Android’de pil sağlığı nasıl öğrenilir? Samsung, Xiaomi ve Oppo’da pil durumuna bakma

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Android telefonlarda pil sağlığı, iPhone’daki gibi her modelde aynı yerde görünmüyor. Samsung’da Samsung Members uygulamasındaki tanılama testiyle, Xiaomi, Redmi ve POCO modellerinde Ayarlar’daki Pil koruması bölümüyle ya da gizli bir kodla, Oppo ve realme gibi markalarda ise Ayarlar’daki Pil menüsünden öğrenilebiliyor.

Lityum iyon piller zamanla kapasite kaybettiği için birkaç yıllık bir telefonda şarjın eskisi kadar dayanmaması, soğukta telefonun beklenmedik şekilde kapanması gibi sorunlar genellikle pilin yıprandığını gösteriyor. Aşağıda bu markalarda pil durumunu adım adım nasıl kontrol edebileceğinizi, pil sağlığının kaç olması gerektiğini ve pili ne zaman değiştirmeniz gerektiğini bulabilirsiniz.

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Samsung’da pil sağlığı nasıl öğrenilir?

Samsung’un önerdiği yöntem, telefonlarda yüklü gelen Samsung Members uygulamasındaki tanılama testi. Samsung Türkiye’nin destek sayfasına göre test için herhangi bir ek uygulama ya da ekipman gerekmiyor. Pil durumunu kontrol etmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Samsung Members uygulamasını açın. Alttaki Destek sekmesine dokunun. Telefon tanılaması bölümündeki Başla düğmesine dokunun. Açılan ekranda Pil durumu simgesine dokunun. Test bitince sonucu kontrol edin.

Sonuç ekranında pil “Normal”, “Zayıf” ya da “Kötü” olarak gösteriliyor, altında da pilin yaşam durumu ve tipik kapasitesi yer alıyor. Normal, pille ilgili bir performans sorunu olmadığı anlamına geliyor. Zayıf sonucu uzun süreli kullanım ya da çevre koşulları nedeniyle verimin düştüğünü, Kötü sonucu ise pil ömrünün belirgin biçimde azaldığını gösteriyor. Samsung bu durumda yetkili servise başvurmayı öneriyor.

Samsung Members testi, iPhone’daki gibi yüzde vermiyor. Pil sağlığını yüzde olarak ve şarj döngüsü sayısıyla gösteren ekran ilk kez Galaxy S25 serisinde One UI 7 ile Ayarlar’daki Pil menüsünün altına eklendi, ancak 9to5Google’ın haberine göre bu bilgiler her bölgede ve her modelde görünmüyor. Ayrıca pil performansı belirgin şekilde düştüğünde Galaxy telefonlar kendiliğinden bir uyarı bildirimi de gösteriyor.

Xiaomi, Redmi ve POCO’da pil sağlığı nasıl öğrenilir?

Xiaomi’nin bu konuda resmi bir destek sayfası yok ve yöntem telefonun modeline ve HyperOS sürümüne göre değişiyor. Yeni HyperOS sürümlerini kullanan Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlarda pilin güncel azami kapasitesi, Pil menüsündeki koruma bölümünde gösteriliyor. Bunun için şu adımları izleyebilirsiniz:

Ayarlar uygulamasını açın. Pil bölümüne girin. Pil koruması seçeneğine dokunun. Pilin ilk kapasitesine göre kalan kapasite yüzdesini kontrol edin.

Bu ekranda birçok modelde pilin telefon kutudan çıktığından bu yana tamamladığı şarj döngüsü sayısı da yer alıyor. Seçenek görünmüyorsa Güvenlik uygulamasını güncellemeniz gerekebilir. Bazı modellerde pil bilgileri bu uygulamanın Pil sekmesinde gösteriliyor.

