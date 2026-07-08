Google Chrome eski eklentileri kaldırıyor: Popüler reklam engelleyiciler için yolun sonu

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Google Chrome, Manifest V3 standardına geçiş sürecinde son aşamaya girdi.

Manifest V2 tabanlı eski eklentiler 31 Ağustos 2026 itibarıyla kalıcı olarak silinecek.

Popüler reklam engelleyici uBlock Origin de bu karardan doğrudan etkilenecek.

Popüler internet tarayıcısı Google Chrome önemli bazı değişiklikler ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Manifest V3 standardına geçiş ile birlikte eski Manifest V2’ye dayalı eklentiler kalıcı olarak platformdan kaldıracak.

Chrome’da meydana gelecek bu radikal değişiklik, tarayıcı güvenliğini artırmaya odaklanıyor. Aynı zamanda söz konusu hamle, platformun kaynak tüketimini optimize etmek için birkaç yıl önce başlatılan bir sürecin parçası olarak karşımıza çıkıyor.

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uBlock Origin gibi reklam engelleme uzantıları da engellenecek

Bu durum, uBlock Origin reklam engelleyici gibi bilinen eklentileri de doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Şirket, son aylarda bu eklentilerin kullanımını otomatik olarak devre dışı bırakarak ve kullanıcıların bunları yeniden etkinleştirmesini zorlaştırarak zaten kısıtlamıştı.

Temmuz 2025’te Manifest V2’ye verilen destek resmi olarak sonlandırıldı. Haziran 2026’da ise Google, kullanıcıların bu sınırlamaları aşmasına olanak tanıyan deneysel bayrağı da kaldırdı.

AndroidAuthority’nin haberine göre Chrome’un 138 veya daha eski sürümlerini kullanan kullanıcılar, eklentilerini yüklü tutmaya devam edebilir. Fakat bu eklentiler artık güncelleme almayacak ve kalıcı güncellemeden önce bile tarayıcıdan kaldırılırsa yeniden yüklenemeyecek.

31 Ağustos’ta eski eklentiler kaldırılacak

Google tarafından yayınlanan programa göre Manifest V2 tabanlı tüm eklentiler 31 Ağustos 2026’da Chrome Web Mağazası’ndan kaldırılacak. Bu tarihten sonra eklentiler artık indirilemeyecek. Chrome ayrıca dosyaları yükleme girişimlerini de engelleyebilir.

Fakat bu uzantılara hala güvenenler, daha karmaşık bir işlem olsa da Chrome’un geliştirici modunu kullanarak bunları manuel olarak yükleyebilir. Bir diğer alternatif ise Mozilla Firefox gibi Manifest V2’yi destekleyen tarayıcıları ve Thorium ve Ghost gibi Chromium tabanlı seçenekleri kullanmak olacak.

Bu eklentileri kullanmaya devam etmeyi düşünenler için Chrome Web Mağazası’ndan kaldırılmadan önce kurulum dosyalarının bir kopyasını kaydetmeleri öneriliyor.