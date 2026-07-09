Change.org Türkiye erişim engeli mahkeme kararıyla kaldırıldı

- 5651 sayılı Kanun kapsamında Türkiye'den erişime kapatılan Change.org yeniden açıldı.
- Mahkemeye yapılan itirazın olumlu sonuçlanmasıyla beraber platform kaldığı yerden hizmet vermeye devam ediyor.
- Yaklaşık 20 gündür kapalı kalan platformda, milyonlarca Türk kullanıcının başlattığı sivil toplum kampanyaları tekrar erişilebilir hale geldi.
Dünya genelinde milyonlarca insanın sesini geniş kitlelere ulaştırmak adına kullandığı Change.org platformu Türkiye’de yaşanan yasal krizin ardından yeniden faaliyete açıldı. Haziran 2026 tarihinde 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca erişim engeli cezasına çarptırılan platform, hukuki süreçlerin tamamlanmasıyla beraber artık ülkemizde tekrardan kullanılabiliyor.
Kula Sulh Ceza Hakimliği tarafından uygulanan erişim engeli kararı, Change.org Türkiye ekibinin itirazı üzerine 6 Temmuz 2026’da iptal edildi. Platform nihayet bugün itibarıyla ülkemizde tamamen aktifleşerek eskisi gibi çalışmaya başladı.
Change.org Türkiye ekibinden resmi açıklama geldi
Change.org Türkiye ve Bölge İletişim Direktörü Didem Korkut konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulundu. Korkut, erişim engeli kısıtlamasının kaldırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Hukukun üstünlüğüne olan inancımızı bu süreç boyunca koruduk. Kullanıcılarımızdan uzak kalmak gerçekten çok zordu. Şimdi onların sesini yeniden duyurabilecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte yanımızda olan tüm kullanıcılarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve medya kuruluşlarına teşekkür ediyoruz.
Gösterilen dayanışma, Change.org’un yalnızca bir teknoloji platformu değil, ortak iyilik için bir araya gelen güçlü bir topluluk olduğunu bir kez daha gösterdi. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’deki insanların seslerini karar alıcılara ulaştırabilmeleri ve ortak değişim yaratabilmeleri için çalışmayı sürdüreceğiz.”
2012 yılından beridir Türkiye’de hizmet veren Change.org internet sitesi, şu anda 196 ülkede 200 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.
Türkiye’de platformda şimdiye dek 22,6 milyon kullanıcı 150 milyondan fazla imza kampanyasına destek verdi. Aynı zamanda 250 binden fazla kampanya açıldı. Yalnızca 2025’te ülkemizde 97 kampanyanın başarıya ulaştığı kayıtlara geçti.