TikTok alternatifi yeni sosyal ağ: RedNote nedir?

TikTok'un 19 Ocak tarihine kadar ABD'li bir şirkete satılması, aksi halde platformun ABD'de operasyonlarına son verileceği duyurulmuştu.

Bu süreçte pek çok TikTok alternatifi sosyal ağ öne çıktı. Kullanıcılar farklı mecralara akın etmeye başladı.

Bu mecralardan en dikkat çekenlerden biri de Çinli sosyal medya uygulaması RedNote (ya da diğer adıyla RED) oldu.

Henüz adını duymamış olsanız da şimdiden dünya çapında büyük bir ilgi görmeye başlayan RedNote, iyi bir TikTok alternatifi olarak karşımıza çıkıyor. Çinli yeni sosyal medya platformu, şu anda Çince hizmet verse de bu dilin bilinmediği yerlerde bile olağanüstü bir popülarite yakalıyor.

Son günlerde olağanüstü bir yükseliş kaydeden platform, çalışma mantığı ve bazı özellikleri bakımından TikTok’a oldukça benziyor. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri’nde dikkat çekici bir popülarite yakalayan sosyal ağ, her geçen gün büyümeye devam ederek adından sıkça söz ettiriyor. Peki ya RedNote’un özellikleri neler, neden bir anda popüler oldu? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

RedNote nedir ve neden popüler oldu?

RedNote’un adını yeni yeni duymaya başlamış olsak da aslında platformun kökeni çok daha eskiye dayanıyor. 2013 yılında Çin’de hizmet vermeye başlayan sosyal ağ, “Çin’in Instagram’ı” olarak nitelendiriliyordu. Son yıllarda TikTok’a bir alternatif olarak değerlendirilmeye başlanan uygulama iOS, iPadOS, Android ve HarmonyOS Next platformlarında hizmet veriyor.

Uzun yıllara dayanan bir ömre sahip bir sosyal ağ olmasına rağmen RedNote’un adını son birkaç haftadır duymaya başladık. Bunun nedeni ise 19 Ocak tarihine kadar ABD’li bir şirkete satılmaması halinde ülkede yasaklanacak olan TikTok uygulamasından kaynaklanıyor. ABD’de birçok sosyal medya kullanıcısı, TikTok’un yerini dolduracak bir platform arayışında RedNote’a yöneliyor.

TikTok yasağının gündeme gelmesinden önce bile RedNote uygulamasının zaten milyonlarca kullanıcıya sahip olduğu biliniyordu. Fakat bunun çok ciddi bir kısmı yalnızca Çinli kullanıcılardan oluşuyordu. Şimdi uygulama dünya gündemine yerleşti. Platform henüz Türkçe dil desteği barındırmasa da Türkiye’deki kullanıcıların Apple App Store ve Google Play Store üzerinden uygulamayı indirmeleri mümkün.

Instagram ve TikTok platformlarına benzer birçok özelliğe sahip olan sosyal ağ metin, resim ve video gibi içerikler yayınlayıp görüntülemenizi mümkün kılıyor. Uygulamanın tasarımı ilk bakışta Pinterest’i anımsatıyor. Şu anda platformun ayda 300 milyondan fazla aktif kullanıcıya hizmet verdiği ve her geçen gün bu sayının daha da yükseldiği vurgulanıyor.

ABD’li birçok sosyal medya kullanıcısı TikTok’un ülkede yasaklanmasının önüne geçmek için çeşitli kampanyalar yürütüyor. Fakat bu yasağın önüne geçilememesi halinde yeni bir alternatif mecra arayan kullanıcılar için ilk tercihlerden bir tanesi de RedNote oluyor.