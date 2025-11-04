Menüyü Kapat
    Sony Xperia 10 VII için Android 16 güncellemesi çıktı

    Sony, orta segment akıllı telefonu Xperia 10 VII için beklenen Android 16 kararlı sürüm güncellemesini yayınlamaya başladı.
    • Sony Xperia 10 VII için Android 16 kararlı sürüm güncellemesi dağıtılmaya başlandı.
    • Yeni güncelleme, başlangıç aşamasında Avrupa ve Japonya'daki kullanıcılar için sunuluyor.
    • Güncellemenin çok yakında diğer bölgelere de yayılması bekleniyor.
    • Kullanıcılar güncellemeyi "Ayarlar > Telefon Hakkında > Yazılım Güncellemesi" bölümünden kontrol ederek cihazlarına kablosuz olarak yükleyebilir.

    Japon teknoloji devi Sony, mobil cihazları için Android 16 işletim sisteminin kararlı sürümünü dağıtmaya hız kesmeden devam ediyor. Şirket, yakın zamanda Xperia 1 VII, Xperia 1 VI ve Xperia 10 VI gibi modeller için güncellemeyi yayınladı.

    Şimdi sıra Sony Xperia 10 VII modeline geldi. Performans canavarı telefon, tüm yeni özellikleri ile Android 16 işletim sistemini almaya geldi. Eylül ayında piyasaya sürülen model için bunun ilk büyük güncelleme olduğunu hatırlatmakta fayda var.

    Yeni güncelleme neler sunuyor?

    Sony Xperia 10 VII için Android 16 güncellemesi 72.1.A.2.65 yazılım sürümüne sahip. Aynı zamanda yaklaşık 1 GB indirme gerektiriyor.

    Güncelleme şu anda Avrupa ve Japonya’da KDDI operatörü aracılığıyla kademeli olarak dağıtılıyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla bölgeye ve kilitsiz modele ulaşması bekleniyor.

    Xperia 10 VII

    Şirket tarafından yayınlanan bilgilere göre güncelleme HDR ekran görüntüleri, iyileştirilmiş QR kod konumlandırma, daha fazla Odak Modu, yeni görüntü kalitesi ayarları, Side Sense için benzeri görülmemiş ayarlamalar, kilit ekranı özelleştirme seçenekleri, yeni ses efekti ayarları, pil durumu göstergesi ve çok daha fazlası gibi bir dizi yeni özellik getiriyor.

    Sony Xperia 10 VII modeli 6,1 inç OLED ekran, Full HD+ çözünürlük, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 yonga seti, 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı ve microSD kart desteğiyle karşımıza çıkıyor.

    Mobil fotoğrafçılar için de öne çıkan telefonda 50 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı sensör ve 8 megapiksel ön kamera bulunuyor.

    5.000 mAh pil kapasitesine sahip telefonda 30W hızlı şarj desteği yer alıyor. Aynı zamanda IP68 sertifikası, 3,5 mm kulaklık girişi, 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve NFC destekleri bulunuyor.

    Sony Xperia 10 VII teknik özellikleri

    • Ekran: 6.1 inç, FHD+, 120Hz, HDR, OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 128 GB (microSD desteği ile 2 TB’a kadar artırılabiliyor)
    • Arka kamera: 5 Megapiksel f/1.9, OIS (birincil) + 13 Megapiksel f/2.4 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 8 Megapiksel f/2.0
    • Batarya: 5 bin mAh
    • İşletim sistemi: Android 15
    • Boyut ve ağırlık: 153 x 72 x 8.3 mm, 168g
    • Bağlantı: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, NFC, 5G
    • Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik), stereo hoparlörler, 3.5 mm kulaklık girişi

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

