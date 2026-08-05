İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ofisi hesabı mahkeme kararıyla X’te engellendi

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X, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabına Türkiye'den erişimi engellediğini duyurdu.

Şirket, Türkiye'deki yasal yükümlülükler nedeniyle kararı uygulamak zorunda kaldığını, ancak karara itiraz ettiğini belirtti.

X, kararlara uymamanın platformun tamamının Türkiye'de yavaşlatılması gibi ağır yaptırımlara yol açabileceğini vurguladı.

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), Türkiye’de Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ofisi hesabına erişimin engellenmesine ilişkin mahkeme kararını uyguladığını açıkladı. Şirket, resmi Küresel Hükümet İlişkileri (Global Government Affairs) hesabından yaptığı açıklamada, kararı uygulamak zorunda kaldığını, ancak buna karşı yargı yoluna başvurduğunu duyurdu.

Açıklamaya konu olan karar, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2026/6804 sayılı kararı. X, bu karar kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın resmi Cumhurbaşkanlığı Adaylığı Ofisi hesabına Türkiye’den erişimin kısıtlanmasının talep edildiğini belirtti.

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Şirket kararı neden uyguladığını açıkladı

X, platform üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye yasalarının kendisini bu kararı uygulamaya zorladığını, ancak şeffaflık ilkesi gereği mahkeme kararını kamuoyuyla paylaştığını ifade etti. Şirkete göre kararlara uymamak, platformun tamamının Türkiye’de yavaşlatılması dahil ağır yaptırımları tetikleyebiliyor.

Bu durum, X’in son dönemde benzer kararlar karşısında izlediği tutumu yansıtıyor. Şirket bir yandan yasal zorunluluk gereği engellemeyi uyguluyor, diğer yandan kararın hukuka aykırı olduğunu savunarak itiraz sürecini işletiyor.

X received an order to restrict access in Türkiye to the official Presidential Candidacy Office account of the now-detained Mayor of Istanbul. Although Türkiye’s laws force us to comply with the order, we are challenging the order in court and, in the spirit of full transparency,… pic.twitter.com/shbxPLYJHm — Global Government Affairs (@GlobalAffairs) August 4, 2026

Bu ilk değil

X’in açıklamasına göre bu, benzer nitelikteki ilk karar değil. Şirket, Mayıs 2025’te de aynı kişiye ait ilişkili bir hesaba Türkiye’den erişimin kısıtlanmasına yönelik bir karar aldığını ve o kararı da uyguladığını hatırlattı.

X, o dönemde de aynı hesap üzerinden kamuoyuna açıklama yaptığını, karara güçlü biçimde katılmadığını belirterek yargıya başvurduğunu ve mahkeme kararını paylaştığını aktardı. Şirkete göre söz konusu karara yaptığı itiraz halen Anayasa Mahkemesi’nde bekliyor, son hukuki başvuruların ardından bir karar bekleniyor.

X’in gerekçesi: Erişimin sürmesi

Şirket, bu tür kararlara neden itiraz ettiğini de açıkladı. X’e göre bu kararlar, dünyanın geri kalanında erişilebilir olan içeriğin Türkiye’de engellenmesini gerektiriyor.

X, platformun Türkiye’de erişilebilir kalmasının ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim açısından önemli olduğuna inandığı için bu kararları yargıya taşıdığını belirtti. Şirket ayrıca, ifade özgürlüğü, adil yargılanma ilkeleri veya yerel yasalarla bağdaşmadığını düşündüğü içerik kaldırma taleplerine karşı Türkiye’de ve dünya genelinde hukuki itiraz yolunu kullanmaya devam edeceğini vurguladı.

Karar hangi maddeye dayanıyor?

Paylaşılan mahkeme kararına göre engelleme, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/A maddesine dayanıyor.

Bu madde, yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi durumlarda, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içeriğin çıkarılmasına veya erişimin engellenmesine imkan tanıyor. Karar metninde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 29.07.2026 tarihli talebi üzerine bu maddenin uygulandığı ifade ediliyor.