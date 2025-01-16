N11’den üst düzey iPhone 14 için 6 bin TL indirim fırsatı

Apple’ın amiral gemisi iPhone 16 serisi geçen yılın son çeyreğinde piyasaya çıktı. Fakat ortaya çıkan son raporlar, Apple Intelligence yapay zeka özelliklerine rağmen serinin yeteri kadar ilgi görmediğine işaret etti. Yeni bir iPhone satın almayı düşünüyor ve en yeni modeller yerine daha uygun fiyatlı eski modellere göz atıyorsanız, iPhone 14 modeli 6 bin TL indirim fırsatıyla tüketicilere ilgi çekici bir seçenek vaat ediyor.

N11 ya da diğer adıyla Getir Alışveriş platformu iPhone 14 modeli için cazip bir indirim fırsatı ile karşımıza çıktı. Apple Türkiye garantisiyle satılan cihaz, gelişmiş bir akıllı telefon satın almayı planlayan tüketicilere hitap ediyor. İşte sunulan indirimle ilgili merak edilen tüm detaylar…

iPhone 14 indirim fırsatı: Fiyatı ne kadar oldu?

Apple’ın resmi internet sitesinde iPhone 14 modeli 128 GB dahili depolama alanı seçeneği ile 47 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Cihazın 256 GB’lık sürümü 52 bin 999 TL, 512 GB versiyonu ise 62 bin 999 TL karşılığında elde edilebiliyor.

N11 iPhone 14 kampanyası ise tüketicilere 6 bin TL fiyat avantajı sunuyor. Cihaz 128 GB’lık versiyonuyla 41 bin 949 TL’den elde edilebiliyor. Aynı model Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt sayfalarında ise 42 bin 999 TL’den satılıyor. Yani buralarda cihaz için 5 bin TL‘lik fiyat ayrıcalığı sunuluyor.

2025’te iPhone 14 alınır mı? Avantajları ve dezavantajları neler?

iPhone 14 nispeten eski bir model olmasına rağmen hala tüketiciler için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. Daha uygun fiyatlar karşılığında yüksek performansa erişmek isteyenlere hitap eden bu model, dezavantajlarından daha çok avantaj barındırıyor.

iPhone 14’ün avantaj ve dezavantajlarını sizler için şu şekilde özetledik:

✔ Avantajlar ✖ Dezavantajlar Şık tasarım ve sağlam malzeme 120 Hz ekran eksik Yüksek kaliteli OLED ekran Telefoto lens eksik Yüksek performanslı A15 Bionic çip Şarj adaptörü kutuda yok Gelişmiş ana kamera ve iyi düşük ışık performansı USB-C yerine Lightning desteği bulunuyor Uzun pil ömrü ve hızlı şarj desteği Yeni iOS sürümlerine erişim 5G, MagSafe ve IP68 dayanıklılık

Yukarıdaki tabloya baktığımızda iPhone 14 hala yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen kullanıcılar için iyi bir opsiyon olarak görülüyor. Bütçesi amiral gemisi iPhone 16 serisinden bir model satın almaya yetmeyenler için bu model 2025 yılında da yüksek performansı sayesinde harika bir seçenek olmayı sürdürüyor.

iPhone 14 teknik özellikleri

2022 yılında piyasaya çıkan iPhone 14 modeli 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekranla geliyor. Bu ekranda HDR10, Dolby Vision, 1.200 nit tepe parlaklık, 1170 x 2532 piksel çözünürlük kalitesi ve Ceramic Shield koruma desteği bulunuyor.

Apple A15 Bionic çipi ile donatılan iPhone 14, altı çekirdekli (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) işlemciyle çalışıyor. Çift kamera setine sahip olan telefonda 12 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı lens yer alıyor. Önde de yine 12 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Face ID desteğine sahip olan iPhone 14’te 3.279 mAh pil kapasitesi bulunuyor. Cihaz geceyarısı, mor, yıldız ışığı, mavi, kırmızı ve sarı renk seçenekleriyle raflarda boy gösteriyor.

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