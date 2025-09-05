iPhone 17 Pro daha küçük bir Dinamik Ada ile geliyor

iPhone 17 Pro modelleri selefinden daha küçük bir Dinamik Ada tasarımıyla karşımıza çıkacak.

Geçen yılki modellerde yaklaşık 2 cm olan tasarım, yeni cihazlarda 1,5 cm'ye küçültülecek.

Apple, 9 Eylül’de resmi olarak duyurulması beklenen iPhone 17 Pro modellerinde Dinamik Ada özelliğini yeniden tasarlıyor. Bunun sonucunda şirket, daha küçük bir çentikle kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Yakın tarihli bir sızıntı, daha kompakt bir ön kamera ve sensör dizilimine işaret ediyor.

Bu söylentiler, Apple’ın iPhone 17 serisinden başlayarak Dinamik Ada’nın boyutunu değiştirmeyi planladığına dair ısrarlı söylentilerin ortasında geliyor. Ayrıca yakın tarihlerde katlanabilir iPhone’un Dinamik Ada ve çentikli tasarım yerine ekran altı kamera teknolojisini benimseyeceğine işaret ediyor.

Dinamik Ada’nın boyutu yarım santimetre daha küçük olacak

Ortaya çıkan son dedikodular, iPhone’lara ekran koruyucu üreten bir şirkette çalıştığını iddia eden doğrulanmamış bir kaynaktan geliyor. Dinamik Ada genişliğinin, iPhone 16 için beklenen 2 cm’den yaklaşık 1,5 cm’ye düşürüleceği öne sürülüyor.

Bazı analistler daha önce iPhone 17 Pro Max’in iPhone 17 Pro ve önceki modellerden daha küçük bir Dinamik Ada’ya sahip olabileceğini tahmin etmişti. Başka bir kaynak da bu teoriyi destekleyerek Apple’ın Face ID sistemi için “metalens” teknolojisini kullanacağını ortaya atmıştı.

Bu yenilik, verici ve alıcı bileşenlerinin entegrasyonuna olanak tanıyarak yapısal elemanların boyutunu ve kalınlığını azaltacak. Böylece cihazda daha küçük bir Dinamik Ada’ya olanak tanıyacak. Diğer tahminler ise daha küçük Dinamik Ada’nın tüm iPhone 17 serisine genişletileceğini gösteriyor.

Ortaya çıkan son raporlar, bu özel değişikliğin gecikebileceğini ve iPhone 18 Pro lansmanına kadar gelmeyebileceğini öne süren yeni tartışmalara da yol açtı. Yazılım tarafında kaynak, iPhone 17 modellerinin yeniden tasarlanmış bir Dinamik Ada kullanıcı arayüzüne sahip olacağından bahsetti. Fakat planlanan değişiklikler hakkında herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Bu nedenle Dinamik Ada’nın iPhone 17 modelleriyle birlikte bazı değişikliklere uğraması ve bu özelliğin 2022’de iPhone 14 Pro modelleriyle tanıtılmasından bu yana ilk değişiklik olması ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Apple’ın 9 Eylül Salı günü planlanan “Awe Dropping” etkinliğinde daha fazla ayrıntı ortaya çıkması bekleniyor.