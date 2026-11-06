One UI 9 güncellemesi Galaxy Tab S11 ve Tab S10 FE tabletlere geldi

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Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini 5 Kasım 2026 Perşembe günü ilk Galaxy tabletlere dağıtmaya başladı.

Galaxy Tab S11 ve Tab S11 Ultra güncellemeyi Avrupa'da, Galaxy Tab S10 FE ve Tab S10 FE+ ise Güney Kore'de almaya başladı.

Tab S10, Tab S9 ve Tab A11 serileri ile Tab S6 Lite 2024'ün de önümüzdeki haftalarda güncellemeyi alması bekleniyor.

Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini Galaxy tabletlere dağıtmaya başladı. Güncelleme 5 Kasım Perşembe günü Avrupa’da Galaxy Tab S11 ve Tab S11 Ultra’ya, Güney Kore’de ise Galaxy Tab S10 FE ile Tab S10 FE+’ya ulaştı.

Samsung büyük Android güncellemelerini geçmişte telefonlarla aşağı yukarı aynı dönemde tabletlere de dağıtıyordu. Bu kez amiral gemisi tabletler bile geride kaldı. Telefonlarda dağıtım 16 Eylül’de Galaxy S26 serisiyle başlamış, ardından One UI 9 alacak Samsung telefonların büyük bölümüne yayılmıştı. Tabletlerde ise güncelleme ancak yaklaşık iki ay sonra yola çıkabildi.

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Galaxy Tab S11 ve Tab S10 FE için One UI 9 yayınlandı

GalaxyClub’ın haberine göre güncelleme, Galaxy Tab S11 serisinin Wi-Fi ve 5G sürümlerinin tamamına Hollanda, Belçika ve diğer Avrupa ülkelerinde sunuluyor. Yaklaşık 3,5 GB boyutundaki paket yeni bir güvenlik yaması içermiyor, bu nedenle tabletler güncellemeden sonra da Eylül ayı yamasında kalıyor.

Galaxy Tab S10 FE ve Tab S10 FE+ tarafında ise dağıtım Güney Kore’de başladı. Sammy Fans sitesinin haberine göre bu modellere gelen paket yaklaşık 2,5 GB boyutunda ve Samsung’un alışılmış takvimine göre önümüzdeki günlerde diğer bölgelere de yayılması bekleniyor.

Model Bölge Yazılım sürümü Boyut Galaxy Tab S11 ve Tab S11 Ultra (Wi-Fi) Avrupa XXU9CZJ6 Yaklaşık 3,5 GB Galaxy Tab S11 ve Tab S11 Ultra (5G) Avrupa XXU9CZJ7 Yaklaşık 3,5 GB Galaxy Tab S10 FE ve Tab S10 FE+ Güney Kore DZJA ile biten sürüm Yaklaşık 2,5 GB

One UI 9 tabletlere neler getiriyor?

One UI 9, tabletlerde görsel açıdan köklü bir değişiklik yapmıyor. Yeniliklerin büyük kısmı kullanım kolaylığına yönelik. Hızlı Panel daha fazla özelleştirilebiliyor, cihaz konum bilgisi paylaştığında ekranda bir gizlilik göstergesi beliriyor ve Ayarlar’a garanti ve servis bilgilerinin toplandığı yeni bir bölüm ekleniyor. Samsung ve Google arama çubuğu ise ana ekrana sabitlenebiliyor, istenmezse kaldırılabiliyor.

Samsung Notes, DeX ve erişilebilirlik özellikleri de güncellemeyle iyileştirmeler alıyor. Tab S11 serisi için bu, ilk büyük Android sürüm yükseltmesi anlamına geliyor. Büyük sürüm güncellemelerinden sonra sistem arka planda bir süre daha optimizasyon yaptığı için tabletin pil ömrü kurulumu izleyen saatlerde ya da günlerde normalden kısa sürebiliyor, bu durum genellikle kendiliğinden düzeliyor.

Güncellemenin gelip gelmediği Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarıyla kontrol edilebiliyor. Telefonlarda One UI 9 sonrasında bazı modellerde Wi-Fi, mobil veri ve SIM kart sorunları bildirilmişti.

Sırada hangi Galaxy tabletler var?

Samsung Japonya’nın açıkladığı One UI 9 listesinde Galaxy Tab S10, Tab S10+ ve Tab S10 Ultra, Tab S9 serisi ve Tab S9 FE modelleri, Tab A11 ile Tab A11+, Tab Active5 Pro ve Galaxy Tab S6 Lite’ın 2024 sürümü de yer alıyor. GalaxyClub, bu modellerin güncellemeyi önümüzdeki gün ve haftalarda almasını bekliyor. Ekim başında satışa çıkan Galaxy Tab S12+ ve Tab S12 Ultra ise One UI 9 ile kutudan çıkıyor.

Samsung, tabletler için Türkiye’ye özel bir takvim paylaşmadı. Şirket büyük güncellemeleri genellikle önce Güney Kore’de ya da Avrupa’nın bir bölümünde başlatıyor, ardından dağıtımı birkaç gün ya da hafta içinde diğer ülkelere genişletiyor. Türkiye’deki Tab S11 ve Tab S10 FE kullanıcıları güncellemenin cihazlarına ulaşıp ulaşmadığını yazılım güncelleme menüsünden takip edebiliyor.