Uygun fiyatlı iPhone SE 4, Dinamik Ada tasarımı ile gelecek

Merakla beklenen iPhone SE 4 için geri sayım başladı.

Mart-Nisan aylarında piyasaya çıkacak modelin Dinamik Ada tasarımıyla geleceği doğrulandı.

Evan Blass, cihazın tasarımına dair önemli ipuçları paylaştı.

Apple fiyat-performans deneyimine odaklanan yeni SE (Special Edition) modeli üzerine çalışmalarına devam ediyor. Evan Blass’ın paylaştığı görselde cihazla alakalı dikkat çekici detaylar gözler önüne seriliyor. Eski tasarım diline veda etmeye hazırlanan marka, iPhone 14 ve iPhone 16’ya benzer ilgi çekici bir tasarımla gelmeyi planlıyor.

Önümüzdeki aylarda piyasaya çıkmaya hazırlanan iPhone SE 4’ün devrimsel yeniliklerle seriye bambaşka bir soluk kazandıracağı düşünülüyor. Kompakt bir boyuta sahip olacak cihazın üst düzey modellerde yer alan işlevleri ve tasarım detaylarını bünyesinde barındıracağı vurgulanıyor. İşte cihazla alakalı gelen son bilgiler…

iPhone SE 4 tasarımı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Evan Blass’ın paylaştığı görüntüye göre merakla beklenen yeni cihaz, çentiği bir kenara bırakıp daha önce iPhone 14 Pro, iPhone 15 ve iPhone 16 gibi daha pahalı modellere ayrılmış bir özellik olan Dynamic Island tasarımını benimseyecek. Bu sayede “SE” serisi kalite açısından etkileyici bir sıçrama yaşayacak.

Fiyat-performans deneyimine odaklanacak cihaz, iPhone 14 veya iPhone 16‘ya benzeyecek bir tasarım ortaya koyacak. 6,1 inç OLED ekran ile son derece kaliteli bir görüntüleme deneyimi sunulacak.

Güvenli ve anında kilit açma için Face ID desteği yer alacak. Eski Lightning konektörüne veda ederek USB-C bağlantısıyla çalışacak. Kaliteli fotoğraf ve videolar için arka tarafta 48 MP ana kamera bulunacak.

Yeni nesil A serisi çip, en yüksek performans vaadiyle karşımıza çıkacak. Ayrıca Apple Intelligence‘ın AI işlevleri için cihazda 8 GB RAM yer alacak. Öte yandan Apple tarafından tasarlanan ilk 5G modem ile hızlı bir bağlantı sağlanacak.

iPhone SE 4 çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Fakat tahminlere göre cihaz 2025 yılının ilk çeyreğinde piyasaya çıkacak. Lansmana ilişkin en yoğun beklentiler, Mart-Nisan aylarında yapılacak bir etkinliğe işaret ediyor. Cihazın ayrıca yeni iPad Air ve iPad 11 ile beraber tanıtılacağı söyleniyor.

“iPhone 16e” ismi rafa kalkabilir

Evan Blass’ın iddialarına göre cihaz, “iPhone SE (Gen 4)” ifadesine atıfta bulunan bir kaynak koduyla görüldü. Yakın tarihli bazı raporlarda cihazın iPhone 16e adı altında geleceği ve ana seriye beşinci model olarak dahil edileceğine işaret edilmişti.

Bu iddialar, Apple’ın Samsung tarafından Galaxy S FE modellerinde uygulanan stratejiye benzer bir adımda bulunacağına işaret ediyordu. Fakat görünüşe göre bu durum gerçek olmayabilir. Fakat yine de bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmediğini, koddaki ibarenin nihai bir isim olmadığını ekleyelim.