Webmasto Hafta Özeti (14-20 Temmuz 2025)

Bu hafta teknoloji dünyasında dikkat çekici gelişmeler, yeni ürün/hizmet duyuruları, nostaljik geri dönüşler ve hiç umulmadık vedalarla karşılaştık. Mobil cihazlar, oyun ve yapay zeka gibi alanlarda önemli olaylar karşımıza çıktı. Sizler için haftanın öne çıkan gelişmelerini bir araya getirdik.

İşte 14-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeler…

Teknoloji dünyasında bu hafta neler yaşandı? (14-20 Temmuz 2025)

14-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında teknoloji dünyasında neler yaşandı? Bu hafta yaşanan önemli gelişmelere ve öne çıkan haberlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

EA Sports FC 26, Türkçe fragman desteğiyle duyuruldu

Electronic Arts, EA Sports FC 26’nın tanıtım fragmanını yayınladı. Steam’de yer alan bilgilere göre oyuna bu yıl Türkçe spiker desteği eklenecek.

26 Eylül 2025’te piyasaya çıkacak olan oyun, “Ultimate” sürüm satın alan kullanıcılara 19 Eylül’den iitibaren erken erişimle sunulacak.

Yeni global kapakta Jude Bellingham ve Jamal Musiala, Ultimate Edition’da ise Zlatan Ibrahimovic yer alıyor. Futbol dünyasının efsane iki ismi, nesiller arasında bir bağ kuruyor ve EA’in oyuncularını dinleme sözünü pekiştiriyor.

Faladdin’in kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı

Faladdin ve Binnaz Abla uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında MASAK, Taşdelen’in mal varlıklarına el koydu. Mahkemece tutuklanan Taşdelen, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan hapse mahkum edildi.

Unicode 17.0, 8 yeni emojiyi karşımıza çıkaracak

Dünya Emoji Günü’nde tanıtılan Unicode 17.0 güncellemesi, 8 yeni emojiyi karşımıza çıkaracak. Güncelleme ile gelecek yeni emojiler arasında Trombon, Hazine Sandığı, Çarpık Yüz, Elma Çekirdeği, Karikatür Dövüş Bulutu, Bale Dansçısı, Tüylü Yaratık ve Katil Balina Orka yer alıyor. Fakat bu emojilerin uygulamaların bunları kullanıcılara sunması 2026 baharını bulacak.

“Yapay zeka ajanı” ChatGPT Agent kullanıcılarla buluştu

OpenAI, Operator ve Deep Research araçlarını birleştirerek ChatGPT Agent hizmetini duyurdu. Şirketin yeni yapay zeka aracı takvim yönetimi, rezervasyon, alışveriş ve sunum hazırlığı gibi işleri sanal bilgisayar üzerinden gerçekleştirecek. Şu anda bu özelliğe yalnızca Pro, Plus ve Team plan aboneleri erişim sağlayabiliyor.

iPhone 17’nin muhtemel çıkış tarihi sızdırıldı

Bloomberg’den Mark Gurman’a göre Apple, yeni iPhone 17 serisini her zamanki gibi Eylül ayında tanıtacak. Merakla beklenen cihazın 8-9 veya 10 Eylül tarihleri arasında duyurulacağı vurgulanıyor. İddialara göre ön siparişler 12 Eylül’de, resmi satışlar ise 19 Eylül’den itibaren başlayacak.

Donkey Kong oyunu sinema filmine uyarlanıyor

Nintendo ve Universal Pictures, Donkey Kong oyununu sinemaya uyarlamayı planlıyor. Telif hakları alınan yapımın bir animasyon filmi olacağı anlaşılıyor. The Super Mario Bros. Movie’nin gişedeki olağanüstü başarısının ardından iki şirket şimdi yeniden benzer bir başarıya ulaşmayı hedefliyor.

iPhone 17 Pro serisinin renk seçenekleri ortaya çıktı

Apple, Eylül ayındaki lansman etkinliğinde yeni iPhone 17 serisi akıllı telefon modellerini piyasaya duyuracak. Amiral gemisi iPhone 17 Pro/Pro Max cihazları dört renk seçeneğiyle tüketicilere sunulacak. Ortaya çıkan raporlara göre cihazlar siyah, lacivert, gümüş ve yeni bir turuncu renkle gelecek.

