iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra: En iyi telefon hangisi?

Apple tarafından duyurulan iPhone 16 Pro Max ile Samsung imzalı Galaxy S24 Ultra modelleri sık sık karşılaştırılıyor. “Dünyanın en iyi telefonu hangisi?” tartışmalarında öne çıkan bu iki cihaz, modern tasarımları ve performans canavarı donanımlarıyla diğer rakiplerinin önüne geçiyor. Kullanıcı dostu birer mobil deneyim ortaya koyan bu iki cihazı sizler için derinlemesine masaya yatırdık.

Bu içeriğimizde sizler için dünyanın en iyi telefonu olarak gösterilen iki cihaz arasındaki temel farkları irdeleyeceğiz. iPhone 16 Pro Max ile Samsung Galaxy S24 Ultra modellerinin tasarım, ekran, kamera, pil, performans ve diğer ayrıntılarına ayrıntılı olarak göz atacağız. Sonunda en iyi kararı vermenizi sağlayacak tüm bilgilere sahip olacaksınız. Hazırsanız karşılaştırmaya başlayalım…

iPhone 16 Pro Max x Samsung Galaxy S24 Ultra teknik özellikleri

iPhone 16 Pro Max Samsung Galaxy S24 Ultra İşlemci Apple A18 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi 8 GB RAM kapasitesi 12 GB RAM kapasitesi Dahili depolama alanı 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama Ekran 6,9 inç OLED Super Retina XDR, 2.868 x 1.320 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 460 ppi, 2.000 nit maksimum parlaklık 6,8 inç AMOLED, 3.120 x 1.440 piksel çözünürlük, 1 ile 120 Hz arasında yenileme hızları, 2.600 nit maksimum parlaklık Boyutlar 163×77,6×8,25 mm 163x79x8,6 mm Arka kameralar 48 MP (ana kamera) + 48 MP (ultra geniş) + 12 MP (5x telefoto) 200 MP (ana kamera) + 12 MP (ultra geniş) + 10 MP (3x telefoto) + 50 MP (5x telefoto) Ön kamera 12 MP 12 MP Pil kapasitesi Belirtilmedi (33 saat video oynatma, 29 saat akış) 5.000 mAh pil Şarj kapasitesi 20 watt kablolu, Magsafe aracılığıyla 25 watt kablosuz veya Qi2 aracılığıyla 15 watt kablosuz 45 watt kablolu, 15 watt kablosuz, ters şarj için 4,5 watt Yapay zeka sistemi Apple Intelligence Galaxy AI İşletim sistemi iOS 18 Android 14 Ekstralar Eylem Düğmesi, Kamera Kontrol düğmesi, dört mikrofon, Dynamic Island, IP68, titanyum yapı IP68, 5G mmWave, Wi-Fi 7 entegre S Pen kalem desteği, titanyum yapı Fiyatlandırma 99 bin 999 TL 75 bin 499 TL

Tasarım

iPhone 16 Pro Max ile Samsung Galaxy S24 Ultra şık tasarımları ile tüketiciler için öne çıkıyor. Her iki cihaz da malzeme yapısı olarak titanyuma güveniyor. Apple’ın amiral gemisi telefonu dört renk seçeneği ile raflara gelirken; aynı zamanda ultra ince kenarlı birinci sınıf titanyum kaplama ve ısıyı daha iyi dağıtarak performansı artırmaya yardımcı olan bir iç yapıya ev sahipliğinde bulunuyor.

Samsung’un amiral gemisi akıllı telefonu da titanyum malzemeyle geliyor. Bu sayede cihaz serinin önceki modellerine göre yüzde 60’a yakın daha yüksek dayanıklılık ortaya koyuyor. Düz bir ekran tasarımıyla gelen cihaz, dengeli çerçeve yapısıyla son derece modern bir görüntü sunuyor. Gorilla Glass Armor sayesinde düşme ve çarpma gibi tehlikelere karşı başarılı bir koruma vaat ediyor.

Her iki telefon da tasarım konusunda kullanıcılardan artı puan alırken, renk çeşitliliği bakımından da tüketicileri memnun ediyor. Ancak yine de bu konuda net bir kıyaslamada bulunmak gerekirse; iPhone 16 Pro Max’in minimal görünümü ve zarif yapısıyla öne çıktığını, Galaxy S24 Ultra’nın ise rakibine göre dayanıklılık konusunda daha üstün yapısıyla iddiasını gösterdiğini belirtelim.

Ekran

iPhone 16 Pro Max ile Samsung Galaxy S24 Ultra ekran kalitesi konusunda kullanıcılar için etkileyici birer deneyim sağlıyor. Her iki cihaz da gelişmiş görüntüleme deneyimine kapı aralarken, aynı zamanda büyük boyutlu ekranlarıyla da dikkat topluyor.

Apple’ın amiral gemisi telefonu 6,9 inç OLED Super Retina XDR panele ev sahipliği yaparak, şirketin şimdiye kadarki en büyük ekranlı telefonu olarak öne çıkıyor. Cihaz son derece canlı renkler ortaya koyarak, yüksek bir kontrast sağlıyor. Ayrıca telefonun ultra ince kenar yapısı, daha modern bir görünüm için tüketiciler adına artı puan topluyor.

