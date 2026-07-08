X gelişmiş video düzenleme özelliği getirdi: TikTok ve Instagram’a rakip olacak

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X, içerik üreticilerini teşvik etmek amacıyla yerleşik video düzenleyicisini kullanıma sundu.

Yeni düzenleme ve kayıt aracı ilk olarak iPhone kullanıcıları için yayınlandı.

Platform, çok dilli altyazı desteği ve kişiselleştirilebilir metin görünümleri sunuyor.

Kullanıcılar ayrıca yeşil ekran özelliği sayesinde galeri fotoğraflarını videolara arka plan yapabiliyor.

Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) gelişmiş video düzenleme özelliğini duyurdu. Platform daha fazla içerik üreticisini, başka yerlerde zaten viral olmuş videoları yeniden paylaşmak yerine artık doğrudan platformda orijinal içerik yayınlamaya teşvik etmek istiyor.

Bu doğrultuda sosyal ağ, bu hafta iPhone için aynı alanda kayıt ve düzenlemeye olanak tanıyan yeni bir araç yayınlamaya başladı. Platform, böylece X’te video yayınlayanlar için daha işlevsel bir yapı oluşturuyor.

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X platformu TikTok, Instagram ve YouTube gibi video odaklı ağlarla rekabet etmeye odaklanmış görünüyor. Bilindiği üzere sosyal medya uygulaması, kısa video platformlarında zaten yaygın olan “sonsuz kaydırma” ekranını da zaten uygulamaya koymuş durumda.

X çok dilli altyazı ve yeşil ekran desteğine başladı

X ürün yöneticisi Nikita Bier, bir paylaşımında editör için yeni güncellemelerin önümüzdeki haftalarda geleceğini açıkladı. Bier’e göre Google’ın sistemi için geliştirilen uygulama yeniden yapılandırma aşamasında olduğundan dolayı Android sürümüne bu özelliğin gelmesi şu an için beklenmiyor.

Today we're launching a brand new Video Editor and Recorder in the iOS app. This includes some long-awaited features: • Overlay captions in multiple languages and customize their look

• Green Screen—Add custom backgrounds using posts or photos from your camera roll One of… pic.twitter.com/d9gNKqpTTw — Nikita Bier (@nikitabier) July 6, 2026

Yeni güncellemeyle birlikte gelen özellikler arasında birden fazla dilde üst üste bindirilmiş altyazılar, metinlerin görünümünü özelleştirme ve yeşil ekran özelliği sayesinde galerinizdeki ya da X gönderilerindeki görselleri video arka planı olarak kullanma seçeneği de mevcut.

Tecrübeli yönetici, önceliklerden birinin içerik üreticilerine özgün içerik üretmeleri için araçlar sağlamak ve onları ödüllendirmek olduğunu vurguluyor. Bier’e göre video içeren gönderiler sosyal ağdaki etkileşimlerin neredeyse yarısını oluşturuyor.

İçerik oluşturuculara odaklanmanın yanı sıra bu araç zamanla işletmelerin video içeriklerini ve GIF gibi diğer görüntü türlerini yönetmesi ve düzenlemesi için tasarlanmış bir çözüm olan Media Studio X’ten özellikler de ekleyecek.