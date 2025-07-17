Faladdin ve Binnaz Abla’nın kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı

Faladdin ve Binnaz Abla uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında MASAK, Taşdelen'in mal varlıklarına el koydu.

Taşdelen, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan hapse mahkum edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Faladdin ve Binnaz uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkemeden gelen bilgilere göre Taşdelen’in uygulamalar üzerinden elde ettiği gelirler ile suçtan kaynaklanan mal varlığı edindiği, sonrasında bu paraları yurt dışına aktardığı iddia ediliyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu ve bilirkişi raporları dikkate alınarak rapor hazırladı. Bu raporda Taşdelen’in çok sayıda mali işlem üzerinden yasa dışı kazanç elde ettiği bilgisine yer verildi.

MASAK tarafından Sertaç Taşdelen’e ait banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, taşıtları ve Arteria Yazılım A.Ş.’deki ortaklık paylarına el konuldu.

Faladdin ve Binnaz uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen’e yöneltilen suçlar arasında ‘Tekke ve zaviyelerle türbelerin şeddine ve türbedarlıklar ile birtakım unvanların men ve ilgasına dair kanun’a muhalefet, ‘yasak cihaz ve programlar’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’ yer alıyor.

Mahkemece tutuklanan Taşdelen, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan hapse mahkum edildi.

Sertaç Taşdelen kimdir?

1983 yılında Ankara’da dünyaya gelen Sertaç Taşdelen, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Başarılı girişimci kariyerine yönetim danışmanı olarak Dubai’deki Ernst & Young’da başladı. Sonrasında Singapur ofisinde görevini sürdürdü.

Dikkat çekici bir girişime imza atan Taşdelen, annesi Binnaz Gündoğan’ın fal bakma yeteneğinden ilham aldı. Bunun sonucunda 2012’de Binnaz Abla adlı fal uygulaması ile kullanıcıların karşısına çıktı.

Taşdelen’in bu ilginç girişimi, geleneksel fal bakma kültürüne meydan okuyarak yapay zekadan da güç aldı. Bununla birlikte Taşdelen, 2017’de AI tabanlı fal uygulaması Faladdin ile karşımıza çıkarak kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

Taşdelen’in ayrıca fotoğrafçılık ve sanata da ilgili olduğu söyleniyor. Taşdelen, Dubai’de beş sergi açtı ve buradan elde ettiği geliri hayır kurumlarına bağışladı. Ayrıca JCI Türkiye tarafından “Yaratıcı Genç Girişimci” seçildi.