En iyi iPhone modelleri: 2024’te hangi iPhone satın alınır?

2024 yılında satın alınabilecek en iyi iPhone modelleri hangileri? Teknoloji devi Apple, üretmiş olduğu akıllı telefon cihazlarıyla piyasadaki en büyük markalardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Şık ve etkileyici tasarımlara sahip olan modeller, performans canavarı donanımlarıyla da dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

2007 yılında ilk iPhone modelini piyasaya süren şirket, o günden bu zamana dek birçok yeni cihazla karşımıza çıkmaya devam etti. Son olarak geçen yılın Eylül ayında iPhone 15 serisi akıllı telefon ailesini piyasaya süren firma, şu anda geniş bir akıllı telefon portföyüne ev sahipliği yapıyor.

Yeni bir iPhone satın almak isteyen tüketiciler için kapsamlı bir rehber hazırladık. Bu içeriğimizde sizlere performans, donanım, tasarım ve fiyat gibi önemli hususları göz önünde bulundurarak piyasada mevcut olan en güçlü iPhone’ları bir araya getirdik. Farklı kullanım senaryolarına hizmet edecek bu modelleri tüm artı ve eksi unsurlarıyla değerlendirdik. İşte detaylar…

2024’te satın alınabilecek en iyi iPhone modelleri – Detaylı inceleme

2024’te satın alınabilecek en iyi iPhone modelleri ile ilgili detaylı bir listeyle karşınızdayız! Bu listede sizlere yalnızca Apple’ın en iyi telefonları hakkında değil, farklı tüketici gruplarına hitap eden cihazları bir araya getirdik. Dolayısıyla listede yer alan modeller arasında sadece amiral gemisi modelleri görmeyeceğinizi, bunun yanı sıra fiyat-performans odaklı seçenekleri ya da uygun fiyatlı modelleri de sıraladığımızı belirtmekte yarar var.

Pek çok farklı kriter göz önünde bulundurarak hazırlanan listede, tamamen objektif bir şekilde cihazların tüm avantaj ve dezavantajlarını sıraladık. Tüketiciler için eksiksiz bir satın alma rehberi oluştururken, cihazlarla alakalı akıllarda herhangi bir soru işareti bırakmamaya özen gösterdik. Listeyi detaylı bir şekilde incelemeden önce, aşağıda yer alan tablodn hangi modelin kimin için daha uygun olduğunu kısa ve öz bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Telefon modeli Fiyatı Kimin için uygun? iPhone 15 Pro Max 88 bin 999 TL Bütçe kısıtlaması olmayan, en iyi teknolojiyi arayan tüketicilere hitap ediyor. iPhone 15 Pro 75 bin 499 TL En iyi teknolojiyi arayan, fakat “Pro Max” modeline göre daha küçük boyutlu ekran tercih eden tüketicilere hitap ediyor. iPhone 15 58 bin 499 TL Dengeli yapısıyla en iyi teknolojiye en ideal fiyatlardan ulaşmak isteyen tüketiciler için uygun. iPhone 15 Plus 66 bin 999 TL Büyük ekranlı ve yüksek performanslı bir telefon arayan, ancak bütçesi “Pro Max” modeline uygun olmayan kullanıcılar için ideal. iPhone SE 3 28 bin 999 TL Kompakt boyutlu ve uygun fiyatlı iPhone arayan tüketiciler için birebir. iPhone 13 42 bin 499 TL Bütçesi amiral gemisi cihazlara yetmeyen, fakat performanstan da ödün vermek istemeyen tüketiciler için harika bir seçenek.

1. iPhone 15 Pro Max

Boyutlar: 159,9 x 76,7 x 8,3 mm (6,30 x 3,02 x 0,33 inç)

159,9 x 76,7 x 8,3 mm (6,30 x 3,02 x 0,33 inç) Ağırlık: 221 gram

221 gram Ekran: 120 Hz hıza sahip 6,7 inç Super Retina XDR OLED ekran

120 Hz hıza sahip 6,7 inç Super Retina XDR OLED ekran İşlemci: Apple A17 Pro

Apple A17 Pro Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama

128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 12 MP sensörlü telefoto lens (5x yakınlaştırma)

48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 12 MP sensörlü telefoto lens (5x yakınlaştırma) Bağlantı: 5G bağlantısı, titanyum yapı, FaceID, USB-C, IP68 ve uydu üzerinden SOS

5G bağlantısı, titanyum yapı, FaceID, USB-C, IP68 ve uydu üzerinden SOS İşletim sistemi: iOS 17

iOS 17 Renk seçenekleri: Siyah titanyum, beyaz titanyum, mavi titanyum ve doğal titanyum

2024’te alınabilecek en iyi iPhone’lar arasında zirvede kabul edilen iPhone 15 Pro Max modeli, şu anda Apple’ın en güçlü telefonu olarak da biliniyor. Şirketin amiral gemisi akıllı telefon modeli, serinin bir önceki modeli olan iPhone 14 Pro Max’e kıyasla çok sayıda önemli iyileştirmeye ev sahipliği yapıyor. Bu yenilikler arasında USB-C bağlantı girişi ve hafif yeni titanyum kasa gibi unsurlar öne çıkıyor.

