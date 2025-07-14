Beklenen sızıntı geldi: Yeni iPhone 17 serisi ne zaman çıkacak?

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, yeni iPhone 17 serisini her zamanki gibi Eylül ayında tanıtacak.

Merakla beklenen cihazın 8-9 veya 10 Eylül tarihleri arasında duyurulacağı vurgulanıyor.

İddialara göre ön siparişler 12 Eylül'de, resmi satışlar ise 19 Eylül'den itibaren başlayacak.

Apple geleneklerine bağlı kalarak yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesini bu yıl da yine her zamanki gibi Eylül ayında resmen duyuracak. Şirketin merakla beklenen sonbahar etkinliğinin başrol kahramanları iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max ve serinin yeni ultra ince üyesi 17 Air olacak.

Ortaya çıkan son raporlar ise iPhone 17 serisi çıkış tarihi ile ilgili bizlere önemli ipuçları veriyor. Söylentiler, lansman etkinliğinin Eylül ayının ikinci haftasında gerçekleşeceğine işaret ediyor. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

iPhone 17 serisi çıkış tarihi ile ilgili yeni iddia geldi

Bloomberg editörü Mark Gurman tarafından aktarılan bilgilere göre Apple’ın lansman penceresi olarak Eylül ayının ikinci haftasının tercih ettiğini ortaya koyuyor. Bu seçim tesadüfi değil, İşçi Bayramı tatilini takip eden haftada harekete geçme geleneğini takip ediyor. Bilindiği üzere bu bayram ABD’de her Eylül ayının ilk Pazartesi günü düzenleniyor.

Sunum mekanizması ideal gün olarak Salı gününü tercih ediyor gibi görünse de Apple’ın yakın geçmişi Çarşamba veya hatta Pazartesi gününe doğru bir miktar esneklik gösteriyor. Sonuç olarak yeni modellerin duyurulması için sahne 8, 9 ya da 10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilebilir.

Planlamada Cuma günü kesinlikle yer almıyor. Aynı zamanda ABD’li kullanıcılara olan derin saygıdan dolayı 11 Eylül tarihinden özenle kaçınılıyor. Bu da etkinliğin her ayrıntısının titizlikle değerlendirilmesi gerektiğini bizlere gösteriyor.

“Plus” modelinin yerini ultra ince “Air” alacak

Apple bu yıl akıllı telefon ailesinde önemli bir dönüşüme imza atmaya hazırlanıyor. Şirket lansmanda dört model piyasaya sürmeyi planlıyor. Fakat asıl büyük değişiklik, “Plus” modelinin ultra ince tasarımlı “Air” modeliyle değiştirilmesi olacak gibi görünüyor.

Bu model, Samsung Galaxy S25 Edge ile doğrudan rekabet etmeye odaklanacak. iPhone 17 Air tamamen yeni bir estetiğe sahip, ultra ince bir telefon olarak karşımıza çıkacak.

iPhone 17 Pro modellerinin arka tasarımda gözle görülür bir evrim geçirmeleri bekleniyor. Söylentilere göre daha büyük bir kamera adası ve yeniden konumlandırılmış bir Apple logosu gibi önemli değişiklikler yer alacak.

Son olarak yakın tarihlerde ortaya çıkan raporlar ile birlikte iPhone 17 serisinin renk seçenekleri belli oldu. “Pro” modelinin yepyeni bir turuncu renkle geleceği öğrenildi.