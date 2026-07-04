Google Chrome yapay zeka kurallarını ihlal eden eklentileri yasaklıyor

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Google, Chrome Web Mağazası'nın yapay zeka eklenti kurallarını güncelledi.

Platform, yapay zeka kısıtlamalarını esneten araçları tamamen yasaklanacak.

Yeni politikalar 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kurallara uymayan uzantılar platformdan kaldırılacak.

Dünyanın en popüler internet tarayıcılarından biri olan Google Chrome, eklenti mağazasında önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Platformda büyük bir temizlik gerçekleştirecek olan şirket, yapay zeka modellerinin kurallarını esnetmeye odaklanan eklentileri tamamen yasaklamayı planlıyor.

Bilindiği üzere son dönemde yapay zekanın günlük hayatımızın merkezine yerleşmesiyle beraber popüler sohbet robotlarının güvenlik kurallarını esnetmeyi vaat eden hizmetlerin sayısı da hızlı şekilde artmaya başladı. Ne yazık ki bu durum da çeşitli güvenlik açıkları ve etik ihlalleri beraberinde getirdi. Bunun üzerine harekete geçen Google, mağaza kurallarını güncelleyerek yeni bir döneme kapı araladı.

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Yeni kurallar 1 Ağustos’tan itibaren uygulanacak

Chrome Web Mağazası’nın yeni kuralları 1 Ağustos’ta yürürlüğe girecek. Bu kısıtlama, aşırı veri toplama ve finansal tahmin hizmetleri gibi diğer hassas alanları da kapsayacak. Bu tarihten itibaren önlemleri ihlal eden uzantılar mağaza tarafından reddedilebilecek, kaldırılabilecek ya da diğer yaptırım işlemlerine tabi tutulabilecek.

Android Authority’nin haberine göre Google, tarayıcı eklentilerinin dijital platformların kötüye kullanımı için aracı katman olarak kullanılmasını önlemek için çalışıyor. Eklentiler sayfalara erişebildiği, davranışları değiştirebildiği ve hassas verilerle etkileşime girebildiği için şirket, kullanıcıları ve hizmetleri riske atabilecek güvenlik açıklarını azaltmaya çalışıyor.

Google gizlilik gereksinimlerini de artırıyor

Güncelleme ayrıca Chrome uzantıları için gizlilik gereksinimlerini de sıkılaştırıyor. Mağaza artık geliştiricilerin yalnızca uzantının belirtilen birincil işlevi için gerekli olan verileri toplayabileceğini, kullanabileceğini ya da iletebileceğini vurguluyor.

Bu hamle, bir aracın yalnızca “gelecekteki özellikler” ya da henüz uygulanmamış olanaklar için geniş izinler talep edemeyeceği anlamına geliyor. Aynı zamanda veri toplama ve kullanım uygulamalarının kullanıcıya açıkça açıklanması gerektiği vurgulanıyor.

Bir eklenti yüklendikten sonra bilgi işleme yöntemini değiştirirse, bu değişikliğin uzun gizlilik politikası metinlerinin içine gizlenmek yerine açıkça belirtilmesi gerekiyor.