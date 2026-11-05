WhatsApp’ta mavi tik nasıl kapatılır, mesajlar görülmeden okunabilir mi?

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WhatsApp’ta mavi tiki kapatmak için Ayarlar’daki Gizlilik bölümüne girmeniz ve Okundu bilgisi seçeneğini kapatmanız yeterli. Bu ayar kapalıyken bireysel sohbetlerde mesajları okuduğunuzda karşı tarafta iki mavi tik görünmüyor, mesaj gri iki tikle kalıyor.

Ancak ayar her yerde geçerli değil ve bir bedeli de var. Mavi tiki kapattığınızda başkalarının sizin mesajınızı okuyup okumadığını da göremiyorsunuz, grup sohbetlerinde ise okundu bilgisi kapatılamıyor. Aşağıda adımları, ayarın neleri değiştirdiğini ve mavi tik göndermeden mesaj okumanın yollarını bulabilirsiniz.

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WhatsApp’ta tikler ne anlama geliyor?

WhatsApp’ın yardım sayfasına göre gönderdiğiniz her mesajın yanında, mesajın hangi aşamada olduğunu gösteren bir işaret bulunuyor. Tek gri tik mesajın gönderildiğini, iki gri tik alıcının telefonuna ya da bağlı cihazlarından birine ulaştığını, iki mavi tik ise alıcının mesajı okuduğunu gösteriyor.

İşaret Anlamı Saat simgesi Mesaj henüz gönderilmedi, genellikle bağlantı sorunundan kaynaklanır Tek gri tik Mesaj gönderildi ama alıcıya ulaşmadı İki gri tik Mesaj alıcının telefonuna ya da bağlı cihazına teslim edildi İki mavi tik Alıcı mesajı okudu Mavi mikrofon Alıcı sesli mesajı dinledi

Grup sohbetlerinde ikinci gri tik mesaj gruptaki herkese ulaştığında, mavi tikler ise herkes mesajı okuduğunda beliriyor. Bir mesajı düzenlediğinizde okundu bilgisi sıfırlanıyor, böylece mesajın yeni halini kimin gördüğünü ayrıca takip edebiliyorsunuz.

WhatsApp mavi tik nasıl kapatılır?

Okundu bilgisi ayarı Android, iPhone ve bilgisayarda aynı menüde bulunuyor, yalnızca menüye ulaşma yolu biraz farklı. Android telefonlarda şu adımları izleyebilirsiniz:

WhatsApp’ı açın ve sağ üstteki üç nokta simgesine dokunun. Ayarlar’a, ardından Gizlilik’e dokunun. Okundu bilgisi seçeneğini kapatın.

iPhone’da ise ayarlara alt menüden ulaşılıyor:

WhatsApp’ı açın ve sağ alttaki Ayarlar’a ya da profil resminize dokunun. Gizlilik’e dokunun. Okundu bilgisi seçeneğini kapatın.

WhatsApp Web ve masaüstü uygulamasında da aynı ayar Ayarlar menüsünün Gizlilik bölümünde yer alıyor. Mavi tiki yeniden açmak isterseniz aynı adımları izleyip Okundu bilgisi seçeneğini açabilirsiniz.

Mavi tik kapatılınca neler değişir?

Okundu bilgisi karşılıklı çalışıyor. Ayarı kapattığınızda kişiler kendi mesajlarını okuyup okumadığınızı göremiyor, siz de onların mesajlarınızı okuyup okumadığını göremiyorsunuz. WhatsApp’ın açıklamasına göre ayar durum güncellemelerini de etkiliyor. Durumunuzu kimlerin gördüğünü göremeyebilirsiniz, başkaları da onların durumunu görüntüleyip görüntülemediğinizi göremeyebilir.

Ayarın kapsamadığı iki durum bulunuyor. Grup sohbetlerinde okundu bilgisi her zaman açık kalıyor, sesli mesajlardaki oynatıldı bilgisi de kapatılamıyor. Yani mavi tik kapalı olsa bile bir gruptaki mesajı okuduğunuzda ya da bir sesli mesajı dinlediğinizde bu bilgi karşı tarafa gidiyor.

Mavi tik göndermeden mesaj nasıl okunur?

Okundu bilgisini tamamen kapatmak istemiyorsanız mesajları bildirimden okuyabilirsiniz. Bildirimde görünen mesaj önizlemesi sohbeti açmadığınız için okundu bilgisi göndermiyor. Ancak bu yol uzun mesajlarda ya da bildirim kaydırılıp kapatıldığında işe yaramıyor.

iPhone’da ise sohbet listesinde bir sohbeti basılı tuttuğunuzda son mesajları gösteren küçük bir önizleme penceresi açılıyor. Bu pencereden mesajları okumak da mavi tik göndermiyor. Android’de aynı özellik henüz bulunmuyor, ancak Android Authority’nin WhatsApp’ın Android beta sürümünde bulduğu kodlara göre şirket benzer bir önizleme penceresi üzerinde çalışıyor. Android’deki pencerede mesajların yukarı kaydırılarak okunabileceği de görülüyor. Özellik henüz beta kullanıcılarına bile açılmadı ve WhatsApp bir tarih vermedi.

WhatsApp’ta mavi tik neden çıkmıyor?

Gönderdiğiniz mesajın yanında mavi tik görmüyorsanız bunun birkaç nedeni olabilir. WhatsApp’ın yardım sayfasında sayılan nedenler şunlar:

Siz ya da alıcı okundu bilgisini kapatmış olabilirsiniz.

Alıcı sizi engellemiş olabilir.

Alıcı sohbeti henüz açmamış olabilir.

Sizin ya da alıcının internet bağlantısında sorun olabilir.

Bir kişi mesajınızı ilk kez aldığında size okundu bilgisi gönderilmeyebilir.

Sizin ya da alıcının telefonundaki tarih ve saat ayarları yanlış olabilir.

Mesajın ayrıntılarını görmek için bireysel ya da grup sohbetinde gönderdiğiniz mesajı basılı tutup Bilgi’ye dokunabilirsiniz. Bu ekran mesajın ne zaman teslim edildiğini ve ne zaman okunduğunu gösteriyor.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

WhatsApp’ta mavi tik kapalıyken durum görülür mü? Okundu bilgisi kapalıyken bir kişinin durumunu izlediğinizde o kişi sizi izleyenler listesinde göremeyebilir. Aynı şekilde siz de kendi durumunuzu kimlerin izlediğini göremeyebilirsiniz. Mavi tik kapalıyken karşı tarafın mesajı okuduğunu görebilir miyim? Göremezsiniz. Okundu bilgisi karşılıklı çalıştığı için ayarı kapattığınızda başkalarının sizin mesajlarınızı okuyup okumadığını da göremiyorsunuz. WhatsApp gruplarında mavi tik kapatılabilir mi? Gruplarda okundu bilgisi kapatılamıyor. Gizlilik ayarındaki seçenek yalnızca bireysel sohbetlerde geçerli, bu yüzden grup mesajlarını okuduğunuzda bu bilgi gönderene iletiliyor. Sesli mesajı dinlediğimi karşı taraf anlar mı? Sesli mesajlardaki oynatıldı bilgisi okundu bilgisi kapalı olsa bile gönderiliyor. Sesli mesajı dinlediğinizde karşı tarafta mikrofon simgesi maviye dönüyor. Mesajı bildirimden okursam mavi tik gider mi? Mesajı bildirimdeki önizlemeden okumak sohbeti açmadığınız için mavi tik göndermiyor. Sohbeti açtığınız anda ise okundu bilgisi açıksa mesaj okundu olarak işaretleniyor.