Apple Vision Pro için yeni visionOS 26 güncellemesi tanıtıldı

Apple Vision Pro için beklenen yeni güncelleme resmen duyuruldu.

Şirket bugün gerçekleşen WWDC 2025'te visionOS 26 güncellemesini tanıttı.

Yeni güncelleme birçok ilgi çekici özelliği kullanıcılarla buluşturuyor.

Apple bu akşam WWDC 2025 sunumunda Apple Vision Pro artırılmış gerçeklik başlıkları için üçüncü nesil işletim sistemi olan visionOS 26 güncellemesini resmi olarak duyurdu. Şirket AR cihazlarına bir dizi ilgi çekici yeni özellik getirdi.

Apple Vision Pro için duyurulan yeni güncelleme çok sayıda yenilik barındırıyor. Bunlar arasında öne çıkanlardan bazıları hipergerçekçi avatarlar, widget’lar ve üçüncü taraf aksesuar desteği oluyor. İşte güncellemeye ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

visionOS 26 ile gelen tüm yenilikler

Göz Takip Kaydırma özelliği sayfaları gözlerinizle kaydırmanıza olanak tanıyan yeni bir işlev olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce web sayfalarında veya sosyal medya akışlarında yalnızca parmak hareketlerini kullanarak gezinebiliyordunuz. Fakat artık sadece yukarı veya aşağı bakmanız yeterli olacak.

visionOS 26, iOS’taki gibi farklı boyutlarda 3D widget’lar sunuyor. Bunlar özellikle hava durumu widget’ları, hatırlatıcılar ve notlar gibi seçenekler bulunuyor.

Widget’lar gözünüzün önünde, yani masaüstünde bırakılabiliyor. Ayrıca widget’ları odadaki duvara da takmanız mümkün. “Fotoğraf” widget’ını seçerseniz, dijital bir çerçeve oluşturabilirsiniz.

Mekansal Fotoğraflar özelliği 2D fotoğrafları otomatik olarak derinlik efektiyle 3D fotoğraflara dönüştüren bir AI sistemi olarak lanse ediliyor. Bu sistemin Safari’de bile işe yarayacağı söyleniyor.

Görüntülü görüşmeler için hacimsel avatarlar daha gerçekçi hale geliyor. Artık avatar gerçek bir kişiden neredeyse ayırt edilemez oluyor. Apple cilt, saç ve yüz ifadelerinin işlenmesini geliştiriyor. Bu avatarlar artık başka bir Vision Pro sahibiyle işbirliği veya konferanslar için de kullanılabiliyor.

Artık birden fazla Vision Pro kullanıcısı birlikte film izleyebilecekleri, müzik dinleyebilecekleri veya kitap okuyabilecekleri “alanlar” oluşturabiliyor. Dikkat çeken bu özellik, her iki kişi birbirinden uzakta olsa bile rahatlıkla çalışıyor.

visionOS 26’nın piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple Vision Pro cihazları Logitech MX Ink hava çizim kalemine, PlayStation VR2 Sense oyun kumandalarına, GoPro, Insta360 ve Canon’un VR uyumlu aksiyon kameralarına bağlanabiliyor.

visionOS 26 çıkış tarihi

visionOS 26’nın ilk Beta sürümü bugün tüm Apple Vision Pro kullanıcılarına sunulacak. İşletim sisteminin ilk genel sürümü yaz ortasında yayınlanacak. visionOS 26’nın nihai sürümü Eylül ayında karşımıza çıkacak.

Son olarak Apple’ın bugün WWDC25’te tanıttığı iOS 26 ve macOS 26 Tahoe güncellemelerine de göz atabilirsiniz.