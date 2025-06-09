Apple TV cihazları için yeni tvOS 26 sunuldu: İşte özellikleri

Apple, WWDC25'te tvOS 26 güncellemesini piyasaya duyurdu.

Apple TV cihazları için gelen yeni güncelleme, kullanıcılar için önemli yenilikler sunuyor.

Bugün tvOS 26'nın ilk Beta sürümü kullanıcılarla buluşuyor.

Apple bu akşam WWDC25 etkinliğinde Apple TV için önemlibir güncelleme olan tvOS 26 işletim sistemini resmen duyurdu. Şirket diğer tüm yazılımlarla paylaşılan ünlü yarı saydam “Liquid Glass” tasarımını ve eğlence ve bağlantıyı iyileştiren bir avuç yeni özelliği karşımıza çıkardı.

Geliştiricilere dağıtılan ilk Beta sürümü tüm Apple TV HD ve Apple TV 4K modelleriyle uyumlu çalışıyor. Fakat Liquid Glass arayüzü de dahil olmak üzere bazı özellikler yalnızca Apple TV 4K’ya (2. ve 3. nesiller) özel tutuluyor. İşte güncellemeye ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

tvOS 26 ile gelen yenilikler neler?

iOS 26 de dahil olmak üzere Apple’ın artık tüm ürün ekosisteminde bulunan Liquid Glass tasarımı, ortamı yansıtan ve kıran gerçek zamanlı işlemeyle Apple TV deneyimini yeniden tanımlayarak dinamik ve sürükleyici bir arayüz oluşturuyor.

Bu yarı saydam seçenek, ister sesi ayarlayın, ister uyku zamanlayıcısı ayarlayın veya Kontrol Merkezi’nde Film Gecesi sahnesine erişin, oynatma sırasında içeriği ön planda ve merkezde tutuyor.

Apple TV uygulaması artık daha kolay keşfedebilmeniz için daha fazla program ve film gösteren “Liquid Glass” ile sinematik posterler sunuyor. tvOS 26 güncellemesi otomatik uyandırma profilleriyle erişimi basitleştiriyor. Ayrıca kullanıcıların kişiselleştirilmiş önerilerine ve çalma listelerine hızla geri dönmelerini sağlıyor.

Apple Music Sing, iPhone’ları gerçek zamanlı şarkı sözleri, görsel efektler ve daha fazla erişilebilirlik için şarkı sözü çevirisiyle yükseltilmiş şarkı seansları için mikrofonlara dönüştürerek gelişiyor. Bu özellik bir Apple TV 4K (3. nesil) ve bir iPhone 11 veya daha yenisini gerektiriyor.

Apple TV’deki FaceTime kişi görüntülemeleriyle daha kişisel hale geliyor. Canlı altyazıları Fransızca, Almanca, Japonca, Korece, Mandarin ve İspanyolca’ya genişletiyor.

FaceTime arama ve ses bildirimleri ekranda görünüyor. HomePod veya iPhone aracılığıyla yanıtlar alınabiliyor. Diğer güncellemeler arasında yeni ekran koruyucuları, özelleştirilebilir ekran koruyucu kategorileri ve AirPlay özellikli hoparlörleri Apple TV’nin kalıcı ses çıkışları olarak belirleme yeteneği yer alıyor.

Son olarak Apple’ın bugün tanıttığı iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, macOS 26 Tahoe ve visionOS 26 güncellemelerine de göz atabilirsiniz.