13 yıllık Rockstar Social Club sessiz sedasız kapatıldı

Rockstar Games, Social Club'ın fişini sessiz sedasız bir şekilde çekti.

Şirket platformun sosyal özelliklerini kaldırdı ve internet sitesini kendi ana sayfasına yönlendirdi.

İlk kez 13 yıl önce hayatımıza giren platform, teknoloji tarihinin tozlu rafları arasına girdi.

Rockstar Social Club resmi internet sitesine artık erişilemiyor. Platformun bağlantısı artık ziyaret etmek isteyen kullanıcıları Rockstar’ın ana sayfasına yönlendiriyor. Dolayısıyla pek çok kişi de bunu 13 yıllık hizmetin fişinin sessiz sedasız bir şekilde çekildiğine işaret ediyor.

Grand Theft Auto ve Red Dead Redemption serilerinde kullanılan Social Club platformunu için artık yolun sonuna gelindiği anlaşılıyor. Insider Gaming’e göre bu durum şirketin GTA 6’ya geçiş sürecine bir hazırlık adımı olarak yorumlanıyor. Ayrıca oyunseverler Social Club’ın yerine yeni bir platform gelip gelmeyeceğini de merak ediyor.

Rockstar Social Club tarihe karışıyor

Reddit’te dolaşan bu dikkat çekici bilgi, Rockstar Games’in tanınmış isimlerinden Videotechuk’un bir paylaşımının ardından daha da ilgi görüyor. Paylaşımında, Rockstar Social Club’ın fiilen kapatıldığını belirten internet kullanıcısı, şirketin GTA 6’nın çıkışı için yeni bir platform sunmaya hazırlanıyor olabileceği ihtimalini dile getiriyor.

Videotechuk, “Social Club inanılmaz derecede eskimişti, takımların hacklenme vakaları giderek artıyordu ve hesaplar kolay hedef haline geliyordu. Muhtemelen sonunda GTA 6 için yeni bir platform üzerinde çalışıyorlar” açıklamasında bulundu.

Resmi Rockstar Social Club internet sitesinin artık Rockstar Games’in ana sayfasına yönlendirilmesinin yanı sıra uygulama özelliklerinin de ortadan kalktığı bildiriliyor. Kullanıcılar artık diğer oyuncuların profillerini görüntüleyemediklerini ya da resim/video paylaşamadıklarını bildiriyor.

Kapatılacağı bir süredir konuşuluyordu

Oyuncuların hizmetin güvenlik eksikliğine yönelik eleştirilerine ek olarak zaten 2023’ten bu yana Rockstar Social Club’ın kapatılacağına dair çeşitli ipuçları ile karşılaşmıştık.

Rockstar Social Club’ın temel olarak Rockstar Games oyunlarına çevresel özellikler sunduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak GTA 4 döneminde tanıtılan bu özellik, oyundaki diğer oyuncular ve sıralamalar hakkında bilgi sağlıyordu.

LA Noire ve Max Payne 3 gibi diğer oyunlarda da Social Club özellikleri vardı. Fakat kullanıcıların en çok özleyeceği oyun, GTA Online ekiplerini ve görevlerini yönetmelerine olanak tanıyan GTA V olacak.