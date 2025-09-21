Xiaomi 17 tasarımını iPhone’dan mı kopyaladı? Başkan Lu Weibing’den iddialara cevap

Xiaomi merakla beklenen 17 serisini bu ay tanıtıyor ve Lu Weibing, Xiaomi 17 Pro Max ile iPhone 17 Pro Max'i karşılaştırdı.

Şirket yeni serideki tasarımın Mi 11 Ultra'dan ilham aldığını belirtse de "Pro Max" isimlendirmesi Apple'a benzetiliyor.

Xiaomi 17 serisi, 1 Ekim'den önce Çin'de satışa sunulacak ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setine sahip ilk telefonlar olacak.

Xiaomi, akıllı telefon dünyasında merakla beklenen 17 serisini bu ay tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin Başkanı Lu Weibing, resmi duyurudan önce Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda, Xiaomi 17 Pro Max ile iPhone 17 Pro Max’i yan yana getirdi.

Kısa bir video eşliğinde gerçekleştirilen karşılaştırmada, iki cihazın kamera adası tasarımlarının birbirinden tamamen farklı olduğuna dikkat çekildi. Lu Weibing’in vurguladığı ayrıntı ise Xiaomi’nin iPhone’dan herhangi bir tasarım kopyalamasına gitmediği yönündeydi. Ancak kullanıcılar tarafından benzerliklerin hâlâ belirgin olduğu yorumları yapıldı.

“Xiaomi 17 Pro, Mi 11 Ultra’dan ilham aldı”

Şirket, yeni seride kullanılan tasarımın 2021’de piyasaya çıkan Mi 11 Ultra’dan ilham alındığını açıkladı. Buna rağmen akıllı telefon pazarında bazı kullanıcılar, Apple ile aynı adlandırma stratejisinin izlenmesini tesadüfi bulmuyor.

Özellikle “Pro Max” isminin benimsenmesi ve 16 serisinin tamamen atlanarak doğrudan 17’ye geçilmesi, Apple’ın çizgisine yaklaşma hamlesi olarak değerlendiriliyor. Xiaomi ise bu iddiaları reddediyor.

Lu Weibing, Xiaomi 17 serisinin Çin pazarında 1 Ekim’den önce satışa sunulacağını duyurdu. Ayrıca cihazların Qualcomm’un 23 Eylül’de tanıtacağı Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setiyle donatılacak ilk akıllı telefonlar olacağını açıkladı. Xiaomi’nin söz konusu çip için rakip markalara kıyasla daha uzun bir münhasırlık süresi elde etmesi dikkat çekiyor. Bu nedenle Ekim ayına kadar başka üreticilerden Snapdragon 8 Elite Gen 5’li modeller beklenmiyor.

Xiaomi 17 fiyatı ne kadar olacak?

Fiyatlandırma da netleşmiş durumda. Xiaomi 17 Pro’nun Çin’de 5 bin ila 6 bin yuan (yaklaşık 700 – 850 dolar), 17 Pro Max’in ise 6 bin ila 7 bin yuan (yaklaşık 850 – 1.000 dolar) arasında satışa çıkacağı açıklandı. Türkiye gibi uluslararası pazara sunulması halinde ise ek maliyetler ve vergiler nedeniyle bu rakamların çok daha yukarı taşınacağı öngörülüyor.

Öte tarafta ise serinin dikkat çeken en özgün özelliklerinden biri, arka yüzeye yerleştirilen ekran oldu. Bu panel, telefon görüşmelerini yönetmekten müzik kontrolüne, seyahat bilgilerini göstermeden geri sayım ekranı oluşturmaya kadar birçok işlevi yerine getirebiliyor. Ayrıca tam teşekküllü bir kamera vizörü olarak kullanılabilmesi, arka kameralarla yüksek kalitede selfie çekimine imkan tanıyor.

Lu Weibing, söz konusu ekranı katlanabilir kapaklı telefonlardaki harici panellere benzetiyor.