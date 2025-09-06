Samsung Türkiye, Android 16 (One UI 8) güncellemesini alacak cihazları açıkladı

Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi, Türkiye'deki Samsung cihazları için yayınlanmaya hazırlanıyor.

Samsung Türkiye'nin yayınladığı listeye göre güncelleme Eylül ayından itibaren cihazlara dağıtılmaya başlanacak.

Güncelleme ilk olarak Galaxy S24 serisi, S25 serisi ve bazı Galaxy A serisi modeller için sunulacak.

Uzun zamandır beklenen Android 16 tabanlı One UI 8 sürümü nihayet Türkiye’deki Samsung cihazlarına gelmeye hazırlanıyor. Samsung Türkiye’nin resmi “Güncel miyiz?” sitesi, büyük güncellemenin hangi telefon ve tabletlere hangi aylarda sunulacağını gösteren kapsamlı bir liste yayınladı.

Android dünyasında büyük bir değişim rüzgarı estirecek olan yeni sürümle birlikte, kullanıcılar yeni özellikler, daha sezgisel arayüz ve daha akıcı bir kullanım deneyimini elde edecekler. Halihazırda Galaxy S23 serisinden Galaxy A55 gibi orta seviye modellere kadar pek çok cihazda Beta olarak test edilmekten olan One UI 8, Eylül itibarıyla Türkiye’ye geliyor.

Türkiye’de Android 16 (One UI 8) güncellemesi alacak cihazlar

“Güncel miyiz?” sitesine göre Samsung, Eylül ayında Android 16 ve One UI 8 güncellemesini Türkiye’de ilk olarak Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy A36 5G ve Galaxy A56 5G modellerine sunacak.

Ekim ayında ise daha geniş bir cihaz yelpazesi güncellemeyi alacak. Çok sayıda modele güncelleme Samsung tarafından gönderilecek. Sabırsızlıkla beklenen One UI 8’e kavuşacak cihazların listesi şu şekilde:

Galaxy S23, Galaxy 23 Plus, Galaxy 23 Ultra, Galaxy 23 FE

Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra

Galaxy A16 5G

Galaxy A26 5G

Galaxy A17 5G

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4

Galaxy A73 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A06

Galaxy A34 5G

Galaxy A35 5G

Galaxy A55 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy A25 5G

Galaxy M15 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M34 5G

Galaxy XCover6 Pro

Galaxy XCover7

Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus, Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab Active5 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S10 Plus, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE Plus

Kasım ayında ise liste Galaxy XCover7 Pro, Galaxy Tab Active5 Pro 5G ve Galaxy Tab A9 modelleriyle devam edecek. Sürümün akıllı saat versiyonu ise Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 7 serilerine gönderilecek.

Güncelleme takviminde değişiklikler olabilir

Samsung’un yayınladığı takvimin, olası durum değişiklikleri nedeniyle kaymalara uğrayabileceğini belirtmekte fayda var. Ayrıca ilerleyen süreçte listeye yeni cihazların da eklenme ihtimali bulunuyor.

Güncelleme telefonunuza ulaştığında bildirim alacaksınız. Bununla birlikte telefonunuzun ana ekranından veya uygulama çekmecesinden “Ayarlar” simgesine dokunup “Yazılım Güncelleme” bölümüne giderek cihazınız için güncelleme olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer güncelleme varsa “İndir ve yükle” butonuna dokunun.