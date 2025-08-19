Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Tasarım Teknoloji

    iPhone 17e çentik yerine Dinamik Ada tasarımını benimseyecek

    Apple'ın bir sonraki fiyat-performans odaklı akıllı telefonu iPhone 17e, çentik tasarımından vazgeçip Dinamik Ada tasarımını benimseyecek.
    iPhone 17e
    • iPhone 17e'nin çentik tasarımı yerine Dinamik Ada ile gelmesi bekleniyor.
    • Merakla beklenen cihaz, iPhone 16'nın tasarımını devralmaya hazırlanıyor.
    • Söylentilere göre iPhone 17e, 2026'nın ilk yarısında resmi olarak duyurulacak.

    2026 yılının başlarında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 17e modelinin tasarım güncellemesi alması bekleniyor. Apple’ın üretim zincirinden gelen bir sızıntıya göre “bütçe dostu” model, önceki söylentilerin aksine ilk olarak iPhone X’te görülen geleneksel çentiği terk edip Apple’ın en yeni akıllı telefonlarının görünümünü devralabilir.

    Mevcut model olan iPhone 16e, çentiğe sahip olan iPhone 14’ü temel alıyor. Bu değişiklikle iPhone 17e, iPhone 16’nın tasarımını devralacak ve Dinamik Ada özelliğini sunacak. Bu şekilde şirket, giriş seviyesi modelini en azından ön tarafta ana seriye daha benzer hale getirecek. Ayrıca yeni nesilden itibaren eski ve bir süredir çokça tartışılan çentiği tamamen emekliye ayıracak.

    iPhone 17e, “SE” serisinin mirasını bir adım öteye taşıyacak

    ABD’de “tuşlu iPhone” tasarımını koruyan iPhone SE serisinin yerini almak üzere 599 dolardan satışa sunulan iPhone 16e, şirketin satışlarında yüzde 5’lik büyümeye yardımcı oldu. Aynı zamanda Hindistan, Güneydoğu Asya ve Japonya gibi pazarlarda güçlü bir performans gösterdi.

    Steve Jobs’un kemikleri sızlıyor: iPhone 16e hayal kırıklığı mı?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Steve Jobs’un kemikleri sızlıyor: iPhone 16e hayal kırıklığı mı?

    PhoneArena’nın haberine göre tasarım güncellemesine rağmen iPhone 17e’nin mevcut versiyona ve iPhone SE’ye uygulanan felsefeyi takip etmesi ve maliyeti düşük tutmak için daha mütevazı özellikler sunması bekleniyor.

    Apple Dinamik Ada

    Ortaya çıkan son söylentilere göre cihaz, iPhone 16’nın 6.1 inçlik OLED panelini koruyacak. Fakat 60 Hz yenileme hızıyla sınırlı kalacak. Bu da onu daha pahalı modellerden ayıran bir nokta olacak.

    Telefonun yeni nesilde beklenen A19 çipiyle donatılması bekleniyor. Fakat kamera kurulumu iPhone 16e ile aynı kalabilir ve önemli bir değişiklik olmayabilir.

    Apple amiral gemisi telefon serisinde önemli değişikliklere hazırlanıyor

    Geleneksel seriye gelince, söylentiler Apple’ın Eylül 2025’te dört yeni model tanıtması gerektiğini vurguluyor. Seride yer alacak modeller arasında iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max karşımıza çıkacak.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Şirket bu yıl ultra ince “Air” seçeneğiyle “Plus” modelini rafa kaldırmayı planlıyor. Merakla beklenen yeni cihaz, Samsung Galaxy S25 Edge ile doğrudan rekabet edecek. Öte yandan Apple, önümüzdeki yıl standart iPhone 18 cihazı yerine katlanabilir iPhone seçeneğini tüketicilerle buluşturmayı amaçlıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.