iPadOS 26 büyük yenilikler ile duyuruldu: İşte özellikleri ve uyumlu modeller

Apple, WWDC25'te yeni işletim sistemi güncellemelerini tanıttı.

Bunlar arasında iPad cihazları için son yıllardaki en büyük güncelleme olarak lanse edilen iPadOS 26 da yer alıyor.

iPadOS'un yeni sürümü yapay zeka ve çoklu görev yeteneklerine odaklanarak bir dizi ilgi çekici yenilik sunuyor.

Apple bugün WWDC 2025 etkinliğinde giyilebilir aygıtlar ve cihazlar için güncellenmiş bir işletim sistemi serisi sundu. Diğer işletim sistemleri gibi iPadOS 26 da kontrol kolaylığını korurken yarı saydamlık ve gelişmiş işlevsellik elde eden Liquid Glass tasarımını aldı.

Son yıllarda iPad’lere gelen en büyük güncellemelerden biri olarak lanse edilen bu yazılım, kullanıcılar için bir dizi eğlenceli ve pratik yeniliğe ev sahipliği yapıyor. Bu içeriğimizde sizlere iPadOS 26 ile gelen tüm yeni özellikler, güncellemenin çıkış tarihi ve desteklenen modeller gibi ayrıntıları anlatacağız.

iPadOS 26 ile gelen yeni özellikler

Apple, güncellemenin iPad’in tüm tarihindeki markanın tabletleri için en büyüğü olduğunu ifade etti. Bunun sebebi, iPad’lerin artık çoklu görevlerde çığır açıcı bir performans vaat etmesinden kaynaklanıyor.

Artık macOS 26’lı bilgisayarlardaki gibi cihazlarda çalışabilirsiniz. Pencereleri sürükleme, boyutlarını değiştirme, çeşitli yardımcı programları açarken gruplama yeteneği eklendi. Ayrıca programlar yeniden açıldığında pencerelerin boyutu kaydediliyor ve Expose seçeneğini kullanarak daha önce açılmış uygulamaları tek bir tıklamayla görüntüleyebiliyorsunuz.

iPadOS 26’da şirket, tescilli yapay zekası olan Apple Intelligence’ın daha derin entegrasyonunu uyguladı. Artık Telefon, Mesajlar ve FaceTime’da AI işlevlerini kullanabilirsiniz. Özellikle de konuşmaları gerçek zamanlı olarak çevirme seçeneği dikkat çekiyor.

iPadOS 26 güncellemesi macOS’takinden esinlenen yeni bir menü çubuğu sunuyor. Artık uygulamalardaki komutlara erişmek için ekranın üstünden aşağı doğru kaydırmanız veya imleci yukarı taşımanız yeterli olacak. Menü çubuğu da özelleştirilebiliyor. Fakat bu seçenek yalnızca geliştiricilere açık durumda.

Dosyalar uygulaması güncellenmiş bir klasör düzenleme özelliğine sahip oluyor. Hızlı erişim için klasörleri doğrudan dock’a taşıyabilir ve sabitleyebilirsiniz. Ayrıca kolaylık sağlamak için klasörlerin rengini ve simgelerini değiştirebilirsiniz.

iPadOS 26 ayrıca yeni bir Apple Games uygulamasına kavuşuyor. Bu yeni uygulama, oyunları çalıştırmak için bir başlatıcı görevi görüyor.

Apple’ın Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi güncellemeye ilişkin şunları söyledi:

“iPadOS 26, deneyimi bir üst seviyeye taşıyan ve kullanıcıların iPad’de neler yapabileceğini dönüştüren güçlü özelliklerle şimdiye kadarki en büyük iPadOS sürümümüzdür. Harika yeni bir tasarım, tamamen yeni, güçlü ve sezgisel bir pencereleme sistemi, Apple Intelligence tarafından desteklenen daha da fazla özellik, dosyalarla çalışmada büyük iyileştirmeler ve yaratıcıların iş akışlarını güçlendirecek yeni yeteneklerle iPadOS 26, en çok yönlü cihazımızı daha da yetenekli hale getiriyor.”

iPadOS 26 güncellemesini destekleyen iPad modelleri

iPad mini 5, 6 ve 7

iPad Pro 11″ tüm nesiller

iPad 8. nesil ve üzeri

iPad Air 3. nesil ve üzeri

iPadOS 26 ne zaman çıkacak?

Apple yeni iPadOS güncellemesinin Beta sürümün yayınladı. Fakat güncellemenin kararlı sürümünün Eylül ayında piyasaya çıkması bekleniyor.

Son olarak Apple’ın bugün tanıttığı iOS 26, macOS 26 Tahoe ve visionOS 26 güncellemelerine de göz atabilirsiniz.