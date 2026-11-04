HyperOS 4 güncellemesini alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar belli oldu

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Xiaomi, Android 17 tabanlı HyperOS 4 güncellemesinin global dağıtım takvimini açıkladı.

Güncelleme Kasım başında Xiaomi 17 serisi, Redmi Note 15 ailesi ve POCO F8 modelleriyle başlıyor, Kasım ortasında Redmi Note 17 ve Xiaomi 15 serisine geçiyor.

Aralık ayında Xiaomi 13 ve 14 serisi ile Redmi Note 14 ailesinin de dahil olduğu üçüncü dalgayla toplam 67 telefon ve 15 tablet güncellenecek.

Xiaomi, Android 17 tabanlı HyperOS 4 güncellemesinin global dağıtım takvimini açıkladı. Kararlı sürüm Kasım başından itibaren Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlara gelmeye başlıyor, Aralık ayına kadar toplam 67 telefon ve 15 tablet güncellemeyi alacak.

Şirket HyperOS 4’ü Ağustos’ta tanıtmış, global beta programını ise Eylül’de birkaç amiral gemisi modelle başlatmıştı. Açıklanan takvim, Türkiye’de de satılan global sürümlü cihazları kapsıyor. Listede 2023’te çıkan Xiaomi 13 serisinden Redmi Note 14 ailesine kadar uzanan geniş bir model yelpazesi bulunuyor.

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HyperOS 4 güncellemesini ilk alacak telefonlar

Xiaomi’nin HyperOS 4 sayfasına göre dağıtım üç dalga halinde ilerleyecek. İlk dalgada Xiaomi 17 serisi, Redmi Note 15 ailesi ve POCO F8 modelleri yer alıyor. 9to5Google’ın haberine göre Xiaomi 17 ve 17T serisinde güncelleme 3 Kasım’da dağıtılmaya başladı.

Marka Kasım başından itibaren Xiaomi Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi, Xiaomi 17, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 17T Redmi Redmi Note 15 Pro+ 5G, Redmi Note 15 Pro 5G, Redmi Note 15 Pro, Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15, Redmi 17 5G, Redmi 17, Redmi 17C 5G, Redmi 15C 5G, Redmi 15C POCO POCO F8 Ultra, POCO F8 Pro, POCO X8 Pro Max, POCO X8 Pro, POCO X8 Pro Iron Man Edition, POCO M8 Pro, POCO M8, POCO C95 Pro, POCO C85 Tablet Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Pad 8

Takvim kesin bir kurulum tarihi değil, dağıtımın başlayacağı dönemi gösteriyor. Xiaomi, sıranın bölgeye, operatöre ve modele göre değişebileceğini, listedeki sıralamanın da kesin dağıtım sırası olmadığını belirtiyor. Güncelleme kademeli dağıtıldığı için aynı modelde bile bazı kullanıcılara diğerlerinden önce ulaşabiliyor.

Kasım ortasında HyperOS 4 alacak modeller

İkinci dalga Kasım ortasında başlayacak. Bu grupta Xiaomi 15 ve 15T serisi, Redmi Note 17 ailesi ve POCO F7 modelleri bulunuyor.

Marka Kasım ortasından itibaren Xiaomi Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T Redmi Redmi Note 17 Pro Max 5G, Redmi Note 17 Pro 5G, Redmi Note 17 5G, Redmi Note 17 POCO POCO F9 Ultra, POCO F9 Pro, POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro, POCO F7, POCO X8, POCO X7 Pro, POCO X7 Pro Iron Man Edition Tablet Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad Mini, Redmi Pad 2 Pro 5G, Redmi Pad 2 Pro, POCO Pad X1, POCO Pad M1

Aralık’ta güncellenecek Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar

Üçüncü ve en kalabalık dalga Aralık ayında başlayacak. Bu grupta Xiaomi 13 serisinden 14T’ye kadar eski amiral gemileri, Redmi Note 14 ailesi ve bütçe dostu POCO modelleri yer alıyor. Xiaomi MIX Flip de güncellemeyi bu dönemde alacak.

Marka Aralık’tan itibaren Xiaomi Xiaomi MIX Flip, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T Redmi Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14, Redmi Note 14S, Redmi 15 5G, Redmi 15, Redmi A7 Pro POCO POCO F6 Pro, POCO F6, POCO X8s, POCO X7, POCO X6 Pro, POCO M8s 5G, POCO M7, POCO C81 Pro Tablet Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Redmi Pad 2 9.7, Redmi Pad 2 9.7 4G, Redmi Pad 2, Redmi Pad 2 4G, POCO Pad C1

Listedeki bazı cihazlar Android 17’ye zaten geçmiş durumda. Xiaomi, Temmuz’da HyperOS 3.3 ile Android 17 dağıtımını başlatmıştı. Bu modellerde HyperOS 4, Android sürümünden çok Xiaomi’nin kendi arayüz ve özellik yeniliklerini getiriyor.

HyperOS 4 ile neler değişiyor?

Güncellemenin en görünür yeniliği, Xiaomi’nin “yumuşak ışıklı cam” adını verdiği yarı saydam tasarım. Bildirimler üst üste yığılıyor, kilit ekranındaki saat boyutlandırılabiliyor ve yazı tipi değiştirilebiliyor. Ana ekranda klasörlerin boyutu ayarlanabiliyor, widget’lar da üst üste dizilebiliyor.

Xiaomi performans tarafında da iyileştirme vaat ediyor. Şirketin Xiaomi 17 Ultra üzerinde yaptığı testlere göre dokuz saatlik kullanımın ardından 30 uygulamanın açılma süresi HyperOS 3’e göre yüzde 8,7 kısaldı. Kameranın açılma süresi de 1.043 milisaniyeden 808 milisaniyeye indi. Yapay zeka tarafında sesli notları özetleyen, yapılacaklar listesine dönüştüren ve zihin haritası çıkaran araçlar geliyor, ancak bu özelliklerin bölgeye ve dile göre sınırlı olacağı belirtiliyor.

Güncellemenin gelip gelmediği Ayarlar > Telefon hakkında bölümündeki HyperOS sürümüne dokunarak kontrol edilebiliyor. Xiaomi’nin takvimi Çin dışındaki global sürümler için geçerli olduğundan, Türkiye’de satılan modellerde de güncellemenin bu dönemlerde gelmeye başlaması bekleniyor.