Rusya, WhatsApp’ı yasaklamayı planlıyor

Rusya Parlamentosunun önde gelen isimlerinden Anton Gorelkin, WhatsApp uygulamasının yakında ülkede engellenebileceğini dile getirdi. Bunun gerekçesi ise Rusya’nın WhatsAppı “düşmanca ülkelerden gelen yazılım” listesine dahil etmesinden kaynaklanıyor. Hükümet bunun yerine Rus halkına alternatifi ve gelişmiş bir mesajlaşma hizmeti sunmayı amaçlıyor.

Made by Google 2025 tarihi açıklandı

Made by Google 2025’in 20 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirileceği açıklandı. Merakla beklenen etkinlikte Pixel 10 serisi akıllı telefon ailesi duyurulacak. Etkinlikte ayrıca Android 16 QPR1, Pixel Watch 4, Pixel Buds 2a ve yeni yapay zeka özellikleri de tanıtılacak.

Commodore 64 Ultimate, 30 yıl sonra geri döndü

Commodore’un efsane masaüstü bilgisayarı Commodore 64 Ultimate üç farklı renk seçeneğiyle tanıtıldı. Bu bilgisayar, 1982 modelinin geliştirilmiş bir versiyonu olup, temel özelliklerini de koruyor.

Cihaz ikonik retro stili, 66 tuşlu klavyesi ve tüm orijinal oyun/kartuş desteği ile tüketicilerle buluşuyor. Tanıdık tasarımıyla nostaljik hisler uyandıran model, yıllar sonra yeniden karşımıza çıkıyor.

Sony Xperia telefonlar yakında hayatımızdan çıkabilir

Sony, Avrupa’daki akıllı telefon operasyonlarını küçültme kararı aldı. Şirketin bu sürpriz kararı, Xperia telefonların yakında hayatımızdan çıkabileceğinin bir ipucu olabilir. Finlandiyalı haber kuruluşu Suomimobiili’ye göre marka, akıllı telefonlarını yerel pazardan çekiyor ve odağını daha çok çevrimiçi satışlara kaydırıyor.

Yapay zeka destekli tarayıcı Perplexity Comet sunuldu

Perplexity, yapay zeka destekli internet tarayıcısı Comet’i tanıttı. Chromium tabanlı platform şu ana Perplexity Max abonelerine sunuluyor. Kullanıcılar açılan sayfalarla alakalı sorular sorabilen, içerikleri özetleme yeteneğine sahip, e-posta gönderip randevu ayarlama gibi görevleri yerine getirebilen bir asistan görevi görüyor.

Netflix, Assassin’s Creed dizisi için kolları sıvadı

Assassin’s Creed’in dizi uyarlaması ile ilgili beklenen haber geldi. Netflix platformu uzun süredir geliştirme aşamasında olan projeye resmen başladığını duyurdu.

Şimdilik diziyle alakalı bilgiler son derece sınırlı olsa da projenin orijinal oyun evrenine sadık kalınacağı vurgulanıyor. Assanssin’s Creed dizisi ile ilgili gelen son raporlar heyecan verici olsa da projenin Netflix’teki yayın tarihi ve hatta ana karakterlerin ön izlemesi bile henüz belli değil.