Arka tarafta üçlü kamera setiyle gelen iPhone 15 Pro Max, 48 MP ana kamerasıyla mobil fotoğrafçılar için kusursuza yakın bir deneyime kapı aralıyor. Cihazda yer alan 5x telefoto kamera, olağanüstü bir yakınlaştırma imkanı sağlayarak aynı zamanda kaliteden de herhangi bir şekilde ödün vermiyor. Buna ek olarak arka kısımda 12 MP ultra geniş açılı lens yer alırken, önde de yine 12 MP’lik bir selfie kamerası taşınıyor.

6,7 inç Super XDR OLED ekrana sahip olan cihaz, görüntüleme deneyimi konusunda da en iyi iPhone cihazları arasında kabul ediliyor. Temel iPhone modellerinde 60 Hz yenileme hızı benimsendiği düşünüldüğünde, iPhone 15 Pro Max’te yer alan 120 Hz yenileme hızının olağanüstü bir akıcılık sağladığını belirtmekte yarar var. Pil gücü konusunda selefiyle aynı kalan model, yine de tek şarjla bir gün yetecek kadar kullanıma olanak tanıyor. Hatta bazı geri bildirimlerde, kullanıcıların iki günde bir cihazlarını şarj ettiğini dile getirdiklerini belirtmekte yarar var.

A17 Pro çipini kalbinde taşıyan performans canavarı iPhone modeli, bu sayede her türlü zorlu işlemi rahatlıkla yerine getirmeyi vadediyor. Death Stranding, Assassin’s Creed Mirage ve Resident Evil gibi oyunların iPhone 15 için duyurulduğu göz önüne alındığında, cihazın mobil oyunculuk konusunda da beklentileri fazlasıyla karşıladığını ekleyelim.

1 TB’a kadar dahili depolama alanı ve 8 GB RAM kapasitesiyle karşımıza çıkan iPhone 15 Pro Max’in Türkiye fiyatı 88 bin 999 TL’den başlayan rakamlarla alıcılara hitap ediyor. Cihazın siyah titanyum, beyaz titanyum, mavi titanyum ve doğal titanyum olmak üzere toplam dört renk seçeneğiyle listelendiğini belirtelim.

iPhone 15 Pro Max’in avantajları ve dezavantajları

Avantajları:

Konsol video oyunlarını destekleyen A17 Pro çipi sayesinde etkileyici bir mobil oyunculuk deneyimi sunuluyor.

Daha hafif ve rahat bir tutuş hissi sunuyor.

5x optik yakınlaştırma desteği ile mobil fotoğrafçılara olağanüstü bir deneyim sağlanıyor.

USB-C bağlantı girişi yer alıyor.

120 Hz yenileme hızıyla mükemmel bir akıcılığa ulaşılıyor.

Birinci sınıf titanyum tasarımıyla göz alıcı bir görünüm ve yüksek dayanıklılık ortaya koyuyor.

Özelleştirilebilir Eylem düğmesi bulunuyor.

Dezavantajları:

Cihazın büyük boyutu, özellikle de kompakt bir telefon arayan tüketiciler için fazla büyük bulunabiliyor.

Piyasada mevcut olan en pahalı iPhone cihazı olarak biliniyor.

2. iPhone 15 Pro

Boyutlar: 146,6 x 70,6 x 8,3 mm (5,77 x 2,78 x 0,33 inç)

146,6 x 70,6 x 8,3 mm (5,77 x 2,78 x 0,33 inç) Ağırlık: 181 gram

181 gram Ekran: 120 Hz hızına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran

120 Hz hızına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran İşlemci: Apple A17 Pro

Apple A17 Pro Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama

128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 12 MP sensörlü telefoto lens (3x yakınlaştırma)

48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens ve 12 MP sensörlü telefoto lens (3x yakınlaştırma) Bağlantı: 5G bağlantısı, titanyum yapı, FaceID, USB-C, IP68 ve uydu üzerinden SOS

5G bağlantısı, titanyum yapı, FaceID, USB-C, IP68 ve uydu üzerinden SOS İşletim sistemi: iOS 17

iOS 17 Renk seçenekleri: Siyah titanyum, beyaz titanyum, mavi titanyum ve doğal titanyum

iyi iPhone modelleri listemizde ikinci sırayı hak eden iPhone 15 Pro, serinin en gelişmiş seçeneği olarak lanse edilen iPhone 15 Pro Max’in küçük kardeşi olarak karşımıza çıkıyor. “Pro Max” sürümüne kıyasla başta boyut olmak üzere çeşitli farklılıklar gösteren bu cihaz, yine de “abisiyle” aynı kaderi paylaşarak titanyum malzeme tercihiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

6,1 inçlik ekranıyla pek çok tüketici için daha yüksek bir tutuş rahatlığı sağlayan cihaz, ProMotion destekli Super XDR OLED ekranıyla güçlü bir görüntüleme performansı sağlıyor. Lightning girişi yerine USB-C bağlantı girişine sahip olan model, “Pro Max” sürümünde olduğu gibi 120 Hz yenileme hızıyla başta mobil oyun olmak üzere birçok işlemde daha akıcı bir deneyim kazandırıyor.

