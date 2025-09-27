POCO F8 Ultra dörtlü 50 MP kamerasıyla öne çıkacak

POCO F8 Ultra, dört adet 50 MP kameraya sahip olacak.

Performans konusunda da öne çıkacak model, Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipinden güç alacak.

16 GB'a kadar RAM kapasitesine sahip olacak telefonun önümüzdeki yıl global pazara gelmesi bekleniyor.

POCO, fiyat-performans odaklı akıllı telefon pazarını kızıştıracak yeni bir model üzerinde çalışmaya devam ediyor. Performans canavarı özelliklere sahip olacak POCO F8 Ultra, ortaya çıkan son raporlara göre kamera yetenekleri ile de dikkatleri üzerine çekecek.

Gelen sızıntılar, cihazın mobil fotoğrafçılık konusunda iddialı bir deneyime kapı aralayacağını bizlere gösteriyor. Söylentilere göre telefon yalnızca ana kamerada değil, tüm sensörlerinde 50 MP çözünürlük kalitesine yer verecek.

POCO F8 Ultra kamera özellikleri belli oldu

Notebookcheck’e göre ana kamera sensörü ve telefoto lens 50 MP çözünürlüğünü koruyacak. Asıl önemli değişim ise önceki neslin 32 MP çözünürlüğünden yeni bir 50 MP konfigürasyonuna geçecek olan ultra geniş açılı ve ön kamera lenslerinde yaşanacak.

Bu donanım değişikliğiyle birlikte POCO F8 Ultra, dört adet 50 MP kamera sunacak. Yani modelde 50 MP (OVX9500) ana kamera, 50 MP (OV50M) ultra geniş açılı lens, 50 MP (S5KJN5) telefoto lens ve 50 MP (OV50M) selfie kamerası bulunacak.

Aynı çözünürlüğe sahip sensörlerin kullanılması, yeni akıllı telefonun fotoğraf ve video sonuçlarında daha fazla tutarlılık elde etmesini sağlayacak. Kayıt sırasında bile kalitede herhangi bir değişiklik hissetmeden kameralar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmak mümkün olacak.

POCO F8 Ultra, Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden güç alacak. 16 GB’a kadar RAM kapasitesine sahip olacak telefon, daha uzun pil ömrü sağlamak için tasarlanmış yüksek kapasiteli 7.000 mAh silikon karbon pil sunacak.

Uygun fiyata yüksek performans sağlamaya odaklanacak yeni POCO modeli Android 16 işletim sistemini temel alan HyperOS 3.0 kullanıcı arayüzüyle hizmet verecek.

Merakla beklenen akıllı telefonun önümüzdeki yıl global pazarda raflara gelmesi bekleniyor. Fakat şimdilik şirketten bir lansman tarihi gelmediğini belirtmekte fayda var.

Son olarak bu modelin, Çin pazarında Redmi K90 Pro adıyla önümüzdeki Ekim ayında satışa çıkması bekleniyor. Yani cihaz, küresel pazarda POCO etiketiyle tüketicilere sunulacak.