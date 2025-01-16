TikTok kapanacak mı? ByteDance’e verilen süre tükeniyor

ABD hükümetinin ByteDance'e verdiği sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Hükümet, şirkete 19 Ocak Pazar gününe kadar süre verdi.

Pazar gününe dek TikTok'un ABD operasyonlarının ABD'li bir şirkete devredilmesi talep ediliyor.

Aksi durumda hükümet, TikTok'u ABD'de engellemekle tehdit ediyor. Bu durum sosyal medya kullanıcıları arasında endişe yaratıyor.

TikTok'un kapatılacağı yönündeki gelişmelerden sonra kendilerine "TikTok mültecileri" adını veren kalabalık bir kitle, mecburen alternatif uygulamalara yönelmeye başladı.

Popüler sosyal medya platformu TikTok, Amerika Birleşik Devletleri operasyonlarını yerel bir şirkete satamazsa önümüzdeki Pazar gününden itibaren, yani 19 Ocak itibariyle ABD’deki faaliyetlerini kapatmaya hazırlanıyor. Bilmeyenler için bu karar, Başkan Joe Biden tarafından imzalanan ve Çinli ana şirketi ByteDance ile ilgili ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle uygulamanın satışını gerektiren yasaya yanıt olarak verildi.

Biden’ın çıkardığı kanun, TikTok’un yeni kullanıcılar tarafından indirilmesinin önüne geçecek. BBC’nin haberine göre App Store ve Google Play Store platformlarına veda edecek uygulama, bir süre daha mevcut kullanıcılar tarafından geçici olarak kullanılmaya devam edebilecek.

Ancak kaynaklara göre TikTok önümüzdeki günlerde kullanıcılara bilgilendirici bir mesaj göndererek halihazırda uygulamayı indiren kullanıcıların da platforma erişemeyeceğini duyuracak. Anlaşılan o ki gelecek hafta ABD’li kullanıcıların TikTok’a girebilmeleri için tek çare VPN kullanmak olacak.

170 milyon ABD’li TikTok kullanıyor

Hisselerinin yaklaşık yüzde 60’ı kurumsal yatırımcıların elinde bulunan ByteDance, satış olasılığı konusunda henüz kesin bir yorum yapmadı. Yasağa karşı büyük bir direniş gösteren şirkete rağmen erişim engelinin uygulaması halinde 170 milyon Amerikalı kullanıcısının üçte birinin platformu terk edeceğini tahmin ediyor.

Şirket ayrıca kullanıcıların kapanmadan önce kişisel verilerini indirmelerine izin vermeyi planlıyor. ABD Yüksek Mahkemesinin ise uygulamanın yasaklanmasına yol açabilecek yasanın anayasaya uygunluğu konusunda yakında karar vermesi bekleniyor.

ABD’li kullanıcılar TikTok alternatiflerine yönelmeye başladı

Pek çok sosyal medya kullanıcısı, indirme sayısında önemli bir artış görülen RedNote ve Lemon8 gibi TikTok alternatifi platformlara şimdiden geçiş yapmaya başladı. Çin’de Xiaohongshu olarak bilinen RedNote ya da kısaca RED, bir önceki yıla göre yüzde 200’den fazla büyüme kaydetti.

“TikTok mültecileri” olarak kendilerinden bahseden kullanıcılar, yasaktan sonra RedNote ve Lemon8 gibi alternatiflere “göç ederek” topluluklarını ve içeriklerini destekleyecek yeni platformlar arıyorlar. Rakip uygulamaların kullanımındaki artış, TikTok’un geleceğine ilişkin belirsizliği ve yeni seçenek arayışını yansıtıyor.

Elon Musk iddiaları yalanlandı

Yakın zamanda ortaya çıkan bazı raporlar, milyarder iş insanı Elon Musk’ın TikTok’un ABD operasyonlarını satın almak için ByteDance ile masaya oturduğunu öne sürmüştü. Musk’ın bu noktada planının, TikTok’u X uygulamasına dahil ederek kullanıcılara bir nevi “Super App” hizmeti sunmak olduğu paylaşıldı.

Fakat söylentiler kısa sürede Çinli şirket tarafından yalanlandı. TikTok sözcüleri bunun herhangi bir şekilde gerçeği yansıtmadığını ve Elon Musk ile aralarında böyle bir görüşme olmadığını bildirdi.