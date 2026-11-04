PlayStation Store’da Black Friday indirimleri başladı, işte Türkiye fiyatları

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Sony'nin Black Friday kampanyası 4 Kasım'da PlayStation Store Türkiye'de başladı ve 30 Kasım'a kadar sürecek.

PS5 ve PS4 oyunlarında yüzde 75'e varan indirimler bulunuyor, Türkiye mağazasında 753 tam sürüm oyun listeleniyor.

Marvel's Wolverine Digital Deluxe Edition 2.963,73 TL'ye, God of War Ragnarök 1.399,50 TL'ye, Astro Bot ise 2.129,29 TL'ye indi.

PlayStation Store’da Black Friday indirimleri başladı. Sony’nin kampanyası 4 Kasım 2026 Çarşamba günü PlayStation Store Türkiye’de de açıldı ve PS5 ile PS4 oyunlarında yüzde 75’e varan indirimler sunuyor.

Kampanya 30 Kasım Pazartesi gününe kadar sürecek. Türkiye mağazasındaki Black Friday sayfasında yalnızca tam sürüm oyun filtresiyle 753 oyun listeleniyor, eklentiler ve paketlerle birlikte bu sayı daha da artıyor. Marvel’s Wolverine, Death Stranding 2, Astro Bot ve God of War Ragnarök gibi Sony oyunları da indirimdekiler arasında bulunuyor.

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PlayStation Black Friday indirimleri ne zaman bitecek?

Sony’nin PlayStation Blog’daki duyurusuna göre indirimler binlerce PS5, PS4 ve PS VR2 oyununu, genişleme paketini ve indirilebilir içeriği kapsıyor. Şirket, indirim oranlarının bölgeye göre değişebileceğini belirtiyor.

Push Square’in haberine göre kampanya 16 Kasım’da yenilenecek ve listeye yeni oyunlar eklenecek. Bu yüzden şu an indirimde olmayan bir oyun, kampanyanın ikinci yarısında listeye girebilir.

Sony’nin öne çıkardığı oyunların Türkiye fiyatları

Sony’nin duyurusunda öne çıkardığı oyunların büyük bölümü Türkiye mağazasında da benzer oranlarla indirime girdi. En büyük indirim yüzde 55 ile NBA 2K27 Deluxe Edition’da bulunuyor. PlayStation Store Türkiye’deki güncel fiyatlar şöyle.

Oyun İndirim Normal fiyat İndirimli fiyat Marvel’s Wolverine Digital Deluxe Edition Yüzde 23 3.849 TL 2.963,73 TL SAROS Digital Deluxe Sürüm Yüzde 23 3.849 TL 2.963,73 TL Astro Bot Yüzde 28 2.999 TL 2.129,29 TL NBA 2K27 Deluxe Edition Yüzde 55 5.499 TL 2.474,55 TL UFC 6 Ultimate Edition Yüzde 30 5.499 TL 3.849,30 TL The Blood of Dawnwalker Eclipse Edition Yüzde 20 3.449 TL 2.759,20 TL Pragmata Deluxe Edition Yüzde 20 2.999 TL 2.399,20 TL Silent Hill: Townfall Yüzde 20 2.149 TL 1.719,20 TL Echoes of Aincrad Yüzde 30 2.999 TL 2.099,30 TL Beast of Reincarnation Yüzde 25 2.349 TL 1.761,75 TL Mortal Shell II Yüzde 25 1.949 TL 1.461,75 TL Diablo IV: Lord of Hatred Yüzde 25 1.599 TL 1.199,25 TL Valheim Yüzde 20 1.299 TL 1.039,20 TL

Türkiye’de indirime giren diğer popüler oyunlar

Kampanyada yalnızca yeni oyunlar yok. Death Stranding 2: On the Beach yüzde 38, God of War Ragnarök ise yüzde 50 indirimle satılıyor. Assassin’s Creed Shadows ve Hitman gibi oyunlarda indirim oranı yüzde 60’a çıkıyor.

Oyun İndirim Normal fiyat İndirimli fiyat Death Stranding 2: On the Beach Yüzde 38 3.449 TL 2.138,38 TL God of War Ragnarök (PS5 ve PS4) Yüzde 50 2.799 TL 1.399,50 TL Control Resonant Digital Deluxe Edition Yüzde 20 2.999 TL 2.399,20 TL Horizon Forbidden West Complete Edition Yüzde 28 2.999 TL 2.129,29 TL Assassin’s Creed Shadows Digital Deluxe Edition Yüzde 60 3.499 TL 1.399,60 TL Hitman World of Assassination Yüzde 60 2.999 TL 1.199,60 TL Mafia: The Old Country Definitive Edition Yüzde 40 2.579 TL 1.547,40 TL Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Digital Deluxe Edition Yüzde 40 2.579 TL 1.547,40 TL Diablo IV Standard Edition Yüzde 40 1.800 TL 1.080 TL Mount & Blade II: Bannerlord Yüzde 50 1.749 TL 874,50 TL Stray Yüzde 50 1.049 TL 524,50 TL

Fiyatlar 4 Kasım sabahı PlayStation Store Türkiye’den alındı. İndirim oranları Sony’nin açıkladığı İngiltere oranlarıyla büyük ölçüde örtüşüyor.

GTA 6 indirimde mi?

Kampanya, 19 Kasım’da çıkacak GTA 6’nın hemen öncesine denk geliyor. Ancak oyun Black Friday indirimleri arasında yer almıyor ve PlayStation Store Türkiye’de Ultimate Edition için 4.999 TL fiyatla ön siparişte bulunuyor.

Rockstar’ın açıklamasına göre GTA 6’nın ön yüklemesi 10 Kasım’da başlıyor ve oyun PS5’te 212 GB’a kadar yer kaplayacak. Böylece Black Friday kampanyası, GTA 6’nın çıkışından sonra da 11 gün daha sürecek.