Galaxy S24 Ultra ise Full HD+ çözünürlük kalitesine sahipliği yapan, 120 Hz yenileme hızıyla oldukça akıcı bir deneyim sunan 6,8 inç Dynamic AMOLED 2X ekranla karşımıza çıkıyor. Bu ekranda 2.600 nit tepe parlaklık desteği yer alırken, gün ışığı altında bile konforlu bir kullanıma olanak tanınıyor.

iPhone 16 Pro Max modeli daha büyük ekranı ve daha keskin yapısıyla olağanüstü bir görüntüleme deneyimi vaat ediyor. Galaxy S24 Ultra’nın ise yüksek parlaklık oranı ve ultra akıcı yapısıyla avantajlı olduğunu belirtelim. Dolayısıyla bu noktada daha büyük ekran ve daha canlı renkleri tercih edenler Apple’a yönlenebilir. Samsung’un ise parlaklık ve akıcılık konularında rakibinin önüne geçtiğini belirtelim.

Kamera

Kamera karşılaştırması konusunda hem iPhone 16 Pro Max hem de Samsung Galaxy S24 Ultra modelinin mobil fotoğrafçılar için olağanüstü bir deneyim vaat ettiğini söyleyebiliriz. Apple’ın cihazı 48 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı lens ve 5x optik yakınlaştırma destekli 12 MP telefoto lensten oluşan üçlü kamerayla karşımıza çıkıyor. Bununla beraber cihaz, iPhone 16 serisinin tüm modellerinde yer alan Kamera Denetimi düğmesiyle pratik bir işlev ortaya koyuyor. Cihazın ayrıca 120 fps’de 4K’ya kadar kayıt yapma yeteneğine sahip olduğunu da ekleyelim.

Samsung’un üst düzey telefonu ise 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens, 3x yakınlaştırmalı 10 MP telefoto lens ve 5x yakınlaştırmalı 50 MP telefoto lensten oluşan dörtlü kamera setiyle geliyor. 30 fps’de 8K video kayıt imkanına sahip olan cihaz, periskop kamerada 100x’e kadar yakınlaştırma yaparak en uzak konumdaki ayrıntıları bile net bir şekilde yakalamanıza imkan tanıyor.

Amiral gemisi Apple modeli daha sezgisel bir çekim deneyimine odaklanırken, Samsung Galaxy S24 Ultra ise daha yüksek çözünürlük ve daha kusursuz bir yakınlaştırma deneyimi sağlayarak maksimum kaliteyi sağlıyor. Aynı zamanda cihaz, gece fotoğrafçılığı bakımından da rakibine göre daha avantajlı bir konuma sahip görünüyor.

Performans

iPhone 16 Pro Max ve Samsung Galaxy S24 Ultra karşılaştırmasında en zorlu noktalardan biri de performans konusu olacaktır. Her iki telefon da birinci sınıf performansa ev sahipliği yaparak tüketiciler için olağanüstü bir mobil deneyim sunuyor. Bu konuda net bir ayrımda bulunmak ve kesin bir karar vermek zor olsa da bazı küçük nüanslar üzerinden iki modeli karşılaştırabiliriz.

Apple’ın üst düzey telefonu yeni A18 Pro çipini kalbinde taşıyarak selefine göre yüzde 20 daha fazla hız ve iki kat daha hızlı Ray Tracing sunuyor. Bu sayede cihaz, en zorlu mobil oyunlarda bile kusursuz bir performansa kapı aralayarak etkileyici grafikler ortaya koyuyor. 1 TB dahili depolama alanına ve 8 GB RAM kapasitesine sahip model, en güçlü Apple cihazı olarak öne çıkıyor.

Samsung modeli ise 12 GB RAM kapasitesi ve 1 TB dahili depolama alanı ile eşleştiriliyor. Kusursuz bir performans ortaya koyan cihaz, Qualcomm tarafından geliştirilen ve Samsung’un özel olarak optimize ettiği Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy çipiyle donatılıyor. GPU tarafında Xlipse 940 GPU yer alan model, selefine göre yüzde 30 oranında daha hızlı bir performansa ulaşıyor. Ayrıca cihazda yer alan gelişmiş buhar odaası soğutma sistemi sayesinde en yoğun kullanımda bile ısınmadan rahatlıkla işlemlerinizi yerine getirmeniz mümkün oluyor.

Performans karşılaştırması konusunda karar vermek her ne kadar zor olsa da iPhone 16 Pro Max’in daha akıcı grafikler arayan kullanıcılar için ideal olduğunu; Samsung Galaxy S24 Ultra’nın ise olağanüstü işlemcisi, gelişmiş soğutma sistemi ve diğer ayrıntılarıyla en zorlu oyunları ve uygulamaları çalıştırmak için daha önde olduğunu söylemek mümkün.

