Webmasto Hafta Özeti (9-15 Haziran 2025)

Teknoloji dünyasında önemli gelişmelerin yaşandığı bir haftayı daha geride bıraktık. Hafta boyunca karşımıza çıkan haberler arasında en dikkat çeken olay şüphesiz ki Apple’ın WWDC25 etkinliği oldu. Apple yeni iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26, macOS 26 Tahoe ve visionOS 26 güncellemelerini duyurdu.

Hemen ertesi gün Google da Android kullanıcılarını heyecanlandıran o gelişmeyi açıkladı. Şirket merakla beklenen Android 16 (Baklava) güncellemesini resmi olarak kullanıcılarla buluştu. Güncelleme ilk olarak Pixel telefonlara dağıtıldı.

İşte 9-15 Haziran 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeler…

Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (9-15 Haziran 2025)

9-15 Haziran 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

iOS 26 tanıtıldı

Apple bu hafta WWDC25 etkinliğinde iPhone’lar için yeni işletim sistemi güncellemesini duyurdu. iOS 26’daki temel değişiklik yeni Liquid Glass tasarım dili oluyor. Artık tüm sistem öğeleri cam gibi bir görünüme kavuşuyor. Uygulama simgeleri, bağlam menüleri, kontrol merkezi gibi öğeler yeniden çiziliyor.

Apple neredeyse tüm stok uygulama simgelerini Liquid Glass tasarım koduyla eşleşecek şekilde yeniden tasarladı. Açık ve koyu moda ek olarak, simgeler artık şeffaf modu destekliyor.

iOS 26 güncellemesiyle uyumlu cihazlar şunlar oluyor:

iPhone 16e, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE 2. nesil

iPhone SE 3. nesil

macOS 26 Tahoe duyuruldu

Yeni işletim sistemi, Kaliforniya’daki Tahoe Gölü’nden esinlenerek bu ismi aldı. Şirket bu seçeneği su yüzeyinin cama benzemesi nedeniyle seçti. Gelecek yılı simgeleyen “26” rakamı da isimde yer aldı. Teknoloji devi diğer işletim sistemlerinde de aynısını yaptı.

Apple’ın yeni işletim sistemi, şirketin diğer yazılımları gibi “Liquid Glass” tarzında yeni bir tasarıma kavuştu. Bu yepyeni tasarım dili, çeşitli menüler de dahil olmak üzere yarı saydam öğelerin kullanımını ima ediyor.

iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 ve visionOS 26 çıktı

Apple, WWDC 2025 etkinliğinde iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 ve visionOS 26 güncellemelerini de duyurdu.

iPadOS 26 destekleyecek iPad’ler şunlar:

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12.9 inç (3. nesil ve üzeri)

iPad Pro 11 inç (1. nesil ve sonrası)

iPad Air (M3)

iPad Air (M2)

iPad Air (3. nesil ve üzeri)

iPad (A16)

iPad (8. nesil ve sonrası)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (5. nesil ve sonrası)



watchOS 26 destekleyecek Apple Watch’lar şu şekilde sıralanıyor:

Apple Watch SE (2. nesil)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

Apple Intelligence için Türkçe dil desteği geliyor

Apple Intelligence için yeni özellikler duyuruldu. Şirket bu haftaki WWDC25’te yapay zeka paketine Live Translation (Canlı Çeviri) özelliğini getireceklerini bildirdi. Bunun yanı sıra Türkiye’deki kullanıcıları da sevindiren bir haber geldi.

Apple Intelligence özellikleri yıl sonuna kadar sekiz dilde daha sunulacak. Bu diller arasında Danca, Felemenkçe, Norveççe, Portekizce (Portekiz), İsveççe, Türkçe, Çince (geleneksel) ve Vietnamca yer alıyor.

Apple’ın Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, Apple Intelligence güncellemelerine ilişkin şu ifadelere yer veriyor:

“Geçtiğimiz yıl, kullanıcılara yararlı, alakalı, kullanımı kolay ve tam da ihtiyaç duydukları yerde, gizliliklerini koruyarak istihbarat sunmak için bir yolculuğun ilk adımlarını attık. Şimdi, Apple Intelligence’ı destekleyen modeller daha yetenekli ve verimli hale geliyor ve her bir işletim sistemimizde daha da fazla yere özellikler entegre ediyoruz. Ayrıca geliştiricilere Apple Intelligence’ı destekleyen cihaz içi temel modele doğrudan erişim sağlama konusunda büyük bir adım atıyoruz ve bu sayede güçlü, hızlı, gizlilikle oluşturulmuş ve kullanıcılar çevrimdışıyken bile kullanılabilen istihbarattan yararlanmalarına olanak tanıyoruz. Bunun, kullanıcıların her gün güvendiği uygulamalarda yepyeni bir akıllı deneyim dalgasını ateşleyeceğini düşünüyoruz. Geliştiricilerin neler yaratacağını görmek için sabırsızlanıyoruz.”

