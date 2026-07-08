Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Sosyal Medya

    X gelişmiş video düzenleme özelliği getirdi: TikTok ve Instagram’a rakip olacak

    X, içerik üreticilerinin özgün videolar hazırlayabilmesi için iOS uygulamasına yerleşik video kayıt ve düzenleme aracı ekledi.
    Twitter video düzenleme
    Reklam
    • X, içerik üreticilerini teşvik etmek amacıyla yerleşik video düzenleyicisini kullanıma sundu.
    • Yeni düzenleme ve kayıt aracı ilk olarak iPhone kullanıcıları için yayınlandı.
    • Platform, çok dilli altyazı desteği ve kişiselleştirilebilir metin görünümleri sunuyor.
    • Kullanıcılar ayrıca yeşil ekran özelliği sayesinde galeri fotoğraflarını videolara arka plan yapabiliyor.

    Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) gelişmiş video düzenleme özelliğini duyurdu. Platform daha fazla içerik üreticisini, başka yerlerde zaten viral olmuş videoları yeniden paylaşmak yerine artık doğrudan platformda orijinal içerik yayınlamaya teşvik etmek istiyor.

    Bu doğrultuda sosyal ağ, bu hafta iPhone için aynı alanda kayıt ve düzenlemeye olanak tanıyan yeni bir araç yayınlamaya başladı. Platform, böylece X’te video yayınlayanlar için daha işlevsel bir yapı oluşturuyor.

    Reklam

    X platformu TikTok, Instagram ve YouTube gibi video odaklı ağlarla rekabet etmeye odaklanmış görünüyor. Bilindiği üzere sosyal medya uygulaması, kısa video platformlarında zaten yaygın olan “sonsuz kaydırma” ekranını da zaten uygulamaya koymuş durumda.

    Instagram’da en çok takipçisi olan hesaplar 2026 (Dünya geneli)

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Instagram’da en çok takipçisi olan hesaplar 2026 (Dünya geneli)

    X çok dilli altyazı ve yeşil ekran desteğine başladı

    X ürün yöneticisi Nikita Bier, bir paylaşımında editör için yeni güncellemelerin önümüzdeki haftalarda geleceğini açıkladı. Bier’e göre Google’ın sistemi için geliştirilen uygulama yeniden yapılandırma aşamasında olduğundan dolayı Android sürümüne bu özelliğin gelmesi şu an için beklenmiyor.

    Yeni güncellemeyle birlikte gelen özellikler arasında birden fazla dilde üst üste bindirilmiş altyazılar, metinlerin görünümünü özelleştirme ve yeşil ekran özelliği sayesinde galerinizdeki ya da X gönderilerindeki görselleri video arka planı olarak kullanma seçeneği de mevcut.

    Tecrübeli yönetici, önceliklerden birinin içerik üreticilerine özgün içerik üretmeleri için araçlar sağlamak ve onları ödüllendirmek olduğunu vurguluyor. Bier’e göre video içeren gönderiler sosyal ağdaki etkileşimlerin neredeyse yarısını oluşturuyor.

    İçerik oluşturuculara odaklanmanın yanı sıra bu araç zamanla işletmelerin video içeriklerini ve GIF gibi diğer görüntü türlerini yönetmesi ve düzenlemesi için tasarlanmış bir çözüm olan Media Studio X’ten özellikler de ekleyecek.

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yazın
    Yorum Yazın

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
    Ümraniye, İstanbul 34764
    +90 216 335 66 66
    [email protected]

    © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.