Pil

iPhone 16 Pro Max modeli henüz pil kapasitesi kesin bir şekilde açıklanmasa da şarjın yüzde 50’sini yalnızca 30 dakika gibi kısa bir süre içinde dolduran ve MagSafe desteğiyle gelen şarj cihazıyla 33 saate kadar video oynatma garantisi sunuyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra ise 5.000 mAh pil kapasitesi ile karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte cihaz tek şarjla 30 saate kadar video oynatma ve 95 saate kadar müzik dinleme garantisi veriyor. Apple ve Samsung’un amiral gemileri pil gücü konusunda birbirlerine yakın bir deneyim sağlıyor. İki cihaz da yoğun kullanımda güçlü birer deneyim ortaya koyuyor.

Yapay zeka

Apple ve Samsung bu yıl ilk kez yapay zeka paketlerini kullanıcılarıyla buluşturdu. Böylelikle kullanıcılar için pratik ve ilgi çekici bir dizi yeni araç sunan cihazlar, hayatınızı kolaylaştıracak bazı özelliklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

iPhone 16 serisi akıllı telefon ailesi ile birlikte hayatımıza giren ve şu anda iPhone 15 Pro serisinden sonraki modellerde desteklenen Apple Intelligence yapay zeka paketi çok sayıda pratik özelliğe ev sahipliği yapıyor. Bu özellikler arasında metin özetleri çıkarma, önemli bildirimleri öne çıkarma, belirli uygulamalar için akıllı yanıtlar, taslak çizimleri AI görsellere dönüştürme ve doğal dil işleme gibi işlevler yer alıyor.

Galaxy S24 Ultra’da yer alan Galaxy AI yapay zeka paketi ise gerçek zamanlı çeviri, yapay zeka görsel düzenleme araçları, Circle to Search ve FlexCam gibi ilgi çeken özellikleri bir araya getiriyor. Apple’ın yapay zekası günlük Siri ile doğal ve sezgisel deneyimi sayesinde günlük görevleri daha kolay bir şekilde yerine getirmenize yardımcı olurken, Samsung’da ise hayatın her alanında işinizi basitleştirmeyi vaat eden kusursuz ve entegre bir deneyime kapı aralanıyor.

Fiyat

Samsung tarafından bu yılın Ocak ayında piyasaya sunulan Galaxy S24 Ultra modeli 256 GB dahili depolama alanı ile 75 bin 499 TL’den alıcılara hitap ediyor. Cihazın 512 GB’lık sürümü 79 bin 499 TL’den satılırken, en pahalı seçenek olan 1 TB versiyonu ise 86 bin 499 TL karşılığında elde edilebiliyor.

iPhone 16 Pro Max modeli ise 256 GB başlangıç fiyatı ile 99 bin 999 TL’den satılıyor. 512 GB dahili depolama alanına sahip sürüm 109 bin 999 TL’den satılırken, serinin en pahalı ve en gelişmiş 1 TB’lık versiyonu ise 119 bin 999 TL fiyat etiketiyle raflarda boy gösteriyor.

Apple ve Samsung’un amiral gemisi akıllı telefonları fiyat etiketi konusunda büyük bir farkla geliyor. iPhone 16 Pro Max’in başlangıç fiyatı, Galaxy S24 Ultra’nın en pahalı sürümünden yaklaşık 15 bin TL daha pahalı fiyatlarla geliyor. Dolayısıyla Samsung modelinin fiyat-performans konusunda daha başarılı bir deneyim ortaya koyuyor.

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iPhone 16 Pro Max vs Samsung Galaxy S24 Ultra karşılaştırması: Sonuç

Bu içeriğimizde sizlerle birlikte “dünyanın en iyi telefonu hangisi?” sorusuna yanıt getirmeye çalıştık. Her iki telefon da piyasadaki en başarılı akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Galaxy S24 Ultra da iPhone 16 Pro Max de birçok ilgi çekici özelliğe ev sahipliği yaparak kullanıcılara kusursuz bir deneyim vaat ediyor.

iPhone 16 Pro Max modeli Apple Intelligence yapay zeka paketi, performans canavarı A18 Pro çipi, yeni Kamera Denetimi düğmesi ve bir dizi yenilikle daha kullanıcılara en son teknolojileri getiriyor. Galaxy S24 Ultra ise Galaxy AI yapay zekası, uzun ömürlü pil deneyimi, Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy çipi ve mobil fotoğrafçılar için olağanüstü kamerası ile öne çıkıyor.

Her iki cihaz da birbiriyle neredeyse kafa kafaya mücadele ederken, “daha iyi” olanın hangisi olduğu konusunda kullanıcıların bazı küçük nüansları göz önünde bulundurması gerekiyor. Fakat bu yıl da önceki senelerde olduğu gibi bu minik nüansların yanı sıra teknik özelliklerden bağımsız olarak iOS ile Android işletim sistemi arasında bir tercihin önemli olduğunu belirtelim.

Peki ya size göre dünyanın en iyi telefonu iPhone 16 Pro Max mi, yoksa Samsung Galaxy S24 Ultra mı? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

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