Mobil fotoğrafçılar için 48 MP ana kameraya ev sahipliği yapan cihaz, buna ek olarak 12 MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma desteği getiriyor. “Pro Max” sürümünde 5x yakınlaştırmayı destekleyen şirket, “Pro” modelinde 3x yakınlaştırmayı tercih ediyor. Ancak yine de fotoğrafçılık konusunda kullanıcıların beklentileri fazlasıyla karşılanıyor. Bu anlamda modelin, en iyi kameralı iPhone’lar arasında da boy gösterdiğini belirtmekte fayda var.

Titanyum malzeme tercihiyle yalnızca şık bir görünüm yaratmayan model, bunun yanı sıra düşme ve çarpma gibi olası tehlikelere karşı da başarıyla hizmet veriyor. 5G bağlatnı desteğine sahip olan model, uydu aracılığıyla SOS desteği sunuyor. Öte yandan IP68 sertifikası sayesinde cihaz, 30 dakika boyunca yaklaşık 1,5 metreye kadar su geçirmezlik vadediyor.

Siyah titanyum, beyaz titanyum, mavi titanyum ve doğal titanyum renk seçenekleriyle gelen iPhone 15 Pro’nun Türkiye fiyatı 75 bin 499 TL’den başlıyor.

iPhone 15 Pro’nun avantajları ve dezavantajları

Avantajları:

iPhone 15 Pro Max’te de gördüğümüz USB-C bağlantı girişi, titanyum malzeme, 120 Hz yenileme hızı ve özelleştirilebilir Eylem düğmesi gibi özellikler bu cihazda da yer alıyor.

Olağanüstü bir kamera seti sunuluyor.

3x optik yakınlaştırma desteğiyle mobil fotoğrafçılık performansı artırılıyor.

A17 Pro çipi sayesinde hemen her işlemi rahatlıkla ve pratik şekilde yerine getirmeniz mümkün kılınıyor.

Cihazın 6,1 inçlik boyutu, büyük yapısı sebebiyle iPhone 15 Pro Max’i tercih etmeyen tüketiciler için ideal kabul ediliyor.

Dezavantajları:

3x optik yakınlaştırmalı periskop lensi, iPhone 15 Pro Max’teki 5x optik yakınlaştırmalı periskop lensten daha zayıf.

iPhone 15 Pro Max modeline göre daha düşük bir pil performansı sunuyor.

3. iPhone 15

Boyutlar: 147,6 x 71,6 x 7,8 mm (5,81 x 2,82 x 0,31 inç)

147,6 x 71,6 x 7,8 mm (5,81 x 2,82 x 0,31 inç) Ağırlık: 171 gram

171 gram Ekran: 60 Hz hızına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran

60 Hz hızına sahip 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran İşlemci: Apple A16 Bionic

Apple A16 Bionic Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolama

128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens

48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens Bağlantı: Uydu üzerinden 5G bağlantısı, FaceID, USB-C, IP68 ve SOS

Uydu üzerinden 5G bağlantısı, FaceID, USB-C, IP68 ve SOS İşletim sistemi: iOS 17

iOS 17 Renk seçenekleri: Siyah, mavi, yeşil, sarı ve pembe

“En iyi iPhone’lar” deyince elbette ki amiral gemisi akıllı telefon serisinin standart modeli olan iPhone 15’ten bahsetmeden geçmek doğru olmayacaktır. Pro serisi modelleriyle aynı şekilde Dinamik Ada tasarımı ve USB-C girişini koruyan cihaz, ne yazık ki titanyum malzeme tercihinden yararlanmıyor. Ancak yine de modelin yüksek performanslı etkileyici donanımı, kullanıcılar için olağanüstü bir mobil deneyim yaratıyor.

Elbette ki iPhone 15’in Pro serisi modellerine göre tek eksiği titanyum malzeme değil. Bunun yanı sıra cihaz, “abilerinde” yer alan 120 Hz yenileme hızı ve 3x (iPhone 15 Pro) ve 5x (iPhone 15 Pro Max) optik yakınlaştırma desteklerinden mahrum bir şekilde karşımıza çıkıyor.

6,1 inç Super Retina XDR OLED ekranla karşımıza çıkan cihaz, 60 Hz yenileme hızıyla geliyor. Görüntüleme performansı konusunda cihaz, her ne kadar Pro serisinin altında kalsa da yine de kullanıcılar için genel anlamda yeterli bir performans vaat ediliyor. Cihazın arka tarafında 48 MP ana kamera yer alırken, buna 12 MP’lik bir ultra geniş açılı lens eşlik ediyor. Ne yazık ki cihazda telefoto lens yer almıyor. Şirket bu kamerayı yalnızca Pro modelleriyle sınırlı tutuyor.

