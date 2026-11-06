Kasım’da ColorOS 17 alacak Oppo, realme ve OnePlus telefonlar belli oldu, işte tarihler

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Oppo, ColorOS 17 güncellemesinin Oppo, realme ve OnePlus telefonları kapsayan Kasım dağıtım planını yayınladı.

Oppo tarafında Reno15 serisi 18 Kasım'da, Find N3 modelleri ile Reno14 serisi 24 Kasım'da güncellemeyi almaya başlayacak.

realme 15 ve realme 16 serisinin tarihi 19 Kasım, OnePlus 12'nin tarihi 17 Kasım olarak açıklandı, Oppo A ve realme C serisi ise planda yer almıyor.

Oppo, Android 17 tabanlı ColorOS 17 güncellemesinin Kasım ayı dağıtım planını 5 Kasım 2026 Perşembe günü paylaştı. Plan, Oppo’nun yanında aynı arayüzü kullanan realme ve OnePlus telefonları da kapsıyor ve her model için güncellemenin başlayacağı günü tek tek veriyor.

Oppo, ColorOS 17’yi Ekim ortasında tanıttığında yalnızca hangi modellerin hangi ay güncelleneceğini açıklamıştı. İlk takvimde Kasım’a yazılan Reno15 ve Reno14 serisi gibi modellerin ayın başında mı sonunda mı güncelleneceği belli değildi. Yeni plan bu soruyu büyük ölçüde yanıtlıyor, öyle ki Oppo tarafında dağıtım 18 Kasım’da Reno15 serisiyle başlayıp 26 Kasım’a kadar sürecek.

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Oppo telefonlara ColorOS 17 ne zaman gelecek?

Oppo’nun ColorOS hesabından paylaştığı plana göre Kasım’da ilk sırada Reno15 serisi yer alıyor. Reno15 Pro Max, Reno15 Pro, Reno15 Pro Mini ve Reno15 güncellemeyi 18 Kasım’da almaya başlayacak. Reno15c bir gün sonra, Reno15 F ise 23 Kasım’da sıraya giriyor.

Bir önceki nesil ile katlanabilir modeller ayın son haftasına kaldı. Find N3, Find N3 Flip, Reno14 Pro, Reno14 ve Reno14 F için tarih 24 Kasım olarak verildi. K ve F serisi telefonlar da 25 ve 26 Kasım’da güncellenecek.

Tarih Oppo modelleri 18 Kasım Reno15 Pro Max 5G, Reno15 Pro 5G, Reno15 Pro Mini 5G, Reno15 5G 19 Kasım Reno15c 5G 23 Kasım Reno15 F 5G 24 Kasım Find N3, Find N3 Flip, Reno14 Pro 5G, Reno14 5G, Reno14 5G Diwali Edition, Reno14 F 5G 25 Kasım K14 5G, K14x 5G, F33 5G, F31 5G 26 Kasım K13x 5G, F29 5G

realme ve OnePlus modellerinin güncelleme tarihleri

realme tarafında dağıtım 5 Kasım’da realme GT 7 ve GT 7 Dream Edition ile başladı. GT 7T 18 Kasım’da güncellenecek, asıl kalabalık grup ise 19 Kasım’a toplandı. O gün realme 16 5G, realme 15 Pro 5G ve Game of Thrones sürümü, realme 15 5G, 15x 5G, 15T 5G, P4 Pro 5G, P4 5G ile Narzo 90 5G ve Narzo 90x 5G aynı anda güncellemeyi almaya başlayacak.

OnePlus cephesinde OnePlus 13R güncellemeyi 5 Kasım’da aldı. OnePlus 12 için tarih 17 Kasım, OnePlus Pad 3 için 18 Kasım, katlanabilir OnePlus Open için 24 Kasım olarak açıklandı. Nord 6 ve Nord CE 6 ise 26 Kasım’da güncellenecek.

Tarih realme OnePlus 5 Kasım GT 7, GT 7 Dream Edition OnePlus 13R 17 Kasım – OnePlus 12 18 Kasım GT 7T OnePlus Pad 3 19 Kasım realme 16 5G, 15 Pro 5G, 15 Pro 5G Game of Thrones Limited Edition, 15 5G, 15x 5G, 15T 5G, P4 Pro 5G, P4 5G, Narzo 90 5G, Narzo 90x 5G – 24 Kasım – OnePlus Open 26 Kasım – Nord 6, Nord CE 6

Türkiye’deki Oppo ve realme kullanıcıları için ne anlama geliyor?

Takvimdeki modellerin bir kısmı Türkiye’de de satılıyor. Oppo’nun Türkiye sitesinde yer alan Reno15 5G, Reno14 Pro 5G, Reno14 5G ve Reno14 F 5G bu ay güncellenecek modeller arasında. Ancak tarihlerin model, bölge ve operatöre göre değişebileceği planın altında ayrıca belirtiliyor. Güncelleme gruplar halinde dağıtıldığı için aynı modeli kullanan herkes yeni sürümü aynı gün görmeyecek, bu yüzden güncellemenin Türkiye’deki kullanıcılara ulaşması verilen tarihten sonraya kalabilir.

Türkiye’de de satılan Oppo A serisi ile realme C serisi ise Kasım planında yer almıyor. Oppo bu iki seri için takvimin uyarlama çalışmalarının ilerleyişine göre belirleneceğini ve güncel bilginin şirketlerin resmi kanallarından duyurulacağını söylüyor. Ekim’deki ilk takvimde Kasım ayına yazılan Reno15 FS, Reno15 A ve Reno14 FS de yeni planda görünmüyor, Oppo bu modeller için ayrı bir tarih vermedi.

Oppo’nun ilk takvimine göre Reno13 serisi, K13 ailesi ve Oppo tabletler Aralık’ta, Reno12 serisi ve Find N2 Flip gibi daha eski modeller ise 2027’nin ilk çeyreğinde ColorOS 17’ye geçecek. Bu modeller için gün bazında tarih henüz açıklanmadı.