Android 16 temelli One UI 8 güncellemesi daha fazla ülkede sunuldu

Samsung, One UI 8'in kararlı sürümünün dağıtımına hız kesmeden devam ediyor.

İlk olarak Güney Kore'de yayınlanan yeni güncelleme, artık daha fazla ülkede Galaxy S25 serisine ulaşıyor.

Almanya, Kanada, Hindistan ve Birleşik Krallık'a gelen güncellemenin yakında Türkiye'deki cihazlarda da sunulması bekleniyor.

Samsung bu hafta Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra ve ultra ince tasarımlı Galaxy S25 Edge modelleri için Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 yazılımının kararlı sürümünü resmi olarak yayınladı. Fakat şimdiye kadar güncellemenin dağıtımı yalnızca Güney Kore ile sınırlıydı.

Şirket yeni güncellemeyi anavatanında kullanıcılarla buluşturduktan kısa süre sonra şimdi daha fazla ülkeye taşıdı. Galaxy S25 serisi için yayınlanan One UI 8 güncellemesi Almanya, Kanada, Hindistan ve Birleşik Krallık olmak üzere üç ülke için daha yayınladı. Fakat güncelleme şimdilik yalnızca Beta programına kayıtlı kullanıcılar için geçerli durumda.

One UI 8’in kararlı sürümü yakında Türkiye’ye de gelecek

Android 16 tabanlı One UI 8’in kararlı sürümü artık Almanya, Kanada, Hindistan ve Birleşik Krallık’ta kullanılabiliyor. Yeni yazılım Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra için S93xBXXU5BYI3 sürümüyle kullanıma sunuldu. Güncelleme, Eylül ayı güvenlik düzeltme ekini de beraberinde getiriyor.

565 MB boyutunda olan yeni güncellemeden şimdilik sadece One UI 8 Beta programına kayıtlı kullanıcılar erişim sağlayabiliyor. Eğer siz de bu kullanıcılardan biriyseniz, yeni özelliklerinin keyfini çıkarmaya herkesten önce başlayabilirsiniz. Test aşamasındaki son güncelleme önemli hataları düzeltiyor ve ürün yazılımı kararlılığını iyileştiriyor.

Android 16 tabanlı One UI 8, selefi One UI 7 kadar önemli bir güncelleme olmasa da önemli yazılım iyileştirmeleri içeriyor. Kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan yeni yapay zeka özellikleri kullanıcılarla buluşuyor.

Yakında diğer modeller de One UI 8’e ulaşacak

Samsung yakın zamanda Türkiye pazarı için resmi One UI 8 zaman çizelgesini yayınladı. Galaxy S25 ailesinin ardından sırada geçen yılın amiral gemileri yer alıyor. Yeni arayüzün gelmesi Ekim ayına kadar sürecek gibi görünüyor.

Samsung Türkiye önümüzdeki haftalarda aşağıdaki modellere Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini getirmeyi planlıyor: