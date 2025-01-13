Yeni iPad 11 en uygun fiyatlı Apple Intelligence destekli cihaz olacak

Teknoloji devi Apple çok yakında yeni bir giriş seviyesi iPad ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte cihazla alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Sektörde güvenilir bir kaynak olan Bloomberg’den Mark Gurman, Apple Intelligence desteğine sahip olacak iPad 11 hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Gurman’ın aktardığı bilgilere göre bir sonraki iPad 11 modeli A17 Pro çipi ile donatılacak. Bu bilginin geçmiş söylentilerle tutarlı olduğunu da belirtmekte yarar var. Herkes yeni iPad 11’in Apple Intelligence’ı destekleyeceğini biliyordu. Fakat Apple’ın en erişilebilir cihazı için hangi işlemciyi seçeceği bir sır olarak kalmıştı. Nihayet artık bu gizem çözüldü.

iPad 11 önemli yükseltmeler sunacak

Apple şaşırtıcı bir şekilde Apple Intelligence’ı destekleyen 7. nesil iPad mini’ye A17 Pro çipini dahil etmeye karar verdi. Şimdi ise daha yüksek satış hacmine rağmen, yeni standart iPad’in şirketin yapay zeka araçlarının kullanımını sağlamak için A17 Pro çipini bünyesinde barındıracağı öne sürülüyor.

Şirket işlemci tercihi konusunda zaten arada sıkışıp kalmıştı. iPad 11’i A18 ya da MX çipine yükseltmek istemeyen Apple, birçok kişiyi şaşırtacak bir şekilde, daha önce iPhone 15 Pro Max modelinde de kullanılan A17 Pro çipine yöneldi.

Yeni iPad 11, A14 çipinden A17 Pro çipine yükseltme yaparak kendisini iPad mini ile aynı seviyeye hizalayacak. Önceki sürümde yer alan 4 GB RAM yerine 8 GB RAM’e yer verilecek. Böylelikle kullanıcılar yüksek performanslı bir deneyimden faydalanabilecek.

En uygun fiyatlı Apple Intelligence destekli model olacak

iPad 11 modeli Apple Intelligence yapay zeka desteğine sahip olan en uygun fiyatlı Apple ürünü olacak. Cihaz iPhone SE 4 ile birlikte nispeten bütçe dostu yapay zekalı cihazlar olarak şirketin ürün portföyünde tüketicilere hitap edecek.

Şu anda piyasada mevcut olan Apple Intelligence destekli ürünler şunlar:

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPad Pro

iPad Air

MacBook Air

MacBook Pro

iMac

Mac mini

Mac Studio

Mac Pro

Merakla beklenen iPad 2025 ya da diğer adıyla iPad 11 modeli iPhone SE 4, iPad Air 7s ve güncellenmiş Magic Keyboard ile birlikte ilkbahar aylarında piyasaya sunulacak. Cihaz Türkiye’de de raflarda boy gösterecek.