iPhone SE 4 (16e) piyasaya çıkmadan eski model neredeyse tükendi

Apple'ın fiyat-performans odaklı yeni iPhone SE 4 (iPhone 16e) modeli Mart-Nisan aylarında piyasaya çıkacak.

Merakla beklenen cihaz için geri sayım başlarken, selefi iPhone SE 3'ün ise raflarda neredeyse tükendiği öğrenildi.

Anlaşılan o ki Apple, iPhone SE 4 piyasaya çıkmadan eski modelin üretimini tamamen sonlandırmayı planlıyor.

Teknoloji devi Apple üç yıl sonra nihayet iPhone SE (Special Edition) serisi akıllı telefon ailesini güncellemeye hazırlanıyor. Yakın zamanda ortaya çıkan raporlar, iPhone SE 4 modelinin iPhone 16e adı altında raflara geleceğine işaret etti.

Şimdilik cihazın ismi ile ilgili tartışmalar devam etse de Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın son iddiaları büyük bir dikkat topladı. Haftalık PowerOn bülteninde paylaşılan yeni bilgiler, cihazın satışlarına dair neler beklenebileceği ile ilgili önemli ipuçları aktarıyor.

iPhone SE 3 stokları tükeniyor

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Apple mağazalarının lojistik sorumlularıyla temasa geçen Mark Gurman, çoğunun mevcut iPhone SE 3 modelinin “çok az stoka sahip olduğunu ya da hiç stok olmadığını” ve ilgilenenlerin internetten satın alarak birkaç gün içinde cihazı evlerine teslim etmelerini gerektirdiğini ortaya çıkardı.

Dikkat çeken bu rapor yalnızca yeni bir neslin gelmek üzere olduğunu değil, aynı zamanda mevcut modelin satışlarına devam edilmeyeceğini, halefi gelir gelmez üretimden kaldırılacağını da gösteriyor. Dolayısıyla iPhone SE 3 cihazı için artık sayılı günler kalmış gibi görünüyor.

Mevcut iPhone SE (2022) cihazının şu anda ücretlendirilen fiyattan daha düşük bir fiyatla kullanıcılara sunulmaya devam edeceği ve daha kompakt bir telefon isteyenler için hala çok güçlü bir Apple akıllı telefon seçeneği sunmaya çalışılacağı beklentisi vardı. Fakat ne yazık ki bu beklentiler boşa çıkacak gibi görünüyor.

iPhone SE 4 (16e) Apple için yeni bir dönem başlatacak

Şu anda piyasada satışları devam eden iPhone SE 3 modelinin Apple Store’dan kaldırılmasıyla birlikte markanın portföyünün tamamı artık yalnızca OLED ekranlı ve Home düğmesi olmayan daha modern tasarımlı modellere sahip olacak.

Merakla beklenen iPhone SE 4 ya da diğer adıyla iPhone 16e, teknoloji devi Apple için yeni bir dönemin başlangıcına işaret edecek. 5G bağlantısı için özel bir çiple donatılacak ilk cihaz olması beklenen bu ürün, Apple Intelligence yapay zeka desteği ile işlevsel bir deneyim ortaya koyacak.

Aynı zamanda modelin iPhone 16 serisine göre daha düşük bir fiyat etiketine sahip olacağı, iPhone 14 kasasıyla modern bir görünüm sunacağı öne sürülüyor.

Cihazın çıkış tarihi ile ilgili henüz somut bir ayrıntı olmasa da ortaya çıkan raporlar, cihazın Mart ya da Nisan aylarında geleceğine işaret ediyor. Her halükarda modelin iPhone 17 serisinden önce piyasaya çıkacağı belirtiliyor.