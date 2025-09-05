Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Mobil

    iPhone 17 Pro daha küçük bir Dinamik Ada ile geliyor

    iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri seleflerine göre daha küçük boyutta bir Dinamik Ada tasarımına sahip olacak.
    iPhone 17 Pro
    • iPhone 17 Pro modelleri selefinden daha küçük bir Dinamik Ada tasarımıyla karşımıza çıkacak.
    • Geçen yılki modellerde yaklaşık 2 cm olan tasarım, yeni cihazlarda 1,5 cm'ye küçültülecek.

    Apple, 9 Eylül’de resmi olarak duyurulması beklenen iPhone 17 Pro modellerinde Dinamik Ada özelliğini yeniden tasarlıyor. Bunun sonucunda şirket, daha küçük bir çentikle kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor. Yakın tarihli bir sızıntı, daha kompakt bir ön kamera ve sensör dizilimine işaret ediyor.

    Bu söylentiler, Apple’ın iPhone 17 serisinden başlayarak Dinamik Ada’nın boyutunu değiştirmeyi planladığına dair ısrarlı söylentilerin ortasında geliyor. Ayrıca yakın tarihlerde katlanabilir iPhone’un Dinamik Ada ve çentikli tasarım yerine ekran altı kamera teknolojisini benimseyeceğine işaret ediyor.

    Dinamik Ada’nın boyutu yarım santimetre daha küçük olacak

    Ortaya çıkan son dedikodular, iPhone’lara ekran koruyucu üreten bir şirkette çalıştığını iddia eden doğrulanmamış bir kaynaktan geliyor. Dinamik Ada genişliğinin, iPhone 16 için beklenen 2 cm’den yaklaşık 1,5 cm’ye düşürüleceği öne sürülüyor.

    iPhone 17 Pro Dinamik Ada
    iPhone 17 Pro serisinde Dinamik Ada boyutu küçülecek / Kaynak: @that_one_g3

    Bazı analistler daha önce iPhone 17 Pro Max’in iPhone 17 Pro ve önceki modellerden daha küçük bir Dinamik Ada’ya sahip olabileceğini tahmin etmişti. Başka bir kaynak da bu teoriyi destekleyerek Apple’ın Face ID sistemi için “metalens” teknolojisini kullanacağını ortaya atmıştı.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Bu yenilik, verici ve alıcı bileşenlerinin entegrasyonuna olanak tanıyarak yapısal elemanların boyutunu ve kalınlığını azaltacak. Böylece cihazda daha küçük bir Dinamik Ada’ya olanak tanıyacak. Diğer tahminler ise daha küçük Dinamik Ada’nın tüm iPhone 17 serisine genişletileceğini gösteriyor.

    Ortaya çıkan son raporlar, bu özel değişikliğin gecikebileceğini ve iPhone 18 Pro lansmanına kadar gelmeyebileceğini öne süren yeni tartışmalara da yol açtı. Yazılım tarafında kaynak, iPhone 17 modellerinin yeniden tasarlanmış bir Dinamik Ada kullanıcı arayüzüne sahip olacağından bahsetti. Fakat planlanan değişiklikler hakkında herhangi bir ayrıntı verilmedi.

    Steve Jobs’un kemikleri sızlıyor: iPhone 16e hayal kırıklığı mı?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Steve Jobs’un kemikleri sızlıyor: iPhone 16e hayal kırıklığı mı?

    Bu nedenle Dinamik Ada’nın iPhone 17 modelleriyle birlikte bazı değişikliklere uğraması ve bu özelliğin 2022’de iPhone 14 Pro modelleriyle tanıtılmasından bu yana ilk değişiklik olması ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Apple’ın 9 Eylül Salı günü planlanan “Awe Dropping” etkinliğinde daha fazla ayrıntı ortaya çıkması bekleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.