En iyi iPhone telefon modelleri arasında olan iPhone 15’in Türkiye fiyatı 58 bin 499 TL’den başlıyor. Cihaz siyah, mavi, yeşil, sarı ve pembe renklerle tüketicilere hitap ediyor.

iPhone 15’in avantajları ve dezavantajları

Avantajları:

Mat renk seçenekleriyle ilgi çekici bir tasarım sunuluyor.

Pratik bir şarj deneyimi için USB-C bağlantı girişi yer alıyor.

Gelişmiş bir kamera seti bulunuyor.

Ekran kalitesi, işlemci performansı ve pil gücü başarılı bulunuyor.

Dezavantajları:

Always-on-Display özelliği bulunmuyor.

iPhone cihazını yükselten kullanıcıların, kutudan şarj cihazı çıkmadığı için yeni bir USB-C kablosu almaları gerekiyor.

USB-C veri aktarımı USB 2.0 hızlarıyla sınırlı kalıyor.

4. iPhone 15 Plus

Boyutlar: 160,9 x 77,8 x 7,8 mm (6,33 x 3,06 x 0,31 inç)

160,9 x 77,8 x 7,8 mm (6,33 x 3,06 x 0,31 inç) Ağırlık: 201 gram

201 gram Ekran: 60 Hz hıza sahip 6,7 inç Super Retina XDR OLED ekran

60 Hz hıza sahip 6,7 inç Super Retina XDR OLED ekran İşlemci: Apple A16 Bionic

Apple A16 Bionic Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolama

128 GB, 256 GB veya 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 12 MP ön kamera

12 MP ön kamera Arka kamera: 48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens

48 MP sensörlü ana lens, 12 MP sensörlü ultra geniş lens Bağlantı: Uydu üzerinden 5G bağlantısı, FaceID, USB-C, IP68 ve SOS

Uydu üzerinden 5G bağlantısı, FaceID, USB-C, IP68 ve SOS İşletim sistemi: iOS 17

iOS 17 Renk seçenekleri: Siyah, mavi, yeşil, sarı ve pembe

En iyi iPhone modelleri arasında gösterilen iPhone 15 Plus, serinin standart modelinde yer alan tüm avantajlı unsurları arkasına alarak kullanıcılara çok daha fazlasını getiriyor. Boyut olarak “Pro Max” seçeneğiyle aynı yapıya sahip olan cihaz, “abisinden” farklı olarak ise titanyum malzeme malzemeden yoksun kalıyor. Büyük boyutlu ve iPhone 15 Pro Max’e kıyasla nispeten daha ucuz bir seçenek arayan tüketicilere hitap eden cihaz, yüksek performanslı yapısıyla adından sıkça söz ettiriyor.

6,7 inçlik büyük bir ekrana sahip olan cihaz, gelişmiş bir görüntüleme deneyimine kapı açıyor. Fakat “Pro Max” sürümünde gördüğümüz 120 Hz yenileme hızının yerini standart modelde de gördüğümüz 60 Hz yenileme hızı alıyor.

Serinin standart modelinde de yer alan USB-C bağlantı girişi, Dinamik Ada tasarımı, A16 Bionic işlemcisi ve 48 MP an kamera gibi unsurları koruyan model, arka kısımda ayrıca 12 MP’lik bir ultra geniş açılı lense ev sahipliği yapıyor. Önde de yine 12 MP kamera sunularak kaliteli bir görüntülü sohbet ya da selfie çekimleri vaat ediliyor.

Siyah, mavi, yeşil, sarı ve pembe olmak üzere toplamda beş farklı renk opsiyonuna sahip olan iPhone 15 Plus’ın Türkiye fiyatı 66 bin 999 TL’den başlıyor.

iPhone 15 Plus’ın avantajları ve dezavantajları

Avantajları:

Büyük ekranlı telefon tercih eden, ancak bütçesi iPhone 15 Pro Max için elverişli olmayan tüketiciler için aynı 6,7 inçlik ekran sunuluyor.

Apple’ın akıllı telefon portföyünde en uzun pil ömrüne sahip telefon olarak tescillendi.

Renkli ve şık tasarımlar karşımıza çıkıyor.

Dezavantajları:

Eylem düğmesi bulunmuyor.

Ekran boyutu büyümesine rağmen ProMotion 120 Hz yenileme hızı yer almıyor.

