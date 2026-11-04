GTA 6’nın ön yükleme tarihi resmen belli oldu, indirme 10 Kasım’da başlıyor

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Rockstar Games, GTA 6'nın ön yüklemesinin 10 Kasım Salı günü PS5 ve Xbox Series X|S'te başlayacağını açıkladı.

Ön yükleme dosyası cihaza göre 212 GB'a kadar yer kaplayacak ve tarih daha önce ortaya çıkan 12 Kasım'dan iki gün önceye denk geliyor.

Oyun 19 Kasım'da çıkacak, kutulu sürümlerde ise serinin geleneksel kağıt haritası yer almayacak.

GTA 6’nın ön yükleme tarihi resmen belli oldu. Rockstar Games’in 3 Kasım 2026 Salı günü yaptığı duyuruya göre dijital ön sipariş veren oyuncular, oyunu 10 Kasım Salı gününden itibaren PlayStation 5 ve Xbox Series X|S’e indirmeye başlayabilecek.

Ön yüklemenin 12 Kasım’da başlayacağı daha önce PlayStation Store verilerinden ortaya çıkmıştı. Resmi tarih bundan iki gün önceye denk geliyor. Grand Theft Auto VI’nın çıkış tarihi ise değişmedi, oyun 19 Kasım Perşembe günü oyuncularla buluşacak.

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GTA 6 ön yükleme saat kaçta başlıyor?

Rockstar’ın duyurusuna göre ön yükleme PS5’te 10 Kasım’da her bölgenin yerel saatiyle gece yarısı başlayacak. Bu da Türkiye’deki PS5 kullanıcıları için 9 Kasım’ı 10 Kasım’a bağlayan gece saat 00.00 anlamına geliyor.

Xbox Series X|S tarafında ise ön yükleme bütün dünyada aynı anda, 10 Kasım’da GMT ile 00.00’da açılacak. Türkiye saatiyle bu, 10 Kasım Salı günü saat 03.00’e karşılık geliyor. Kutu içinde kodla satılan sürümler ise 12 Kasım’dan itibaren mağazalarda olacak.

Sony de aynı gün PlayStation Blog’da yayınladığı yazıda tarihi doğruladı. Ön yükleme yalnızca oyunu PlayStation Store’dan ön sipariş verenler için geçerli olacak.

GTA 6 PS5’te kaç GB yer kaplayacak?

Rockstar, ön yükleme dosyasının cihaza bağlı olarak 212 GB’a kadar yer kaplayacağını açıkladı. Sony de oyuncuların PS5’te en az 212 GB boş alan açması gerektiğini belirtiyor. Böylece daha önce ortaya çıkan 210 GB’lık boyut küçük bir farkla resmen doğrulanmış oldu.

Depolaması yükseltilmemiş ilk PS5 modellerinde yaklaşık 667 GB kullanılabilir alan bulunuyor, yani GTA 6 tek başına bunun üçte birinden fazlasını dolduracak. Oyunu PS5’te açabilmek için konsolda 14.22 sürümlü sistem yazılımının yüklü olması da gerekiyor.

Kutulu sürümde kağıt harita yok

GTA serisinin kutulu sürümlerinden çıkan oyun dünyası haritası bu kez kutuda yer almayacak. Rockstar, 19 Kasım’da GTA 6’nın kapak görselini ve Leonida haritasını içeren yazdırılabilir bir posteri resmi sitesinde ücretsiz olarak paylaşacağını duyurdu.

Posterin çift taraflı basılı hali ise çıkıştan kısa süre sonra Rockstar Store’da satışa çıkacak. Basılı poster tek başına 0,99 dolara satılacak, Rockstar Store’dan herhangi bir ürün alanlara ise hediye olarak verilecek.

GTA 6’nın Türkiye fiyatı ne kadar?

GTA 6, PlayStation Store Türkiye’de Standart Sürüm için 3.999 TL, Ultimate Edition için 4.999 TL fiyatla ön siparişte bulunuyor. Ultimate Edition, oyunun hikayesine yayılan özel araçlar, silahlar ve kıyafetler içeriyor.

PlayStation Store’daki bilgilere göre oyun Türkiye’de 19 Kasım Perşembe günü saat 00.00’da açılacak. Dijital ön sipariş verenler oyunu ön yüklemeyle birlikte çıkıştan dokuz gün önce konsollarına indirebilecek.