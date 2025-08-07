Samsung, One UI 8 Beta sürümünü daha fazla telefona getiriyor

Samsung yakında One UI 8 Beta sürümlerini daha fazla akıllı telefonda yayınlayacak.

Önümüzdeki haftadan itibaren güncelleme Galaxy S24 serisi, Z Fold 6 ve Z Flip 6 gibi modellere ulaşacak.

Eylül ayında ise eski amiral gemileri, katlanabilir telefonlar ve orta seviye cihazlar da güncellemeye erişim sağlayabilecek.

Samsung, Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 güncellemesinin Beta programının genişletildiğini resmen doğruladı. Koreli şirketten gelen açıklamaya göre başlangıçta Galaxy S25 serisiyle sınırlı olan yazılım, önümüzdeki haftadan itibaren Güney Kore, ABD, Birleşik Krallık ve Hindistan’daki daha fazla cihazın sahiplerine sunulacak.

Beta sürümüne katılmak isteyenlerin test ve topluluk iletişimi için kullanılan bir platform olan Samsung Members uygulaması üzerinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. Fakat şu anda Türkiye ya da dünyanın diğer bölgelerindeki cihazlarla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.

One UI 8 Beta hangi telefonlara gelecek?

9to5Google’ın haberine göre Samsung’un yeni güncellemesi gelecek hafta itibarıyla şu telefonlarda da kullanılabilecek:

Galaxy S24

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 6

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy A36

Galaxy A55

Galaxy A35

Galaxy A54

Samsung’a göre bu genişlemenin ilk aşaması gelecek hafta başlayacak. Söz konusu karar Galaxy S24, Z Flip 6 ve Z Fold 6’yı kapsıyor. Eylül ayında planlanan ikinci aşamada Beta programı diğer cihazlara da genişletilecek.

One UI 8 Beta sürümünün ilk olarak Mayıs ayında Galaxy S25 ailesiyle sınırlı olarak yayınlandığını, ardından Temmuz ayı sonunda Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 katlanabilir cihazlarına sunulduğunu da hatırlatmakta fayda var.

One UI 8 kararlı sürümü için geri sayım başladı

Samsung’un Android 16 işletim sistemini temel alan yazılımı şimdilik sadece Beta sürümleriyle kullanıcılarla buluşuyor. Ağustos ayında piyasaya sürülmesi beklenmesine rağmen Samsung, One UI 8’in kararlı sürümünün “Eylül ayından itibaren” kullanıma sunulacağını resmi olarak doğruladı.

Güncelleme ilk olarak Galaxy S25 serisi için yayınlanacak. Ardından model ve bölgeye bağlı olarak kademeli olarak diğer uygun cihazlara ulaşacak.