watchOS 26 tanıtıldı: İşte Apple Watch’lara gelen tüm yenilikler

Apple, WWDC25'te yeni işletim sistemi güncellemeleriyle karşımıza çıkıyor.

Şirket akıllı saatleri için geliştirdiği yeni watchOS 26 güncellemesini de tanıttı.

Liquid Glass tasarımını da beraberinde getiren güncelleme, çok sayıda işlevsel yenilik barındırıyor.

Apple, WWDC 2025 geliştirici konferansında yeni işletim sistemi güncellemelerini duyurdu. Tüm işletim sistemlerinin ismini değiştirmeye karar veren şirket, artık numaraları güncellemenin çıkış yılına göre sıralıyor.

Kullanıcılara duyurulan watchOS 26 güncellemesi, yeni Liquid Glass tasarımı ve ihtiyaçların daha iyi anlaşılması için Apple Intelligence desteği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sizler için Apple’ın akıllı saatlerine gelen yeni özelliklerle alakalı tüm ayrıntıları bir araya getirdik. İşte detaylar…

watchOS 26 ile gelen yeni özellikler

Apple’ın akıllı saatler için yeni güncellemesi, kullanıcıları motive eden akıllı Workout Partner uygulaması ile dikkat çekici bir yenilik getiriyor. Bu uygulama egzersiz verilerini topluyor, faydalı bilgiler sağlıyor, cesaretlendirici ve olumlu kelimeler kullanıyor, atletik başarıları not ediyor ve sonuçları özetliyor. Uygulama ilk başta yalnızca İngilizce olacak ve sınırlı sayıda egzersiz içerecek. İlerleyen süreçte Türkçe dil desteğinin de getirilmesi bekleniyor.

Apple varsayılan egzersiz uygulamasını da unutmuyor. Köşelerde temel özelliklere erişimi kolaylaştıran dört yeni düğme bulunuyor. Ayrıca doğrudan Egzersiz uygulamasında müzik çalma listeleri ve podcast’ler çalmak için Apple Music entegrasyonu da yer alıyor.

Bir sonraki yenilik, widget’lar aracılığıyla verileri hızlı bir şekilde almanızı sağlayan Smart Stack işlevinin iyileştirilmesi oluyor. Artık daha büyük veri hacimlerini analiz edebiliyor, tekliflerini iyileştirebiliyor ve kullanıcıya çok daha faydalı bilgiler sağlayabiliyor. Örneğin saat ağ kapsama alanındaysa, bir antrenmanın sonuçları veya eve dönüş hakkında bilgi sunuluyor.

watchOS 26 güncellemesi ile birlikte, gelen mesajları kullanıcının tercih ettiği dile otomatik olarak çeviren Apple Intelligence destekli Live Translation (Canlı Çeviri) özelliği sunuluyor. Bu özellik, yapay zeka destekli bir iPhone ile eşleştirildiğinde Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 ve Apple Watch Ultra 2’de kullanılabilir olacak.

Apple ayrıca akıllı saatlere nihayet Notlar uygulaması ve aramaları sonlandırmak veya bildirimleri kapatmak için yeni bir el sallama hareketi ekliyor. Öte yandan watchOS 26 ile saat, etrafınızdaki gürültüye uyum sağlayan gelen aramalar ve mesajlar için yeni bir ses ayarına da kavuşacak.

Apple’ın watchOS Mühendislik Kıdemli Direktörü David Clark güncellemeye ilişkin şunları söyledi:

“Apple Watch, dünya çapında milyonlarca insan için vazgeçilmez bir arkadaştır ve watchOS 26, daha da kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için zekayı kullanır. Muhteşem yeni bir tasarımdan, Apple Intelligence ile Workout Buddy’ye, Workout uygulamasında kişiselleştirilmiş müzik önerilerine ve Smart Stack ve Mesajlar’da daha fazla zekaya kadar, watchOS 26’nın her kullanıcının gün boyunca aktif, sağlıklı, bağlantılı ve güvende kalmasını destekleyeceği birçok yoldan heyecan duyuyoruz.”

watchOS 26 alacak Apple Watch modelleri

Apple’ın yeni güncellemesi watchOS 26 aşağıda yer alan Apple Watch modellerinde desteklenecek:

Apple Watch SE (2. nesil)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

Son olarak Apple’ın bugün tanıttığı iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe ve visionOS 26 güncellemelerine de göz atabilirsiniz.