Pil koruması bölümü olmayan eski modellerde ise gizli bir kod kullanılabiliyor. Telefon uygulamasını açıp tuş takımına *#*#6485#*#* yazdığınızda kısaltmalarla dolu bir tanılama ekranı açılıyor. Bu ekranda pilin genel durumunu ve yaklaşık döngü sayısını gösteren satırlar bulunuyor. Ancak bu Xiaomi’nin resmi bir yöntemi değil, satırlar kodlu adlarla gösteriliyor ve kod her modelde çalışmıyor.

Üçüncü yol ise Android’in hata raporundan pilin öğrendiği azami kapasiteyi bulup telefonun ilk kapasitesiyle karşılaştırmak. Bu yöntem geliştirici seçeneklerinin açılmasını ve büyük bir metin dosyasının incelenmesini gerektirdiği için sıradan bir kullanıcı için oldukça zahmetli. İlk iki yöntem sonuç vermezse pil durumunu yetkili serviste ölçtürmek daha pratik bir seçenek.

Oppo, realme ve diğer Android telefonlarda pil sağlığı

Oppo ve realme telefonlarda kullanılan ColorOS ile realme UI’ın yeni sürümlerinde pil sağlığı ekranı Ayarlar’daki Pil menüsünün altında bulunuyor. Bazı modellerde bu seçenek Pil ekranının sağ üst köşesindeki menünün içinde yer alıyor ve azami kapasiteyi ya da pilin genel durumunu gösteriyor. Menünün adı ve yeri modele ve yazılım sürümüne göre değişebildiği için en kısa yol şu:

Ayarlar uygulamasını açın. En üstteki arama çubuğuna “pil sağlığı” yazın. Sonuçlarda çıkan Pil sağlığı ya da pil bilgileri seçeneğine dokunun.

Arama sonuç vermiyorsa telefonun yazılımı pil sağlığını kullanıcıya göstermiyor demektir. Birçok Android telefonda çalışan *#*#4636#*#* kodu ise Android’in test menüsünü açıyor. Bu menüdeki pil bilgileri bölümü pilin sıcaklığını, voltajını ve genel durumunu gösterebiliyor, ancak kalan kapasiteyi yüzde olarak vermiyor. Ayrıca birçok üretici bu menüyü kapattığı için kod her telefonda çalışmıyor. Bu durumda pil durumunu öğrenmenin en güvenilir yolu markanın yetkili servisinde ölçüm yaptırmak.

Pil sağlığı neden düşer?

Telefonlarda kullanılan lityum iyon piller sarf malzemesi sayılıyor ve kapasiteleri ilk günden itibaren yavaş yavaş azalıyor. Google’ın pil rehberine göre sıcaklık, şarj etme, şarjın boşalması ve cihazın kullanım biçimi gibi birçok etken bu kaybı hızlandırıyor. Bu nedenle aynı yaştaki iki telefonda pil sağlığı birbirinden oldukça farklı çıkabiliyor.

Pilin yıpranmasını en çok hızlandıran etken sıcaklık. Şarj olurken oyun oynamak ya da video çekmek, telefonu güneş altında veya yastık altında şarj etmek pili ısıttığı için kapasite kaybını artırıyor. Telefonu sık sık sıfıra kadar boşaltmak ve uzun süre yüzde 100’de bekletmek de pilin üzerinde ek yük oluşturuyor. Her şarj döngüsü kapasiteden bir miktar götürdüğü için yoğun kullanılan bir telefonda pil sağlığının daha hızlı düşmesi de normal.

Pil sağlığı kaç olmalı?

Telefon üreticileri pilleri, belirli sayıda şarj döngüsünün sonunda ilk kapasitelerinin en az yüzde 80’ini koruyacak şekilde tasarlıyor. Google’ın kendi telefonları için verdiği bilgiye göre bu sınır modele göre yaklaşık 800 ile 1.000 döngü arasında değişiyor. Şarj döngüsü, pilin toplamda yüzde 100’lük bir şarjı tüketip yeniden doldurulmasıyla tamamlanıyor. Örneğin telefonu yüzde 100’den yüzde 50’ye kadar kullanıp yeniden tam doldurmak yarım döngü sayılıyor.

