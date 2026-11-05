God of War Laufey ertelendi, oyun 20 Mayıs 2027’de çıkacak

Reklam

Santa Monica Studio, God of War Laufey'in çıkış tarihini 16 Şubat 2027'den 20 Mayıs 2027'ye erteledi.

Stüdyo, ek sürenin oyunun son rötuşlarına ayrılacağını ve yakında yeni bilgiler paylaşacağını açıkladı.

PlayStation Store Türkiye'de oyunun Standart Sürümü 3.449 TL, Dijital Deluxe Sürümü ise 3.849 TL fiyatla ön siparişte.

Santa Monica Studio, God of War Laufey’in çıkışını üç ay erteledi. 16 Şubat 2027’de PlayStation 5’e gelmesi planlanan oyun, stüdyonun 4 Kasım Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre artık 20 Mayıs 2027 Perşembe günü çıkacak.

Haziran ayında tanıtılan God of War Laufey, serinin Kratos yerine başka bir karakterin kontrol edildiği ilk ana oyunu olarak öne çıkıyor. Oyuncular bu kez Kratos’un eşi ve Atreus’un annesi Faye’i, yani Laufey’i yönetiyor.

Reklam

God of War Laufey neden ertelendi?

Stüdyo, ertelemenin gerekçesini oyunun ek çalışmaya ihtiyaç duymasıyla açıkladı. Santa Monica Studio’nun X hesabından paylaştığı açıklamada, Haziran’daki tanıtımdan bu yana gelen ilgi için teşekkür edildikten sonra kalan sürenin son rötuşlara ve oyunu tam potansiyeline ulaştırmaya ayrılacağı belirtiliyor. Stüdyo yakında yeni bilgiler paylaşacağını da ekliyor.

An update regarding God of War Laufey’s release date. pic.twitter.com/qCw9O3dqtR — Santa Monica Studio – God of War Laufey (@SonySantaMonica) November 4, 2026

Erteleme, Sony’nin oyunun Şubat’taki çıkışına denk gelecek şekilde hazırladığı 150 dolarlık koleksiyon kutusunu tanıtmasından yalnızca üç hafta sonra geldi. Oyunun kendisini içermeyen bu kutunun takviminin değişip değişmeyeceği henüz açıklanmadı.

IGN’nin değerlendirmesine göre yeni tarih oyuna daha rahat bir pencere de açıyor. Şubat 2027, GTA 6 ile çakışmamak için çıkışını 2027 başına alan Fable gibi oyunlar nedeniyle oldukça kalabalık bir döneme dönüşmüştü.

God of War Laufey Türkiye fiyatı ve ön sipariş

PlayStation Store Türkiye’deki ürün sayfası da yeni tarihe göre güncellendi. Mağazada oyunun çıkış zamanı 20 Mayıs 2027 Perşembe günü Türkiye saatiyle 00.00 olarak görünüyor. Oyun yalnızca PS5 için ön siparişe açık ve ön sipariş verildiğinde ödeme hemen alınıyor.

Sürüm İçerik Türkiye fiyatı Standart Sürüm God of War Laufey 3.449 TL Dijital Deluxe Sürüm Oyun, dijital mini sanat kitabı, dijital oyun müzikleri, Karanlık Simya Ekipman Seti, Oyun İçi Kaynak Paketi 3.849 TL Dijital Deluxe Yükseltmesi Standart sürüme Deluxe içeriklerini ekler 400 TL

Hangi sürüm seçilirse seçilsin ön sipariş bonusu olarak Son Dilek Zırh Seti, Phranque için yalnızca kozmetik Altın Yapraklar Görünüşü ve bir Oyun İçi Kaynak Paketi veriliyor.

God of War Laufey’in konusu ne?

Oyun, 2018’de çıkan God of War’ın başında cenazesi yapılan Faye’in hikayesini anlatıyor. Faye öldükten sonra beklenmedik biçimde tuhaf bir diyarda uyanıyor ve Kratos ile Atreus’u korumak için yaptığı planların tehlikede olduğunu fark ediyor.

Faye’in yolculuğu, Türkçe mağaza sayfasında Hepzaman adıyla geçen ve farklı mitolojilerden tanrıların öldükten sonra gittiği Everywhen diyarında geçiyor. Santa Monica Studio, tanıtımda Mısır mitolojisinden Sekhmet ve Moğol savaş tanrısı Begze gibi karakterleri göstermişti.