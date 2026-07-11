TikTok yapay zeka videolarına daha sert cezalar kesecek

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TikTok yapay zeka ile üretilen tüm videoların kullanıcılar tarafından etiketlenmesini zorunlu hale getirdi.

Artık etiketlenmeyen içerikler için hesap askıya alma ve kalıcı kapatma gibi ağır yaptırımlar uygulanacak.

Platformun bu hamlesi, deepfake ve yanıltıcı bilginin sosyal medyada yayılmasını engellemeye odaklanıyor.

Popüler sosyal medya platformu TikTok, yapay zeka ile üretilen yanıltıcı içeriklere yönelik tedbirlerini artırıyor. Bu konuda platformda yepyeni bir dönem başlatmaya hazırlanan Çinli şirket, AI destekli videoları otomatik bir şekilde tespit etme yeteneğine sahip gelişmiş algoritmalardan yararlanmaya başladı.

TikTok söz konusu içeriklerin kullanıcılar tarafından doğru şekilde etiketlenmesini zorunlu hale getirdi. Bununla birlikte etiketlenmeyen içerikler için hesap askıya alma ya da doğrudan hesabın silinmesi gibi ciddi yaptırımların uygulanacağı açıklandı.

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TikTok’un yeni yapay zeka kuralları neler?

TikTok’un yeni yapay zeka tespit sistemleri özellikle de siyaset, sağlık ve finans gibi hassas konularda video yayınlamaktan sorumlu hesaplara odaklanacak. Bu kategorilerde, otomatik olarak üretilen içerikler yanlış bilgilerin yayılmasını kolaylaştırabilir ve güvenilir bilgilerin tanımlanmasını zorlaştırabilir.

Bir hesabın yapay zeka tarafından oluşturulan spam içerikleri tekrar eden bir temelde dağıtmaktan sorumlu olduğu belirlenirse TikTok ceza uygulayabilir. Şiddetine veya tekrarına bağlı olarak önlemler arasında gönderilerin erişiminin azaltılması, videoların kaldırılması ve hatta profilin kalıcı olarak askıya alınması yer alıyor.

Şirket, amacın platformda yapay zeka kullanımını yasaklamak olmadığını söylüyor. Bunun yerine yaratıcı içeriği, kullanıcılara değer sunmadan, yalnızca görselleştirmeler oluşturmak için büyük ölçekte üretilen içerikten ayırmak amaçlanıyor.

Bir diğer yeni gelişme ise bağımsız doğrulama kuruluşlarıyla ortaklıkların güçlendirilmesini içeriyor. Bu gruplar, özellikle yapay zeka tarafından oluşturulan videolar gerçek dünyada etkilere neden olabilecek konuları ele aldığında, yanıltıcı içeriğin belirlenmesinde işbirliği yapmaya devam edecek.

TikTok ayrıca yapay zeka ile oluşturulan malzemeleri tanımlamak ve işaretlemek için otomatik bir sistemin geliştirildiğini de doğruladı. Platform, bu tür içerik tüketenler için hem iç denetimi hem de şeffaflığı kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Bu değişikliklerle beraber TikTok, otomatik içeriğin çoğalmasını azaltmayı, insan yaratıcıların görünürlüğünü korumayı ve platformu yapay zekanın kötüye kullanımına karşı daha az savunmasız hale getirmeyi hedefliyor. Şirket, önümüzdeki haftalarda yeni testleri kademeli olarak uygulamayı bekliyor.