Bu nedenle yüzde 80’in üzerindeki bir pil sağlığı değeri normal sınırlar içinde sayılıyor. Bu seviyenin altına inen bir pil hala çalışsa da şarjın belirgin biçimde daha kısa sürdüğü, ağır uygulamalarda ve soğukta telefonun kapanabildiği bir döneme giriyor. Samsung’da “Zayıf” ya da “Kötü” sonucu görüyorsanız ya da kapasite yüzde 80’in altına indiyse pil değişimini düşünmenin zamanı gelmiş demektir.

Pil sağlığı nasıl korunur?

Pil sağlığını korumanın en etkili yolu pili sıcaktan uzak tutmak. Google, telefonu yaklaşık 25 derece civarındaki serin bir ortamda ve uyumlu bir USB-C şarj cihazıyla şarj etmeyi öneriyor.

Samsung, Xiaomi ve Oppo telefonlarda şarjı belirli bir seviyede durduran ya da tam doluma kadar geçen süreyi kullanım alışkanlığına göre ayarlayan pil koruma seçenekleri bulunuyor. Bu ayarları Pil menüsünden açabilirsiniz. Ancak yazılımla kurtarılamayacak kadar yıpranmış bir pilde tek çözüm pil değişimi. Pili yetkili serviste değiştirmek, telefonun su geçirmezliğinin ve güvenliğinin korunması açısından en sağlıklı yol.

iPhone kullanıyorsanız pil sağlığının ve şarj döngüsünün nereden görüleceğini iPhone devir sayısı rehberimizde bulabilirsiniz. Android’de pil sağlığıyla ilgili en çok sorulan soruların kısa cevapları ise aşağıda.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Android’de pil sağlığı yüzde olarak görülebilir mi? Bu, telefonun markasına ve modeline bağlı. Yeni HyperOS sürümlerini kullanan Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar ile bazı bölgelerdeki Galaxy S25 serisi pil sağlığını yüzde olarak gösteriyor. Samsung Members ise sonucu Normal, Zayıf ya da Kötü olarak veriyor. Xiaomi pil sağlığı kodu nedir? Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlarda Telefon uygulamasında *#*#6485#*#* yazıldığında pil bilgilerini içeren bir tanılama ekranı açılıyor. Kod resmi bir yöntem değil ve her modelde çalışmıyor, yeni modellerde Ayarlar’daki Pil koruması bölümünü kullanmak daha kolay. Samsung’da pil sağlığı kodu var mı? Samsung’un önerdiği yöntem kod değil, Samsung Members uygulamasındaki Telefon tanılaması testi. Uygulamanın Destek sekmesinden test başlatılıp Pil durumu simgesine dokunulduğunda pilin Normal, Zayıf ya da Kötü olduğu gösteriliyor. Pil sağlığı yüzde kaçın altına düşünce pil değiştirilmeli? Telefon pilleri genellikle yüzde 80 kapasiteyi eşik alacak şekilde tasarlanıyor. Pil sağlığı bu seviyenin altına indiyse ve şarj belirgin biçimde kısa sürüyorsa pil değişimini düşünebilirsiniz. Android pil sağlığı kodu nedir? Birçok Android telefonda *#*#4636#*#* kodu pil bilgilerini de içeren bir test menüsü açıyor, Xiaomi telefonlarda ise *#*#6485#*#* kodu kullanılıyor. Ancak bu kodlar resmi yöntemler değil, her modelde çalışmıyor ve pil sağlığını yüzde olarak vermeyebiliyor. Şarj döngüsü nedir? Şarj döngüsü, pilin toplamda yüzde 100’lük bir şarjı kullanıp yeniden doldurulmasıdır. Telefonu yüzde 50 kullanıp tekrar doldurmak yarım döngü sayılır, iki kez yarım kullanım bir tam döngü eder.