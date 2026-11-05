One UI 9 sonrası bazı Galaxy telefonlarda Wi-Fi, mobil veri ve SIM kart sorunu

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One UI 9 güncellemesini yükleyen bazı Samsung Galaxy kullanıcıları Wi-Fi, mobil veri ve SIM kart sorunları yaşadıklarını bildiriyor.

Şikayetler Galaxy S24 Plus, Galaxy A56, A36 ve A52s gibi farklı modellerden geliyor, bazı telefonlar SIM kartı hiç tanımıyor.

Samsung'dan resmi açıklama gelmedi, forum moderatörünün önerdiği güvenli mod ve fabrika ayarları ise herkeste sorunu çözmüyor.

Samsung’un Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini yükleyen bazı Galaxy kullanıcıları, telefonlarında Wi-Fi, mobil veri ve SIM kart sorunları yaşadıklarını bildiriyor. Şikayetler Galaxy S24 Plus gibi üst segment modellerden Galaxy A56, A36 ve A52s gibi orta segment telefonlara kadar geniş bir yelpazeden geliyor.

Samsung, One UI 9’un kararlı sürümünü 16 Eylül’de dağıtmaya başlamıştı ve güncelleme son haftalarda Galaxy A serisine de ulaşmaya başladı. Birkaç gün önce ise One UI 9’dan sonra bazı Galaxy telefonların Android Auto’ya bağlanmadığı ortaya çıkmıştı.

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One UI 9 sonrası Wi-Fi neden kopuyor?

Android Authority’nin Reddit ve Samsung’un topluluk forumlarındaki şikayetlerden derlediği habere göre en yaygın sorun Wi-Fi tarafında yaşanıyor. Telefonlar bir süre ağa bağlı kaldıktan sonra “bağlantı başarısız” hatasıyla kopuyor. Telefonu yeniden başlatmak ya da uçak modunu açıp kapatmak sorunu geçici olarak çözüyor, ancak birkaç saat sonra bağlantı yeniden düşüyor.

Sorun her kullanıcıda aynı biçimde ortaya çıkmıyor. Bir kullanıcı telefonunun yalnızca evdeki ağa bağlanamadığını, kayıtlı diğer ağlarda sorun olmadığını yazıyor. Bir başkası ise telefonunun 2,4 GHz ağlara bağlandığını ama 5 GHz ağları görmediğini, evdeki diğer cihazların iki bantta da sorunsuz çalıştığını belirtiyor. Bazı kullanıcılar Geliştirici seçenekleri altındaki Connectivity Labs bölümünden Wi-Fi 7 modunu kapatarak sorunu çözdüğünü söylüyor, ancak bu seçenek her telefonda görünmüyor.

Mobil veri çalışmıyor, SIM kart görünmüyor

Bazı kullanıcılarda ise sorun mobil veride ortaya çıkıyor. Samsung’un ABD topluluk forumunda 13 Ekim’de açılan başlıkta bir Galaxy S24 sahibi, telefonu gece güncellendikten sonra mobil verinin tamamen durduğunu ve uygulamaların yalnızca Wi-Fi’da açıldığını yazdı. Kullanıcı ağ ayarlarını ve APN ayarlarını sıfırlamasına, SIM kartı kapatıp açmasına rağmen sonuç alamadı. Aynı başlıkta Galaxy A16 ve Galaxy S26 Ultra kullanıcıları da benzer sorunu bildirdi.

SIM kart sorunu ise en ciddi tablo olarak öne çıkıyor. Bir Galaxy A56 kullanıcısı güncellemeden sonra telefonun iki SIM kartını da tanımadığını, cihazın tanılama testinin SIM kart takılı değil sonucunu verdiğini aktardı. Galaxy A36, Galaxy A52s ve Galaxy S24 Plus sahiplerinden de benzer şikayetler geldi.

Samsung ne öneriyor?

Samsung’dan sorunla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Şirketin topluluk forumundaki moderatörü ise mobil veri sorunu yaşayan kullanıcılara telefonu güvenli modda başlatmayı, operatörle görüşmeyi ve son çare olarak fabrika ayarlarına sıfırlamayı önerdi. Moderatöre göre büyük bir sistem güncellemesinden sonra operatörün SIM ya da eSIM profilini yeniden etkinleştirmesi gerekebiliyor.

Bu öneriler herkeste işe yaramıyor. Forumda en az bir kullanıcı fabrika ayarlarına sıfırlamanın da mobil veri sorununu çözmediğini yazdı. Sorunun bu kadar farklı modelde güncellemenin hemen ardından ortaya çıkması, donanımdan çok yazılımdan kaynaklandığını düşündürüyor, ancak Samsung bunu henüz doğrulamadı.

Türkiye’deki Galaxy kullanıcıları için durum ne?

Şikayetler ağırlıklı olarak Samsung’un ABD forumundan ve Reddit’ten geliyor, Samsung da Türkiye için ayrı bir açıklama yapmadı. Ancak sorun bildirilen Galaxy A56, A36 ve S24 serisi Türkiye’de de yaygın olarak kullanılıyor ve One UI 9 bu modellere kademeli olarak ulaşıyor.

Güncellemeyi henüz yüklemeyen kullanıcılar, Ayarlar menüsündeki Yazılım güncelleme bölümünden otomatik indirmeyi kapatarak kurulumu erteleyebiliyor. Samsung’un sorunu kabul edip bir düzeltme yayınlayıp yayınlamayacağı ise henüz bilinmiyor.