5. iPhone SE 3

Boyutlar: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm (5,45 x 2,65 x 0,29 inç)

138,4 x 67,3 x 7,3 mm (5,45 x 2,65 x 0,29 inç) Ağırlık: 144 gram

144 gram Ekran: 4,7 inç Retina IPS LCD, 625 nit parlaklık, 750 x 1334 piksel çözünürlük kalitesi

4,7 inç Retina IPS LCD, 625 nit parlaklık, 750 x 1334 piksel çözünürlük kalitesi İşlemci: Apple A15 Bionic (5 nm)

Apple A15 Bionic (5 nm) RAM kapasitesi: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama alanı: 64 GB, 128 GB ve 256 GB

64 GB, 128 GB ve 256 GB Arka kamera: 12 MP ana kamera

12 MP ana kamera Ön kamera: 7 MP selfie kamerası

7 MP selfie kamerası Batarya kapasitesi: 2.018 mAh pil, 20 watt kablolu ve 7,5 watt (Qi) hızlı şarj

2.018 mAh pil, 20 watt kablolu ve 7,5 watt (Qi) hızlı şarj Renk seçenekleri: Gece yarısı, yıldız ışığı ve kırmızı

2024’te satın alabileceğiniz en kompakt ve uygun fiyatlı iPhone seçeneklerinden bir tanesi olan iPhone SE 3, Apple’ın bütçe dostu Special Edition (SE) serisinin son üyesi olarak biliniyor. Şirketin 4. nesil iPhone SE üzerinde çalışmaya devam ettiği bilinirken, bu cihaz halen daha küçük boyutlu bir iPhone arayan tüketiciler için en öne çıkan modellerden bir tanesi olarak görülüyor.

iPhone 13 Mini modelinin üretimini resmi olarak durduran Apple, kompakt bir telefon arayan tüketicileri iPhone SE 3’e davet ediyor. 5G bağlantı desteğine sahip olan ilk orta segment iPhone modeli olarak da bilinen bu cihaz, iPhone X’ten aşina olduğumuz klasik tasarımıyla amiral gemisi modellere göre çok daha farklı bir görünüm sunuyor.

Cihazda yer alan “Home” tuşu ve ekranın hem alt hem de üst kısmında yer alan büyük çerçeve tasarımı, her ne kadar günümüzde biraz eskimiş olarak görülse de bazı tüketiciler için halen daha kullanışlı bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Apple A15 Bionic çipini kalbinde taşıyan 3. nesil iPhone SE modeli 2022 yılında piyasaya çıkmış bir cihaz olmasına rağmen hala daha birçok Android işletim sistemli amiral gemisi telefondan daha başarılı bir performans ortaya koyuyor. iPhone 13 serisinde kullanılan bu işlemci, kullanıcılara yüksek bir performans ve verimlilik vadediyor.

Tekli kamera kurulumuna sahip olan iPhone SE 3, 12 MP ana kamera ve ön tarafta 7 MP’lik bir selfie kamerası barındırıyor. 20 watt hızlı şarj desteğine sahip 2.018 mAh pil kapasiteli model, hafif ve ince yapısıyla geniş bir tüketici tabanına hitap ediyor. Selefine göre daha pahalı bir fiyata sahip olmasına rağmen günümüzde uygun fiyatlı olarak kabul edebileceğimiz ürün, fiyat-performans odaklı bir deneyim sağlıyor.

Gece yarısı, yıldız ışığı ve kırmızı renk seçenekleriyle karşımıza çıkan iPhone SE 3’ün Türkiye fiyatı 28 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla listeleniyor.

iPhone SE 3’ün avantajları ve dezavantajları

Avantajları:

Uygun fiyatlı iPhone arayanlar için öne çıkan seçeneklerden bir tanesi.

Yüksek bir pil ömrü sunuluyor.

5G bağlantı desteği yer alıyor.

4,7 inçlik ekranı, kompakt bir telefon arayan Apple hayranları için cihazı öne çıkarıyor.

Fiyatına göre olağanüstü bir performans sunuluyor.

Dezavantajları:

iPhone X’ten kalma modası geçmiş eski bir tasarıma sahip.

Face ID desteği yer almıyor.

Arkada yer alan tekli kamera, mobil fotoğrafçılar için uygun bir tercih olmayabilir.

MagSafe desteği sunulmuyor.

6. iPhone 13

Boyutlar: 146,7 x 71,5 x 7,7 mm (5,78 x 2,81 x 0,30 inç)

146,7 x 71,5 x 7,7 mm (5,78 x 2,81 x 0,30 inç) Ağırlık: 174 gram

174 gram Ekran: 6,1 inç Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1200 nit maksimum parlaklık, 1170 x 2532 piksel çözünürlük kalitesi

6,1 inç Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1200 nit maksimum parlaklık, 1170 x 2532 piksel çözünürlük kalitesi İşlemci: Apple A15 Bionic (5 nm)

Apple A15 Bionic (5 nm) RAM kapasitesi: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB hafıza

128 GB, 256 GB ve 512 GB hafıza Arka kamera: 12 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı lens

12 MP ana kamera ve 12 MP ultra geniş açılı lens Ön kamera: 12 MP geniş açılı lens ve SL 3D derinlik/biyometri sensörü

12 MP geniş açılı lens ve SL 3D derinlik/biyometri sensörü Batarya kapasitesi: 3.240 mAh pil, 15 watt (MagSafe) ve 7,5 watt (Qi) hızlı şarj

