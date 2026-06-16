iOS 27 Beta, iPhone 18 Pro’nun gizli bir yeniliğini ifşa etti

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Apple, iOS 27'de Siri arayüzünü Dinamik Ada bölgesinden genişleyen hap şeklinde parlayan bir küreye dönüştürdü.

Ortaya çıkan raporlar, arayüzdeki elips formunun mevcut ekran çentiğini gizlemek amacıyla seçildiğini öne sürüyor.

Bununla birlikte elde edilen ipuçları, iPhone 18 Pro serisinde Dinamik Ada boyutunun küçültüleceğine işaret ediyor.

Apple, yakın zaman önce gerçekleşen WWDC 2026 etkinliğinde yeni iOS 27 işletim sistemini tanıtmıştı. Şu anda geliştiriciler için Beta sürümüyle yayınlanan yeni güncelleme, şirketin sonbahar döneminde tanıtacağı amiral gemisi iPhone 18 Pro serisine dair gizli bir yeniliği erkenden ortaya çıkardı.

Apple mühendislerinin yapay zeka destekli yeni Siri asistanının arayüzünde gerçekleştirdiği bir görsel yenilik, iPhone 18 Pro ve Pro Max cihazlarının ekran tasarımına dair önemli bir detayı gözler önüne seriyor. Asistan hizmetinin yenilenen animasyon yapısını dikkatlice izleyen uzmanlar, Dinamik Ada tasarımında aslında pek de sürpriz olmayan bir değişikliği doğruluyor.

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Dinamik Ada boyutunun küçültüleceği doğrulandı

iPhone cihazlarının hap şeklindeki tasarımı, Dinamik Ada sisteminin mevcut görünümünün getirdiği bir zorunluluk gibi görünüyor. Fakat iPhone 18 Pro serisinde Face ID sensör alanının şeklinin değiştirileceğine ve daha dar hale geleceğine dair söylentiler bir süredir ortalıkta dolaşıyor.

@MichalLangmajer adlı X kullanıcısı, yapay zeka destekli yeni Siri’nin sonunda bir elips değil de bir daire şeklini alabileceği ihtimalini ortaya koyarak, tasarımı diğer cihazların yerleşim düzeninde görülenlerle uyumlu hale getirdi.

Sektördeki güvenilir kaynaklardan biri olan Ice Universe’e göre yeni nesil iPhone 18 Pro serisinin Dinamik Ada sistemi, iPhone 17 Pro‘dakine kıyasla yaklaşık yüzde 35 daha dar olacak. Toplamda bu daralma, genişlikte 20,7 mm’den yaklaşık 13,5 mm’ye düşüş anlamına geliyor.

iPhone 18 Pro serisinin prototip görüntüleri ve sızdırılan ekran koruyucularının doğruladığı üzere, bu değişiklik Face ID bileşenlerinin ekranın altına taşınmasıyla mümkün olacak.

iOS 27 işletim sistemi ve iPhone 18 Pro serisinin sonbahar döneminde, muhtemelen Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Serinin standart modeli olacak iPhone 18’in ise 2027’de raflara geleceği iddia ediliyor.

Son olarak geliştirici programına kayıtlı Apple kullanıcılarının iOS 27 Beta güncellemesini indirebileceğini hatırlatmakta fayda var. Eğer siz de herkesten önce sisteme gelecek yenilikleri test etmek istiyorsanız, ilgili içeriğimize tıklayarak yazılımı cihazınıza indirebilirsiniz.