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    Hafta Özetleri

    Webmasto Hafta Özeti (14-20 Temmuz 2025)

    14-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? İşte öne çıkan gelişmeler, haberler ve daha fazlası.
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    Webmasto Hafta Özeti

    Bu hafta teknoloji dünyasında dikkat çekici gelişmeler, yeni ürün/hizmet duyuruları, nostaljik geri dönüşler ve hiç umulmadık vedalarla karşılaştık. Mobil cihazlar, oyun ve yapay zeka gibi alanlarda önemli olaylar karşımıza çıktı. Sizler için haftanın öne çıkan gelişmelerini bir araya getirdik.

    İşte 14-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeler…

    Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (14-20 Temmuz 2025)

    14-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    EA Sports FC 26, Türkçe fragman desteğiyle duyuruldu

    Electronic Arts, EA Sports FC 26’nın tanıtım fragmanını yayınladı. Steam’de yer alan bilgilere göre oyuna bu yıl Türkçe spiker desteği eklenecek.

    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

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    En iyi ücretsiz Steam oyunları (2025): Sıfır bütçeyle maksimum keyif

    26 Eylül 2025’te piyasaya çıkacak olan oyun, “Ultimate” sürüm satın alan kullanıcılara 19 Eylül’den iitibaren erken erişimle sunulacak.

    Yeni global kapakta Jude Bellingham ve Jamal Musiala, Ultimate Edition’da ise Zlatan Ibrahimovic yer alıyor. Futbol dünyasının efsane iki ismi, nesiller arasında bir bağ kuruyor ve EA’in oyuncularını dinleme sözünü pekiştiriyor.

    Faladdin’in kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı

    Faladdin ve Binnaz Abla uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında MASAK, Taşdelen’in mal varlıklarına el koydu. Mahkemece tutuklanan Taşdelen, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan hapse mahkum edildi.

    Sertaç Taşdelen

    Unicode 17.0, 8 yeni emojiyi karşımıza çıkaracak

    Dünya Emoji Günü’nde tanıtılan Unicode 17.0 güncellemesi, 8 yeni emojiyi karşımıza çıkaracak. Güncelleme ile gelecek yeni emojiler arasında Trombon, Hazine Sandığı, Çarpık Yüz, Elma Çekirdeği, Karikatür Dövüş Bulutu, Bale Dansçısı, Tüylü Yaratık ve Katil Balina Orka yer alıyor. Fakat bu emojilerin uygulamaların bunları kullanıcılara sunması 2026 baharını bulacak.

    Unicode 17.0 ile gelecek yeni emojiler
    Unicode 17.0 ile gelecek yeni emojiler | Kaynak: Unicode Konsorsiyumu

    “Yapay zeka ajanı” ChatGPT Agent kullanıcılarla buluştu

    OpenAI, Operator ve Deep Research araçlarını birleştirerek ChatGPT Agent hizmetini duyurdu. Şirketin yeni yapay zeka aracı takvim yönetimi, rezervasyon, alışveriş ve sunum hazırlığı gibi işleri sanal bilgisayar üzerinden gerçekleştirecek. Şu anda bu özelliğe yalnızca Pro, Plus ve Team plan aboneleri erişim sağlayabiliyor.

    OpenAI ChatGPT Agent

    iPhone 17’nin muhtemel çıkış tarihi sızdırıldı

    Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple, yeni iPhone 17 serisini her zamanki gibi Eylül ayında tanıtacak. Merakla beklenen cihazın 8-9 veya 10 Eylül tarihleri arasında duyurulacağı vurgulanıyor. İddialara göre ön siparişler 12 Eylül’de, resmi satışlar ise 19 Eylül’den itibaren başlayacak.

    iPhone 17 boyutları

    Donkey Kong oyunu sinema filmine uyarlanıyor

    Nintendo ve Universal Pictures, Donkey Kong oyununu sinemaya uyarlamayı planlıyor. Telif hakları alınan yapımın bir animasyon filmi olacağı anlaşılıyor. The Super Mario Bros. Movie’nin gişedeki olağanüstü başarısının ardından iki şirket şimdi yeniden benzer bir başarıya ulaşmayı hedefliyor.

