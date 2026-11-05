Motorola Signature 27 tanıtıldı, işte fiyatı ve özellikleri

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Motorola, yeni amiral gemisi telefonu Signature 27'yi 5 Kasım 2026 Perşembe günü resmi olarak tanıttı.

Telefon Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemci, 7.000 mAh pil, 200 megapiksel periskop kamera ve yedi Android sürüm güncellemesi sözüyle geliyor.

Signature 27 ABD'de 1.599 dolara satılacak, Avrupa'da ise 16 Kasım'da 1.899 euro önerilen fiyatla satışa çıkacak.

Motorola, amiral gemisi segmentine dönüşünü simgeleyen Signature 27’yi 5 Kasım 2026 Perşembe günü resmi olarak tanıttı. Telefon 7.000 mAh pil, 12.000 nit tepe parlaklığa ulaşan çift katmanlı ekran ve 200 megapiksel periskop telefoto kamerayla geliyor.

Motorola, Signature 27’yi ilk kez Eylül ayında duyurmuş, ardından Bang & Olufsen imzalı hoparlörleri ve tasarımı gibi detayları adım adım paylaşmıştı. Bugünkü lansmanla pil kapasitesi, fiyatlar ve satış tarihleri de belli oldu. Model, ilk Signature modelinin halefi olarak konumlanıyor.

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Motorola Signature 27’nin ekranı ve işlemcisi

Telefonun ön yüzünde 6,8 inç boyutunda, 2772×1272 piksel çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran bulunuyor. Motorola’nın Extreme AMOLED Duo adını verdiği panel, iki ışık yayan katmandan oluşan tandem OLED yapısını kullanıyor. GSMArena’nın haberine göre şirket bu panelin önceki modeldeki ekrana göre yüzde 34’e kadar daha verimli olduğunu ve yüzde 121’e kadar daha uzun ömürlü olduğunu söylüyor. 12.000 nitlik tepe parlaklık ise ekranın yalnızca küçük bir bölümü aydınlatıldığında ulaşılan bir değer.

Telefonda Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisi kullanılıyor. Bu işlemciye 12 ya da 16 GB RAM ve 256 ya da 512 GB depolama eşlik ediyor. Soğutma tarafında ise mikro elmas katkılı termal jel ile önceki modele göre yüzde 40 daha büyük bir buhar odası kullanılmış.

Kamerada hareket sensörü

Arka yüzde Sony Lytia 910 sensörlü 50 megapiksel ana kamera, 3 kat optik ve 100 kata kadar hibrit yakınlaştırma sunan 200 megapiksel periskop telefoto kamera ve 122 derece görüş açılı 50 megapiksel ultra geniş açı kamera yer alıyor. Ön kamera da 50 megapiksel çözünürlüğe sahip.

Kamera tarafındaki asıl yenilik ise Motorola’nın bir akıllı telefonda ilk kez kullanıldığını söylediği olay tabanlı görüntü sensörü (EVS). Bu sensör, diğer kameralardan bağımsız olarak piksel düzeyindeki ışık değişimlerini algılıyor ve Action Shot moduyla birlikte hızlı hareket eden nesnelerin net çekilmesine yardımcı oluyor. Arka kameralar 30 karede 8K, 120 kareye kadar 4K Dolby Vision video kaydedebiliyor.

7.000 mAh pil ve 7 yıl güncelleme

Signature 27’nin silisyum karbon pili 7.000 mAh kapasiteye sahip ve önceki modele göre yüzde 35 daha büyük. Pil 90W kablolu ve Motorola’nın kendi şarj cihazıyla 50W kablosuz şarjı destekliyor. Daha büyük pil gövdeye de yansımış, telefon 7,99 milimetre kalınlığında ve 227 gram ağırlığında.

Cihaz kutudan Android 17 ile çıkıyor ve Motorola yedi büyük Android sürüm güncellemesi sözü veriyor. 9to5Google’ın haberine göre Signature 27, Google’ın Gemini Intelligence özelliklerini Pixel dışında tam olarak destekleyen ilk telefon olacak. IP68 ve IP69 sertifikası, Gorilla Glass Ceramic 3 koruma ve Wi-Fi 8 desteği de öne çıkan diğer özellikler arasında.

Motorola Signature 27 fiyatı ve çıkış tarihi

Telefon ABD’de bugün ön siparişe açıldı ve 19 Kasım’da 12 GB RAM ve 512 GB depolamalı tek sürümüyle 1.599 dolara satışa çıkacak. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde ise satışlar 16 Kasım’da başlayacak. Bu bölgede önerilen satış fiyatı 1.899 euro olarak açıklandı, ancak bazı ülkelerde telefon 1.399 euroya satılacak.

Özellik Motorola Signature 27 Ekran 6,8 inç tandem OLED, 120 Hz, 12.000 nit İşlemci Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Bellek 12 / 16 GB RAM, 256 / 512 GB depolama Arka kameralar 50 MP ana, 200 MP 3x periskop, 50 MP ultra geniş, EVS hareket sensörü Pil ve şarj 7.000 mAh, 90W kablolu, 50W kablosuz Yazılım Android 17, 7 sürüm güncellemesi Fiyat 1.599 dolar (ABD), 1.899 euro (Avrupa)

Türkiye de Motorola’nın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde yer alıyor, ancak şirket Signature 27 için Türkiye fiyatı ve satış tarihi açıklamadı.