Android 16 piyasaya çıktı

Google bu hafta Android 16 işletim sistemini resmi olarak yayınladı. Uzun süredir beklenen yeni güncelleme şu anda belirli Pixel cihazlarında kullanılabiliyor. Güncellemenin kademeli bir şekilde dağıtıldığı ve yakında daha fazla cihaza geleceği vurgulanıyor.

Android 16 güncellemesini destekleyen mevcut cihazların tam listesi aşağıdaki modelleri içeriyor:

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7a

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8a

Google Pixel 9

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro XL

Google Pixel 9 Pro Fold

Google Pixel 9a

Google Pixel Fold

Google Pixel Tablet

Disney ve Universal, Midjourney’e telif davası açtı

Yapay zeka görüntü oluşturma aracı Midjourney ciddi telif hakkı ihlali suçlamalarıyla karşı karşıya kalmış durumda. Entertainment pazarının iki güçlü ismi olan Disney ve Universal şirketleri Midjourney’e dava açtı.

Davaya göre Midjourney, izinsiz olarak telif hakkına tabi karakterlerin “sayısız kopyasını” yaratıp dağıttı. Bunların arasında Darth Vader ve Yoda (Star Wars), Elsa (Karlar Ülkesi), Minyonlar (Çılgın Hırsız), Örümcek Adam, Hulk ve Demir Adam (Marvel), Toy Story, Cars ve İnanılmaz Aile (Pixar) gibi popüler karakterler yer alıyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra bir kişinin hayatını kurtardı

Samsung’un amiral gemisi akıllı telefon modeli Galaxy S25 Ultra, Ukrayna’da asker olduğu iddia edilen bir adamın hayatını kurtardı. Kendisine yönelen bir merminin cihaza saplandığı, bunun sonucunda telefonun sol üst köşesinin paramparça hale geldiği görüldü.

Samsung, söz konusu paylaşımda adamla iletişime geçerek Galaxy S25 Ultra için “ücretsiz onarım” garantisi verdi. Fakat fotoğraftaki cihazın tamir edilme ihtimali düşük olduğundan dolayı Güney Koreli markanın yeni bir akıllı telefon göndermesi daha muhtemel görünüyor.

Google, Instant Apps’in fişini çekiyor

Teknoloji devi Google, Play Store’da yer alan Instant Apps özelliğinin fişini çekme kararı aldı. Bu özelliğin yeteri kadar ilgi görmediğini vurgulayan şirket, bunun üzerine özelliği Aralık 2025’te tamamen devre dışı bırakmayı planlıyor.

Bilmeyenler için Google’ın bu özelliği çok basit bir şekilde çalışıyor. Play Store’da uyumlu bir uygulama açtığınızda, uygulamayı tamamen yüklemenize gerek kalmadan, uygulamanın önizlemesini denemek için “Şimdi test et” veya eşdeğerine dokunmanız yeterli oluyor.

Vivo X Fold 5, Apple Watch ile entegre ilk Android telefon olacak

Vivo sıra dışı bir hamlede bulunarak yeni amiral gemisi katlanabilir telefonunda sıra dışı özelliklere yer vermeyi planlıyor. Şirketten gelen son açıklamalara göre üst düzey Vivo X Fold 5 cihazı Apple Watch akıllı saatlerini destekleyen ilk Android telefon olma unvanına sahip olacak.

Cihazın tek özelliği elbette ki bununla da sınırlı kalmayacak. Üçlü koruma sistemi ile yine bir ilke imzasını atacak cihaz, aynı zamanda iPhone senkronizasyonu ve Apple AirPods uyumluluğu da sunacak.

iPhone XS, Apple’ın “vintage” ürünler listesine girdi

Eylül 2018’te Apple tarafından piyasaya sürülen ve bir döneme damgasını vuran iPhone XS için yolun sonu görüldü. Şirketten gelen bilgilere göre söz konusu akıllı telefon modeli artık Apple’ın “vintage” ürünler listesinde yer alıyor.

Apple’ın ölçütlerine göre, bir cihaz, ürünün resmi satış kanalları üzerinden dağıtımının durdurulmasının üzerinden beş yıl geçtiğinde eski olarak kabul ediliyor. Aynı ürün, son resmi satışının üzerinden yedi yıl geçtiğinde, eskimiş olarak sınıflandırılıyor.

Apple’ın şu anki vintage ürün listesinde şu iPhone’lar yer alıyor: