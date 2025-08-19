iPhone 17e çentik yerine Dinamik Ada tasarımını benimseyecek

iPhone 17e'nin çentik tasarımı yerine Dinamik Ada ile gelmesi bekleniyor.

Merakla beklenen cihaz, iPhone 16'nın tasarımını devralmaya hazırlanıyor.

Söylentilere göre iPhone 17e, 2026'nın ilk yarısında resmi olarak duyurulacak.

2026 yılının başlarında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 17e modelinin tasarım güncellemesi alması bekleniyor. Apple’ın üretim zincirinden gelen bir sızıntıya göre “bütçe dostu” model, önceki söylentilerin aksine ilk olarak iPhone X’te görülen geleneksel çentiği terk edip Apple’ın en yeni akıllı telefonlarının görünümünü devralabilir.

Mevcut model olan iPhone 16e, çentiğe sahip olan iPhone 14’ü temel alıyor. Bu değişiklikle iPhone 17e, iPhone 16’nın tasarımını devralacak ve Dinamik Ada özelliğini sunacak. Bu şekilde şirket, giriş seviyesi modelini en azından ön tarafta ana seriye daha benzer hale getirecek. Ayrıca yeni nesilden itibaren eski ve bir süredir çokça tartışılan çentiği tamamen emekliye ayıracak.

iPhone 17e, “SE” serisinin mirasını bir adım öteye taşıyacak

ABD’de “tuşlu iPhone” tasarımını koruyan iPhone SE serisinin yerini almak üzere 599 dolardan satışa sunulan iPhone 16e, şirketin satışlarında yüzde 5’lik büyümeye yardımcı oldu. Aynı zamanda Hindistan, Güneydoğu Asya ve Japonya gibi pazarlarda güçlü bir performans gösterdi.

PhoneArena’nın haberine göre tasarım güncellemesine rağmen iPhone 17e’nin mevcut versiyona ve iPhone SE’ye uygulanan felsefeyi takip etmesi ve maliyeti düşük tutmak için daha mütevazı özellikler sunması bekleniyor.

Ortaya çıkan son söylentilere göre cihaz, iPhone 16’nın 6.1 inçlik OLED panelini koruyacak. Fakat 60 Hz yenileme hızıyla sınırlı kalacak. Bu da onu daha pahalı modellerden ayıran bir nokta olacak.

Telefonun yeni nesilde beklenen A19 çipiyle donatılması bekleniyor. Fakat kamera kurulumu iPhone 16e ile aynı kalabilir ve önemli bir değişiklik olmayabilir.

Apple amiral gemisi telefon serisinde önemli değişikliklere hazırlanıyor

Geleneksel seriye gelince, söylentiler Apple’ın Eylül 2025’te dört yeni model tanıtması gerektiğini vurguluyor. Seride yer alacak modeller arasında iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max karşımıza çıkacak.

Şirket bu yıl ultra ince “Air” seçeneğiyle “Plus” modelini rafa kaldırmayı planlıyor. Merakla beklenen yeni cihaz, Samsung Galaxy S25 Edge ile doğrudan rekabet edecek. Öte yandan Apple, önümüzdeki yıl standart iPhone 18 cihazı yerine katlanabilir iPhone seçeneğini tüketicilerle buluşturmayı amaçlıyor.