Temmuz 2025’te en iyi ekranlı telefonlar belli oldu

DxOMark tarafından açıklanan bilgilere göre Temmuz 2025 döneminde en iyi ekrana sahip telefonlar şunlar oldu:

1. Samsung Galaxy S25 Ultra – 160 puan

– 160 puan 2. Google Pixel 9 Pro XL – 158 puan

– 158 puan 2. Google Pixel 9 Pro – 158 puan

– 158 puan 2. Samsung Galaxy S25 Edge – 158 puan

– 158 puan 3. Honor Magic 6 Pro – 157 puan

– 157 puan 3. Samsung Galaxy S25 – 157 puan

– 157 puan 3. Samsung Galaxy S25+ – 157 puan

– 157 puan 4. Google Pixel 9 – 156 puan

– 156 puan 5. Google Pixel 9a – 155 puan

– 155 puan 5. Samsung Galaxy S24 Ultra – 155 puan

– 155 puan 6. Google Pixel 8 Pro – 154 puan

– 154 puan 6. Samsung Galaxy Z Fold 6 – 154 puan

– 154 puan 7. Samsung Galaxy S24 (Exynos) – 154 puan

– 154 puan 7. Samsung Galaxy S24+ (Exynos) – 154 puan

– 154 puan 8. Google Pixel 8 – 153 puan

– 153 puan 8. Honor Magic7 Pro – 153 puan

– 153 puan 8. Vivo X100 Pro – 153 puan

– 153 puan 9. Google Pixel 9 Pro Fold – 152 puan

– 152 puan 9. OPPO Find X8 Pro – 152 puan

– 152 puan 10. Apple iPhone 15 Pro Max – 151 puan

13 yıllık Rockstar Social Club’ın fişi çekildi

Rockstar Games, Social Club’ın fişini sessiz sedasız bir şekilde çekti. Şirket platformun sosyal özelliklerini kaldırdı ve internet sitesini kendi ana sayfasına yönlendirdi. İlk kez 13 yıl önce hayatımıza giren platform, teknoloji tarihinin tozlu rafları arasına girdi.

Vivo X Fold 5 global pazara geldi

Haziran ayında Çin’de duyurulan Vivo X Fold 5 nihayet global pazara indi. İlk olarak Hindistan’da satışa çıkan modelin yakında Türkiye’ye de ulaşması bekleniyor.

149.999 INR (yaklaşık 70 bin TL) karşılığında satışa sunulan Vivo X Fold 5’in özellikleri şöyle:

Ana ekran: 8,03 inç LTPO AMOLED (2.480 x 2.200)

8,03 inç LTPO AMOLED (2.480 x 2.200) Harici ekran: 6,53 inç LTPO AMOLED (2.748 x 1.172)

6,53 inç LTPO AMOLED (2.748 x 1.172) İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3 SM8650-AB

Snapdragon 8 Gen 3 SM8650-AB RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Dahili depolama alanı: 252 GB, 512 GB ve 1 TB

252 GB, 512 GB ve 1 TB Kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı lens

50 MP ana kamera, 50 MP telefoto lens ve 50 MP ultra geniş açılı lens Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Batarya kapasitesi: 80W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj özelliğine sahip Si-Ca 6.000 mAh pil

80W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj özelliğine sahip Si-Ca 6.000 mAh pil Dayanıklılık: IP5X, IPX8 ve IPX9 sertifikaları

IP5X, IPX8 ve IPX9 sertifikaları İşletim sistemi: Android 15 tabanlı OriginOS 5 kullanıcı arayüzü

Android 15 tabanlı OriginOS 5 kullanıcı arayüzü Boyutlar: 159,68 x 142,29 x 4,3 mm

159,68 x 142,29 x 4,3 mm Ağırlık: 217 gram

Vimeo iki yıl sonra Apple TV’ye geri döndü

Vimeo, Apple TV uygulamasına iki yıl sonra geri döndü. Popüler video paltformu tvOS 18 ve üzeri cihazlar için yeniden tasarlanarak yayınlandı. Kullanıcılar artık büyük ekranda seyir deneyimine; 4K oynatma, bölümler, hız kontrolü ve çoklu dil desteği gibi özelliklerden yararlanabilecek.