    Donkey Kong

    iPhone 17 Pro serisinin renk seçenekleri ortaya çıktı

    Apple, Eylül ayındaki lansman etkinliğinde yeni iPhone 17 serisi akıllı telefon modellerini piyasaya duyuracak. Amiral gemisi iPhone 17 Pro/Pro Max cihazları dört renk seçeneğiyle tüketicilere sunulacak. Ortaya çıkan raporlara göre cihazlar siyah, lacivert, gümüş ve yeni bir turuncu renkle gelecek.

    iPhone 17 Pro renkleri
    iPhone 17 Pro renk seçenekleri | Kaynak: GSMArena/Majin Bu

    Rusya, WhatsApp’ı yasaklamayı planlıyor

    Rusya Parlamentosunun önde gelen isimlerinden Anton Gorelkin, WhatsApp uygulamasının yakında ülkede engellenebileceğini dile getirdi. Bunun gerekçesi ise Rusya’nın WhatsAppı “düşmanca ülkelerden gelen yazılım” listesine dahil etmesinden kaynaklanıyor. Hükümet bunun yerine Rus halkına alternatifi ve gelişmiş bir mesajlaşma hizmeti sunmayı amaçlıyor.

    Rusya WhatsApp

    Made by Google 2025 tarihi açıklandı

    Made by Google 2025’in 20 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirileceği açıklandı. Merakla beklenen etkinlikte Pixel 10 serisi akıllı telefon ailesi duyurulacak. Etkinlikte ayrıca Android 16 QPR1, Pixel Watch 4, Pixel Buds 2a ve yeni yapay zeka özellikleri de tanıtılacak.

    Google Pixel 10

    Commodore 64 Ultimate, 30 yıl sonra geri döndü

    Commodore’un efsane masaüstü bilgisayarı Commodore 64 Ultimate üç farklı renk seçeneğiyle tanıtıldı. Bu bilgisayar, 1982 modelinin geliştirilmiş bir versiyonu olup, temel özelliklerini de koruyor.

    Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çapraz platform desteğine sahip oyunlar

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    Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çapraz platform desteğine sahip oyunlar

    Cihaz ikonik retro stili, 66 tuşlu klavyesi ve tüm orijinal oyun/kartuş desteği ile tüketicilerle buluşuyor. Tanıdık tasarımıyla nostaljik hisler uyandıran model, yıllar sonra yeniden karşımıza çıkıyor.

    Commodore 64 Ultimate Edition

    Sony Xperia telefonlar yakında hayatımızdan çıkabilir

    Sony, Avrupa’daki akıllı telefon operasyonlarını küçültme kararı aldı. Şirketin bu sürpriz kararı, Xperia telefonların yakında hayatımızdan çıkabileceğinin bir ipucu olabilir. Finlandiyalı haber kuruluşu Suomimobiili’ye göre marka, akıllı telefonlarını yerel pazardan çekiyor ve odağını daha çok çevrimiçi satışlara kaydırıyor.

    Sony Xperia 1 VII

    Yapay zeka destekli tarayıcı Perplexity Comet sunuldu

    Perplexity, yapay zeka destekli internet tarayıcısı Comet’i tanıttı. Chromium tabanlı platform şu ana Perplexity Max abonelerine sunuluyor. Kullanıcılar açılan sayfalarla alakalı sorular sorabilen, içerikleri özetleme yeteneğine sahip, e-posta gönderip randevu ayarlama gibi görevleri yerine getirebilen bir asistan görevi görüyor.

    Perplexity Comet

    Netflix, Assassin’s Creed dizisi için kolları sıvadı

    Assassin’s Creed’in dizi uyarlaması ile ilgili beklenen haber geldi. Netflix platformu uzun süredir geliştirme aşamasında olan projeye resmen başladığını duyurdu.

