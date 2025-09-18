Android 16 temelli One UI 8 güncellemesi daha fazla ülkede sunuldu

- Samsung, One UI 8'in kararlı sürümünün dağıtımına hız kesmeden devam ediyor.
- İlk olarak Güney Kore'de yayınlanan yeni güncelleme, artık daha fazla ülkede Galaxy S25 serisine ulaşıyor.
- Almanya, Kanada, Hindistan ve Birleşik Krallık'a gelen güncellemenin yakında Türkiye'deki cihazlarda da sunulması bekleniyor.
Samsung bu hafta Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra ve ultra ince tasarımlı Galaxy S25 Edge modelleri için Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 yazılımının kararlı sürümünü resmi olarak yayınladı. Fakat şimdiye kadar güncellemenin dağıtımı yalnızca Güney Kore ile sınırlıydı.
Şirket yeni güncellemeyi anavatanında kullanıcılarla buluşturduktan kısa süre sonra şimdi daha fazla ülkeye taşıdı. Galaxy S25 serisi için yayınlanan One UI 8 güncellemesi Almanya, Kanada, Hindistan ve Birleşik Krallık olmak üzere üç ülke için daha yayınladı. Fakat güncelleme şimdilik yalnızca Beta programına kayıtlı kullanıcılar için geçerli durumda.
One UI 8’in kararlı sürümü yakında Türkiye’ye de gelecek
Android 16 tabanlı One UI 8’in kararlı sürümü artık Almanya, Kanada, Hindistan ve Birleşik Krallık’ta kullanılabiliyor. Yeni yazılım Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra için S93xBXXU5BYI3 sürümüyle kullanıma sunuldu. Güncelleme, Eylül ayı güvenlik düzeltme ekini de beraberinde getiriyor.
565 MB boyutunda olan yeni güncellemeden şimdilik sadece One UI 8 Beta programına kayıtlı kullanıcılar erişim sağlayabiliyor. Eğer siz de bu kullanıcılardan biriyseniz, yeni özelliklerinin keyfini çıkarmaya herkesten önce başlayabilirsiniz. Test aşamasındaki son güncelleme önemli hataları düzeltiyor ve ürün yazılımı kararlılığını iyileştiriyor.
Android 16 tabanlı One UI 8, selefi One UI 7 kadar önemli bir güncelleme olmasa da önemli yazılım iyileştirmeleri içeriyor. Kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan yeni yapay zeka özellikleri kullanıcılarla buluşuyor.
Yakında diğer modeller de One UI 8’e ulaşacak
Samsung yakın zamanda Türkiye pazarı için resmi One UI 8 zaman çizelgesini yayınladı. Galaxy S25 ailesinin ardından sırada geçen yılın amiral gemileri yer alıyor. Yeni arayüzün gelmesi Ekim ayına kadar sürecek gibi görünüyor.
Samsung Türkiye önümüzdeki haftalarda aşağıdaki modellere Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini getirmeyi planlıyor:
- Galaxy S23, Galaxy 23 Plus, Galaxy 23 Ultra, Galaxy 23 FE
- Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra
- Galaxy A16 5G
- Galaxy A26 5G
- Galaxy A17 5G
- Galaxy S21 FE 5G
- Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4
- Galaxy A73 5G
- Galaxy A53 5G
- Galaxy A33 5G
- Galaxy A06
- Galaxy A34 5G
- Galaxy A35 5G
- Galaxy A55 5G
- Galaxy A54 5G
- Galaxy A25 5G
- Galaxy M15 5G
- Galaxy M33 5G
- Galaxy M34 5G
- Galaxy XCover6 Pro
- Galaxy XCover7
- Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE Plus
- Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus, Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab Active5 5G
- Galaxy Tab S6 Lite
- Galaxy Tab S10 Plus, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE Plus