Deniz Göktaş’ın 12 milyondan fazla izlenen “Ölü Deniz” gösterisi Türkiye’de yasaklandı

Reklam

Deniz Göktaş'a ait "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi erişime engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği, şovun 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi gereğince yasaklandığını açıkladı.

Engelleme kararı duyurulmasına rağmen söz konusu video henüz YouTube yönetimi tarafından Türkiye sınırları içerisinden gizlenmedi.

Komedyen Deniz Göktaş’ın son gösterisi “Ölü Deniz” Türkiye’de erişime engellendi. Şu anda tutukluluğu devam eden stand-up sanatçısının geniş kitlelerde yankı uyandıran şovu artık YouTube Türkiye platformunda kısıtlandı.

Göktaş’ın stand-up gösterisine getirilen erişim engeli tedbiri, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi dayanak gösterilerek yürürlüğe kondu. Geçtiğimiz haftalarda Deniz Göktaş’ın bazı videolarının sosyal medyada erişime engellendiğini de hatırlatalım.

Reklam

YouTube Türkiye henüz kısıtlamayı uygulamadı

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) tarafından yapılan açıklamaya göre Göktaş’ın stand-up gösterisine Türkiye’den erişim engeli uygulanmasına rağmen henüz YouTube bu konuda bir adım atmadı. Söz konusu video hala ülkemizdeki kullanıcılar için görünür durumda.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin konuya ilişkin yapmış olduğu açıklama şu şekilde:

“Deniz Göktaş’ın yaklaşık 12,5 milyon kez izlenen “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisinin YouTube videosu, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında erişime engellendi. Video, YouTube tarafından henüz Türkiye’den görünmez kılınmadı.”

Deniz Göktaş neden tutuklandı?

Son gösterisi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Göktaş, özellikle de muhafazakar ve iktidara yakın grupların hedefi haline geldi. Hakkında çıkan karar sonrası yurt dışı seyahatinden dönen komedyen, 2 Temmuz tarihinde İstanbul Havalimanı’nda emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Göktaş, gözaltına alınmasından yalnızca bir gün sonra, 3 Temmuz tarihinde hakim karşısına çıktı ve komedyen hakkında tutuklama kararı verildi.

Mahkeme, tutuklama gerekçesi olarak “cumhurbaşkanına hakaret” ve “dini değerleri aşağılama” suçlamalarını gösterdi.