    Şimdilik diziyle alakalı bilgiler son derece sınırlı olsa da projenin orijinal oyun evrenine sadık kalınacağı vurgulanıyor. Assanssin’s Creed dizisi ile ilgili gelen son raporlar heyecan verici olsa da projenin Netflix’teki yayın tarihi ve hatta ana karakterlerin ön izlemesi bile henüz belli değil.

    Assassin's Creed

    Temmuz 2025’te en iyi ekranlı telefonlar belli oldu

    DxOMark tarafından açıklanan bilgilere göre Temmuz 2025 döneminde en iyi ekrana sahip telefonlar şunlar oldu:

    • 1. Samsung Galaxy S25 Ultra – 160 puan
    • 2. Google Pixel 9 Pro XL – 158 puan
    • 2. Google Pixel 9 Pro – 158 puan
    • 2. Samsung Galaxy S25 Edge – 158 puan
    • 3. Honor Magic 6 Pro – 157 puan
    • 3. Samsung Galaxy S25 – 157 puan
    • 3. Samsung Galaxy S25+ – 157 puan
    • 4. Google Pixel 9 – 156 puan
    • 5. Google Pixel 9a – 155 puan
    • 5. Samsung Galaxy S24 Ultra – 155 puan
    • 6. Google Pixel 8 Pro – 154 puan
    • 6. Samsung Galaxy Z Fold 6 – 154 puan
    • 7. Samsung Galaxy S24 (Exynos) – 154 puan
    • 7. Samsung Galaxy S24+ (Exynos) – 154 puan
    • 8. Google Pixel 8 – 153 puan
    • 8. Honor Magic7 Pro – 153 puan
    • 8. Vivo X100 Pro – 153 puan
    • 9. Google Pixel 9 Pro Fold – 152 puan
    • 9. OPPO Find X8 Pro – 152 puan
    • 10. Apple iPhone 15 Pro Max – 151 puan
    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

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    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    13 yıllık Rockstar Social Club’ın fişi çekildi

    Rockstar Games, Social Club’ın fişini sessiz sedasız bir şekilde çekti. Şirket platformun sosyal özelliklerini kaldırdı ve internet sitesini kendi ana sayfasına yönlendirdi. İlk kez 13 yıl önce hayatımıza giren platform, teknoloji tarihinin tozlu rafları arasına girdi.

    Rockstar Social Club

    Vivo X Fold 5 global pazara geldi

    Haziran ayında Çin’de duyurulan Vivo X Fold 5 nihayet global pazara indi. İlk olarak Hindistan’da satışa çıkan modelin yakında Türkiye’ye de ulaşması bekleniyor.

    En iyi Xiaomi telefonlar: 2025 yılında hangisini seçmeli?

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    En iyi Xiaomi telefonlar: 2025 yılında hangisini seçmeli?

    149.999 INR (yaklaşık 70 bin TL) karşılığında satışa sunulan Vivo X Fold 5’in özellikleri şöyle:

    • Ana ekran: 8,03 inç LTPO AMOLED (2.480 x 2.200)
    • Harici ekran: 6,53 inç LTPO AMOLED (2.748 x 1.172)
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3 SM8650-AB
    • RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB
    • Dahili depolama alanı: 252 GB, 512 GB ve 1 TB
    • Kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı lens
    • Selfie kamerası: 20 MP ön kamera
    • Batarya kapasitesi: 80W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj özelliğine sahip Si-Ca 6.000 mAh pil
    • Dayanıklılık: IP5X, IPX8 ve IPX9 sertifikaları
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı OriginOS 5 kullanıcı arayüzü
    • Boyutlar: 159,68 x 142,29 x 4,3 mm
    • Ağırlık: 217 gram

    Vivo X Fold 5

    Vimeo iki yıl sonra Apple TV’ye geri döndü

    Vimeo, Apple TV uygulamasına iki yıl sonra geri döndü. Popüler video paltformu tvOS 18 ve üzeri cihazlar için yeniden tasarlanarak yayınlandı. Kullanıcılar artık büyük ekranda seyir deneyimine; 4K oynatma, bölümler, hız kontrolü ve çoklu dil desteği gibi özelliklerden yararlanabilecek.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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