3.240 mAh pil, 15 watt (MagSafe) ve 7,5 watt (Qi) hızlı şarj Renk seçenekleri: Yıldız ışığı, gece yarısı, mavi, pembe, kırmızı ve yeşil

2024 yılında fiyat-performans tabanlı bir iPhone arayanlar için en ideal seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. 2021 yılında piyasaya çıkan cihaz, yıllar geçmesine rağmen hala daha eskimeyen bir cihaz olarak kalitesini korumayı sürdürüyor. iPhone SE’den sonra Apple’ın resmi olarak sattığı en ucuz telefon olan model, fiyatının hakkını fazlasıyla vermeyi vadediyor.

Cihaz elbette ki yeni nesil iPhone’larda gördüğümüz Dinamik Ada tasarımından mahrum bir şekilde geliyor. Eski çentikli tasarımla raflarda boy gösteren ürün, yine de güçlü donanımıyla bu eksiği göz ardı ettiriyor. A15 Bionic çipiyle rakiplerine göre yüzde 50 oranında daha hızlı bir CPU’ya sahip olduğu öne sürülen model, olağanüstü hızıyla yıllara adeta meydan okuyor.

6,1 inçlik Super Retina XDR OLED ekranla karşımıza çıkan modelde 1170×2532 piksel çözünürlük kalitesi, HDR10, Dolby Vision ve 1.200 nit tepe parlaklık destekleri yer alıyor. Arka tarafta iki adet 12 MP’lik lens taşıyan cihaz, önde de yine 12 MP lensle etkileyici selfie çekimleri için kapı aralıyor. 15 watt hızlı şarj destekli 3.240 mAh pil kapasitesiyle gelen ürün, tek şarjla yaklaşık bir gün yetecek kadar güç sağlıyor.

Yıldız ışığı, gece yarısı, mavi, pembe, kırmızı ve yeşil renk seçenekleriyle gelen iPhone 13’ün Türkiye fiyatı 42 bin 999 TL’den başlayan rakamlarla alıcılara hitap ediyor.

iPhone 13’ün avantajları ve dezavantajları

Avantajları:

Fiyat-performans deneyimi konusunda piyasadaki en iyi iPhone’lardan bir tanesi.

Geniş pil ömrü ve yüksek bir performans vaat ediyor.

Sinematik Mod ile etkileyici çekimler yapmanıza imkan tanınıyor.

Dezavantajları:

Çentik tasarımı bazı kullanıcılar tarafından pek hoş karşılanmıyor.

İki nesil eski bir iPhone olması “güncelleme desteği” konusunda bazı kullanıcıların aklında soru işareti bırakıyor.

USB-C yerine Lightning girişi yer alıyor.

Yeni bir iPhone satın almadan önce dikkat etmeniz gerekenler

2024’te satın alabileceğiniz en iyi iPhone modelleri ile ilgili detaylı analizimizden sonra, günümüzde yeni bir iPhone satın almadan önce dikkat etmeniz gereken bazı unsurları sizler için bir araya getirdik. Bir cihaz için tercihte bulunmadan önce, aşağıdaki kriterleri göz önünde bulundurmanız sizin adınıza oldukça önemli olacaktır:

1. Boyut

Amiral gemisi iPhone cihazları son yıllarda iki farklı ekran boyutuna ayrıldı. Şirketin son akıllı telefon serisinden örnek vermek gerekirse; iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modelleri 6,1 inç ekranla gelirken, iPhone 15 Plus ve iPhone 15 Pro Max modellerinde daha büyük 6,7 inçlik ekran tercihi uygulandı.

Öte yandan şirket, Special Edition (SE) serisi modellerinde daha kompakt bir telefon arayan tüketicileri hedefliyor. Son olarak iPhone SE 3 ile karşımıza çıkan seri 4,7 inçlik minik ekranıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etti. SE serisinin yeni modelinde de benzer bir ekran boyutu tercih edileceği düşünülüyor.

Şu anda amiral gemisi akıllı telefon ailesinde yer alan “Plus” modeli, geçmişte daha kompakt boyutlu bir yapıya sahip “Mini” adıyla karşımıza çıkıyordu. En son iPhone 13 Mini ile karşımıza çıkan bu seçenek, ne yazık ki günümüzde artık rafa kaldırılmış durumda. Fakat yine de ikinci el iPhone almayı düşünen tüketiciler, kompakt telefonlara ilgi duyduğu takdirde “Mini” modellerine de göz atabilir.

2. Tasarım

iPhone’lar tasarım konusunda birbirine göre önemli farklılıklar gösterebiliyor. iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde daha kaliteli gövde malzemeleri yer alırken, çerçeve kısmı titanyumdan, arka paneli ise lamine buzlu camdan üretiliyor. Öte yandan şirket, geleneksel modellerde kasa çerçevesi için alüminyum malzeme kullanıyor.

