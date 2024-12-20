Apple’dan sürpriz hamle: iPhone SE 4, iPhone 16e adıyla gelebilir

Apple, iPhone SE serisi için sürpriz bir değişikliğe imza atıyor.

Merakla beklenen iPhone SE 4 modelinin iPhone 16e adı altında piyasaya çıkacağı öne sürülüyor.

İddialara göre cihaz, iPhone 16 ailesine katılacak beşinci ve en uygun fiyatlı seçenek olarak lanse edilecek.

Teknoloji devi Apple, 2025 yılında yeni bir uygun fiyatlı iPhone modeli ile karşımıza çıkmayı planlıyor. Şirketin yıllardır devam ettirdiği “SE” (Special Edition) serisinin son üyesi için geri sayım başladı. Şimdiye kadar hakkında pek çok söylenti haberi ortaya çıkan iPhone SE 4 ile ilgili gelen son raporlar, Apple’ın radikal bir değişikliğe imza atacağına işaret ediyor. İddialara göre cihaz, iPhone 16e adı altında raflarda boy göstermeye başlayacak.

91mobiles’ın haberine göre Apple’ın yeni bütçe dostu telefonu önümüzdeki yılın Mart ayında piyasaya çıkacak. iPhone SE 3 (2022) modelinin halefi olarak gelecek cihaz, aynı zamanda şirket içinde üretilen ilk 5G modemini de bünyesinde taşıyacak.

Uygun fiyatlı iPhone SE serisi, Apple ekosistemini performanstan ödün vermeden, bir yandan da tüketicilerin cüzdanını göz önünde bulundurarak etkileyici bir deneyime kapı aralıyor. Temel modellerin gücüyle daha ulaşılabilir bir fiyat etiketi ortaya koyan bu cihazlar, anlaşılan o ki yepyeni bir çizgide karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Peki ya iPhone 16e’den neler bekleniyor? İşte cihazla ilgili bilinen tüm detaylar…

Apple, iPhone SE serisi için kimlik değişimine hazırlanıyor

Çinli sosyal medya platformu Weibo’da ortaya çıkan detaylara göre Apple, iPhone SE 4 isminden vazgeçip iPhone 16e adı altında yeni bütçe dostu telefon modelini karşımıza çıkarmayı düşünüyor. Şimdilik bu kimlik değişikliği resmi olarak doğrulanmasa da güvenilir kaynaklardan gelen bilgiler, şirket adına önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Bilindiği üzere Apple şimdiye kadar iPhone SE serisi akıllı telefon ailesi için üç nesil piyasaya sürdü. 2016 yılında piyasaya çıkan ilk cihaz tüketiciler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı. 2020 yılında ikinci model gelirken, son olarak 2022’de üçüncü nesli gördük. Şimdi ise gözler iPhone 16e’ye çevrilmiş durumda.

Ortaya çıkan detaylara göre bütçe dostu yeni iPhone 16e modeli, Eylül ayında piyasaya çıkan iPhone 16 ailesine katılan beşinci model olarak duyurulacak. Merakla beklenen uygun fiyatlı telefon; iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max ile birlikte konumlandırılacak markanın ürün yelpazesini tamamlayacak.

iPhone 16e teknik özellikleri

iPhone 16e’nin temel model ile aynı ekran boyutunu koruyacağı vurgulanıyor. 60 Hz yenileme hızına sahip 6,06 inç ekranla gelmesi beklenen cihaz, Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini destekleyen A16 çipinden güç alacak.

Mobil fotoğrafçılar için 48 MP Sony Exmor IMX904 ana kameraya sahip olacak modelde 12 MP selfie kamerası yer alacak. 20W hızlı şarj destekli 3.279 mAh pil kapasitesiyle kullanıcı dostu bir deneyim sunulacak. Son olarak cihazda IP68 sertifikası ve Face ID yüz tanıma teknolojisi bulunacak.