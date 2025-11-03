iOS 26.1 resmen yayında: Apple Intelligence artık Türkçe çalışıyor

Reklam

Apple bugün iOS 26.1 güncellemesinin kararlı sürümünü resmen yayınladı.

Güncelleme ile birlikte Apple Intelligence için Türkçe dil desteği nihayet geldi.

Liquid Glass arayüzünde bildirimler ve sekme çubukları gibi arayüz öğelerinin arkasındaki yarı saydamlığı artıracak "Tinted" adlı yeni bir ayar sunuldu.

Teknoloji devi Apple, uyumlu iPhone’lar için iOS 26.1 güncellemesini resmen yayınladı. Kullanıcılara sunulan yeni yazılım, hata düzeltmelerine odaklanan iOS 26.0.1’den bu yana işletim sistemine gelen ilk büyük güncelleme olarak karşımıza çıkıyor.

MacRumors’a göre ilgi çekici birçok yeni özellikle dolu olan güncelleme artık uyumlu modeller tarafından indirilebiliyor. iOS 26’nın yayınlanmasının üzerinden bir buçuk ay sonra gelen yazılım, kullanıcı dostu yenilikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte iOS 26.1’in tüm yeni özellikleri…

iOS 26.1 ile gelen yenilikler

Apple’ın yeni güncellemesi, Apple Intelligence için Türkçe dil desteği sunuyor. Uzun süredir beklenen bu yenilik, aynı zamanda Çince (Geleneksel), Danca, Felemenkçe, Norveççe, Portekizce (Portekiz), İsveççe ve Vietnamca seçeneklerini de beraberinde getiriyor.

iOS 26.1 ve iPadOS 26.1 için bildirimler, sekme çubukları ve diğer arayüz bileşenleri gibi öğelerin arkasındaki opaklığı artıran Liquid Glass için yeni bir “Tinted” ayarı geldi. Bu seçenek, iOS/iPadOS 26’nın mevcut şeffaf tasarımını tamamlayarak kullanıcılara şeffaflık üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor.

İsteğe bağlı şeffaf uygulama simgeleri hala mevcut. Bu ayar, iPhone ve iPad’de “Ayarlar > Ekran ve Parlaklık > Liquid Glass” bölümünde bulunuyor. macOS 26.1’de ise “Ayarlar > Görünüm > Liquid Glass” bölümünde yer alıyor, ancak görsel farklılıklar daha az belirgin. Bu tercih, Kontrastı Artır ve Saydamlığı Azalt gibi mevcut erişilebilirlik seçeneklerini tamamlıyor.

Yıllar sonra ilk kez, yanlışlıkla başlatmaları önlemek için kilit ekranında kamerayı açmak üzere kaydırma hareketini devre dışı bırakmak mümkün hale geliyor. Bunu “Ayarlar > Kamera > Kilit Ekranında Kamerayı Açmak İçin Kaydır” bölümünden bulabilirsiniz.

iOS 10’da yukarı kaydırmadan sağa kaydırmaya dönüşen bu hareket, el feneri ve kamera için kilit ekranı kısayolları, yeni iPhone’lardaki kamera kontrol düğmesi ve Eylem düğmesiyle birlikte isteğe bağlı olmaya devam ediyor.

iOS 26.1 ile gelen diğer yeni özellikler şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Müzik uygulamasında parçaları değiştirmek için mini oynatıcıda kaydırmak mümkün.

Ayarlar uygulamasında Genel bölümünde yer alan yeni Yerel Yakalama bölümü, dosya kaydetme konumunu seçmenize ve yerel yakalamayı yalnızca sesle sınırlamanıza olanak tanıyor.

Yayın hizmeti Apple TV+ artık Apple TV’ye dönüşüyor

iOS 26’da iPhone’da bir çağrıyı yanıtladığımızda veya kapattığımızda titreşim oluyor. Artık bu özellik telefon ayarlarından devre dışı bırakılabiliyor.

AirPods’un gerçek zamanlı çeviri özelliği artık Japonca, Korece, İtalyanca ve Çince’yi destekliyor.

Fotoğraflar uygulamasında video izlerken yeni bir kaydırıcı sunuluyor.

Safari alt arama çubuğu genişletiliyor ve kenarlarında daha az dolgu yer alıyor.

iOS 26 ile uyumlu tüm iPhone’lar artık “Ayarlar > Genel > Yazılım Güncellemesi” sayfasından iOS 26.1 güncellemesini indirebiliyor.