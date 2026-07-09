Change.org Türkiye erişim engeli mahkeme kararıyla kaldırıldı

Dünya genelinde milyonlarca insanın sesini geniş kitlelere ulaştırmak adına kullandığı Change.org platformu Türkiye’de yaşanan yasal krizin ardından yeniden faaliyete açıldı. Haziran 2026 tarihinde 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca erişim engeli cezasına çarptırılan platform, hukuki süreçlerin tamamlanmasıyla beraber artık ülkemizde tekrardan kullanılabiliyor.

Kula Sulh Ceza Hakimliği tarafından uygulanan erişim engeli kararı, Change.org Türkiye ekibinin itirazı üzerine 6 Temmuz 2026’da iptal edildi. Platform nihayet bugün itibarıyla ülkemizde tamamen aktifleşerek eskisi gibi çalışmaya başladı.

Change.org Türkiye ve Bölge İletişim Direktörü Didem Korkut konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulundu. Korkut, erişim engeli kısıtlamasının kaldırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hukukun üstünlüğüne olan inancımızı bu süreç boyunca koruduk. Kullanıcılarımızdan uzak kalmak gerçekten çok zordu. Şimdi onların sesini yeniden duyurabilecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte yanımızda olan tüm kullanıcılarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve medya kuruluşlarına teşekkür ediyoruz.

Gösterilen dayanışma, Change.org’un yalnızca bir teknoloji platformu değil, ortak iyilik için bir araya gelen güçlü bir topluluk olduğunu bir kez daha gösterdi. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’deki insanların seslerini karar alıcılara ulaştırabilmeleri ve ortak değişim yaratabilmeleri için çalışmayı sürdüreceğiz.”