Apple akıllı telefon portföyünde hemen her zevke hitap edebilecek birbirinden ilgi çekici opsiyonlar sağlıyor. iPhone SE serisi şirketin geleneksel tasarımıyla, iPhone X’e benzer bir görünümle geliyor. iPhone 14 Pro serisi ve iPhone 15 serisinin tamamıysa Dinamik Ada (Dynamic Island) tasarımıyla olağanüstü bir şıklık ve üretkenlik vadediyor.

3. Kamera

Apple’ın piyasaya sürdüğü amiral gemisi telefonlar, temel seçeneklerde iki kamerayla geliyor. Bunlar ana kamera ve ultra geniş açılı lens olarak karşımıza çıkıyor. Ancak serinin Pro modelleri bundan farklı olarak telefoto kameraya da ev sahipliği yapıyor. Örneğin iPhone 15 Pro’da 3x optik yakınlaştırmalı, iPhone 15 Pro Max’te ise 5x optik yakınlaştırma destekli telefoto lens tercih edilmişti.

iPhone 13 serisinden itibaren kullanıcılara Sinematik Mod özelliği getirmeye başlayan Apple, bunun yanı sıra daha hassas manuel işleme için ProRAW ve ProRes formatlarında fotoğraf ya da video çekmenize imkan sağlıyor.

4. Pil gücü

Günümüzde pek çok tüketici, yeni bir akıllı telefon satın almadan önce cihazın pil gücünü öncelik olarak belirliyor. Tek şarjla tüm gün geçirmek belki de eskiden iPhone’lar için bir hayalken, son yıllarda şirket bu sorunu tümüyle çözmüş görünüyor. Özellikle de iPhone 15 Plus’ın pil performansı bakımından en güçlü Apple telefonu olduğunu belirtmekte fayda var.

Pil performansının yanı sıra hızlı şarj desteği de iPhone’larda önemli bir husus olarak kabul ediliyor. Şarj cihazının başında saatlerce beklemek istemiyorsanız, satın almayı planladığınız cihazın hızlı şarj gücünü kontrol etmeniz ve bu konuda yapılan geri bildirimlere göz atmanız sizin adınıza önemli olacaktır.

5. Ekran

Mobilitenin her geçen gün arttığı ve Netflix gibi dijital platformların da hızla popülaritesini yükselttiği bu dönemde ekran kalitesi, hiç şüphesiz ki kullanıcıların asla göz ardı etmemesi gereken bir unsurdur.

Örnek vermek gerekirse iPhone 11 ve iPhone SE 3 modelleri her ne kadar fiyat-performans konusunda öne çıkan seçenekler arasında yer alsa da bu modellerde çok da yüksek bir parlaklık sunmayan IPS ekranlar bulunuyor. Şirketin yeni nesil modellerinde OLED ekran yer alırken, bu sayede daha yüksek parlaklık, daha fazla renk ve mükemmel bir siyah kalitesi sağlanıyor.

Öte yandan özellikle de mobil oyun gibi noktalarda ekran yenileme hızı oldukça önemli bir rol üstleniyor. Örneğin şirket, iPhone 15 Pro serisinde 120 Hz yenileme hızıyla olağanüstü bir akıcılığa ev sahipliği yaparken, serinin standart modellerinde ise 60 Hz yenileme hızı tercih ediliyor.

6. İşlemci

Apple üretmiş olduğu akıllı telefon modellerinde kendi işlemcilerini kullanıyor. Her nesil arasında küçük de olsa bir performans artışı ortaya koyan şirket, yüzde 10 ila 20 arasında bir verimlilikle A serisi çiplerinin gücünü artırıyor. Bu nedenle iPhone SE 3 ya da iPhone 13 gibi nispeten eski olarak kabul edebileceğimiz cihazlar bile halen daha yüksek bir hız ve verimlilik sağlıyor.

Apple’ın amiral gemisi akıllı telefonları olan iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max cihazları ise A17 Pro çipiyle çıtayı bir üst seviyeye taşıyor. Oyunlarda ışın izleme desteğine sahip ilk mobil çip olarak lanse edilen Apple A17 Pro, bu sayede şimdiye kadar sadece yeni nesil konsol cihazları ve yüksek performanslı PC’lerde çalışan Death Stranding, Assassin’s Creed Mirage, Resident Evil 4 Remake ve Resident Evil Village gibi oyunlara ev sahipliğinde bulunuyor.

2024 yılında piyasada satılan tüm iPhone’lar

En güncel modeller:

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone SE 2022

Önceki yılların güncel modelleri:

iPhone 14

iPhone 13

Üretimi durdurulsa da hala satılan modeller:

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone cihazları ile ilgili merak edilenler

En iyi iPhone modelleri hakkında kapsamlı bir araştırma yaparken, aynı zamanda iPhone’larla ilgili tüketicilerin en çok merak ettiği bazı sorulara da yanıt kazandırdık. İşte tüketicilerin Apple akıllı telefonlarıyla alakalı akıllarında soru işareti kalan o sorular…

En iyi iPhone hangisi?

