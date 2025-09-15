Samsung Galaxy S25 için nihayet Android 16/One UI 8 dağıtımı başladı

Galaxy S25 serisi, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesinin kararlı sürümüne ulaştı.

Yazılımın Beta programını tamamlayan Samsung, Galaxy S25 Edge de dahil olmak üzere amiral gemisi serinin tüm üyelerine yeni güncellemeyi getirdi.

İlk olarak Güney Kore'de dağıtıma sunulan yazılım, önümüzdeki günlerde Türkiye'deki modellere de gelecek.

Samsung test programının başlamasından yaklaşık üç buçuk ay sonra, Galaxy S25 serisi için Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesinin kararlı sürümünü nihayet kullanıma sunuyor. Beta programının resmi olarak sona ermesiyle birlikte gelen kablosuz bir güncelleme, katılımcı kullanıcıları yazılımın nihai sürümüne taşıyacak.

Samsung’un amiral gemisi akıllı telefon ailesi Galaxy S25, Google Pixel modellerini göz önüne almazsak, 2025’in Android 16 kararlı güncellemesini alan ilk Android amiral gemisi akıllı telefonu oldu. Şirket, test programının sona erdiğini ve dağıtımın başladığını resmi Güney Kore forumu aracılığıyla duyurdu.

One UI 8’in kararlı sürümü resmen yayınlandı

Samsung, One UI 8 Beta programını tamamladığını ve 555 MB YI3 kararlı ürün yazılımını katılımcılara dağıtmaya başladığını açıkladı. Şirket, kararlı sürümün büyük ölçekli dağıtımına başlamadan önce genellikle birkaç gün bekliyor. Fakat bu sefer zamanlama farklı görünüyor.

Tarun Vats’ın paylaştığı detaylara göre Samsung, One UI 7 çalıştıran Galaxy S25 cihazları için eksiksiz ve kararlı One UI 8 ürün yazılımını kullanıma sundu. Beta programına katılmayan kullanıcılar için YI3 ürün yazılımının boyutu yaklaşık 4 GB olarak belirtiliyor.

Güney Koreli marka aynı zamanda One UI 8 Beta test aşamasına Galaxy S25 Edge için Android 16’nın kararlı sürümü yayınlanıyor. Bu modelin güncellemesi 3,4 GB boyutunda geliyor.

Şu anda Galaxy S25 FE hariç serideki tüm modeller için kararlı yazılım Güney Kore’de mevcut durumda. Güncellemenin önümüzdeki günlerde Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelere yayılması bekleniyor.

Samsung, Galaxy S25 serisine ek olarak birkaç eski amiral gemisi modelinde de One UI 8 test programı yürütüyor. Bunlar arasında Galaxy S24, Z Fold 6, Flip 6 ve S23 serisi yer alıyor. Bu akıllı telefonların Beta programı hala aktif durumda. Fakat bazı söylentilere göre bu cihazların da ay sonuna kadar son One UI 8 güncellemesini alması bekleniyor.

One UI 8 neler sunuyor?

One UI 8 güncellemesi, Eylül güvenlik düzeltme ekini içeriyor ve birçok yeni özellik sunuyor. Bunlar arasında iyileştirilmiş bir Now Brief, yenilenmiş bir Quick Share sayfası ve Auracast teknolojisi için tam destek yer alıyor. Dosya yöneticisi, Hatırlatıcılar ve Hava Durumu uygulaması gibi birçok Samsung tescilli uygulaması da yeniden tasarlandı.

Android 15 tabanlı önceki One UI 7 sürümü beklenmedik hatalar nedeniyle birkaç ay gecikmişti. Bu sürümle Samsung, kaybedilen zamanı telafi ederek 2025 yılının amiral gemisi cihazında Android 16’yı dağıtan ilk Google dışı marka konumuna geldi.