Apple tarafından geçen yılın son çeyreğinde duyurulan iPhone 15 Pro Max modeli, yalnızca serinin en güçlü seçeneği değil, aynı zamanda şu anda en iyi iPhone modeli olarak da karşımıza çıkıyor.

6,7 inçlik büyük ekranı, 48 MP ana kamerası, 8 GB RAM kapasitesi, A17 Pro işlemcisi ve 4.441 mAh pil kapasitesiyle olağanüstü bir donanıma ev sahipliği yapan cihaz, titanyum detayı ve şık tasarımı sayesinde tüm iPhone’ları geride bırakıyor.

Paranızın karşılığını verecek en iyi iPhone modelleri hangileri?

Apple geniş bir telefon portföyüne sahip. Bunlar arasında birçok amiral gemisi seçenek yer aldığı gibi, aynı zamanda nispeten uygun fiyatlı kabul edilebilecek bazı seçenekler de karşımıza çıkıyor.

Paranızın karşılığını en iyi şekilde alabileceğiniz iPhone modelleri arasında iPhone 15 başta geliyor. Daha az bir bütçeyle yüksek performansa ulaşabileceğiniz bu cihaz, son derece kusursuz ve etkileyici bir mobil deneyim yaratıyor. Fakat daha kısıtlı bütçeye sahip tüketiciler için de birçok ideal opsiyon yer alıyor.

Bütçe dostu bir iPhone arayan tüketiciler için iPhone 13 öne çıkan seçeneklerden bir başkası oluyor. İki nesil önceki iPhone cihazı, halen daha eskimeyen bir model olarak oldukça rağbet görüyor. Daha uygun fiyatlı bir iPhone arayan ve fiyat-performans deneyimine odaklanan tüketiciler için ise iPhone SE 3 ideal bir tercih olabilir.

iPhone cihazları kaç yıl güncelleme alıyor?

iPhone’lar için güncelleme desteği son zamanlarda oldukça genişledi. İlk etapta kullanıcılarına yalnızca 3 yıl güncelleme fırsatı sunan şirket, daha sonradan bu süreyi 5 ila 7 yıla kadar çıkardı.

Örneğin geçen yılın son çeyreğinde piyasaya sunulan iPhone 15 serisi akıllı telefon modellerinin en az 2028 yılına kadar güncelleme almaya devam edeceği biliniyor.

En iyi pil ömrüne sahip iPhone hangisi?

iPhone 15 Plus, en iyi pile sahip iPhone’lar arasında zirvede yer alıyor. Yüksek pil gücüyle iPhone 15 Pro Max’i bile geride bırakan model, üst düzey bir verimliliğe ev sahipliği yapıyor.

Tek şarjla bütün bir günü oldukça rahat bir şekilde geçirebileceğiniz iPhone 15 Plus, A16 Bionic çipi sayesinde daha az güç tüketiyor ve pil ömrünü artırıyor. Cihazın iPhone 15 Pro Max’ten daha iyi bir pile sahip olması, telefonun donanımında yer alan bazı sınırlandırmalardan da kaynaklanıyor. Örneğin cihaz, “Pro Max” modelinde olduğu gibi 120 Hz yenileme hızı yerine 60 Hz’li bir ekranla geliyor. Öte yandan cihazda Always-on-Display özelliğinin yer almaması da telefonun pil gücünü yükseltmeye etken unsurlardan biri olarak görülüyor.

iPhone 16 ne zaman çıkacak?

Apple her yıl olduğu gibi yeni amiral gemisi akıllı telefon modellerini bu sene de Eylül ayında piyasaya sürecek. Heyecanla beklenen iPhone 16 serisi için geri sayım başlamış durumda. Şimdilik cihazların lansmanı için kesin bir tarih belli olmasa da yaz aylarında bu durumun netlik kazanması bekleniyor.

Sonuç

Bu içeriğimizde sizler için 2024 yılında satın alınabilecek en iyi iPhone modelleri ile ilgili detaylı bir rehber oluşturduk. Listede yer alan tüm cihazların avantajlı ve dezavantajlı noktalarını objektif bir şekilde incelerken, sonradan karşılaşacağınız herhangi bir sürpriz olmamasına önem gösterdik.

Elbette ki “en iyi iPhone modelleri” tüketiciden tüketiciye değişiklik gösterebilir. Bu nedenle listemizde farklı tüketici alışkanlıklarına hitap eden modelleri sıraladık. Aynı şekilde yine farklı bütçe aralıklarına sahip tüketicileri de göz önünde bulundurarak yalnızca “premium” cihazlar değil, Apple’ın orta segment modellerini de listeye dahil ettik.

Peki ya size göre 2024 yılında satın alınabilecek en iyi iPhone modeli hangisi? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En iyi Samsung telefonlar: 2024’te hangisini seçmeli?