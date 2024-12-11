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    TikTok, ABD yasağını engellemek için harekete geçti

    Popüler sosyal medya platformu TikTok, ABD yasağını engellemek için harekete geçti. Şirket yeni yasayı durdurmak üzere kolları sıvadı.
    TikTok ABD yasağı
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    • TikTok, ABD'de yasaklanmasına yol açacak yasayı engellemek için harekete geçti.
    • Çinli şirket, ABD hükümetinin baskısına karşı yasal yollara başvurmayı tercih etti.
    • Şirket aynı zamanda platformun ABD'liler için ne kadar olumlu faydalar sunduğuna dair somut rakamlar ortaya koydu.

    Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan TikTok, bir süredir Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yasaklanma tehdidiyle karşı karşıya. Çinli sosyal ağ, ABD’de hizmet vermesini yasaklayacak olan yasayı durdurmak için harekete geçti. Şirket, federal mahkemede acil bir ihtiyati tedbir başvurusunda bulundu.

    Engadget’ın haberine göre TikTok’un sahibi olan Çin merkezli ByteDance şirketinin gerçekleştirmiş olduğu bu talep, kuralın yürürlüğe girmesini geciktirerek firmanın Yüksek Mahkeme’ye gitmesine olanak sağlayabilir. Bununla beraber TikTok ile ABD kurumları arasındaki uzun yasal savaşta yeni bir sayfa açılabilir. İşte detaylar…

    TikTok, ABD’li bir şirkete satılmaya zorlanıyor

    Söz konusu yasanın 19 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yasa, ana şirket ByteDance’in TikTok’u ABD’li bir firmaya satmaması halinde uygulama mağazalarını ve İSS’leri platformu engellemeye zorlayacak. Aynı zamanda ABD pazarında tamamen kapanma senaryosunu dayatacak.

    Mahkemede, ABD hükümetinin bu kararı desteklemek için geçerli ‘ulusal güvenlik gerekçelerine’ sahip olduğuna işaret ederek, olası yabancı etki ve kişisel verilerin kullanımı konusundaki tartışmaları alevlendirdi. TikTok’un benzer sorunlarla yalnızca ABD’de karşılaşmadığı, başka ülkelerde de “casusluk” suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığını hatırlatalım.

    TikTok, ABD yasağını kaldırmak için Trump’a güveniyor

    TikTok, ABD pazarında yasaklanmasına yol açacak yasanın anayasaya aykırı olduğunu düşünüyor. Bu noktada şirket, uygulamayı önemli bir kanal olarak gören içerik üreticiler ve küçük işletmeleri haksız yere etkileyeceğine inanıyor.

    TikTok

    Konuya ilişkin somut rakamlar ortaya koyan TikTok, yasağın gerçekten uygulanması halinde küçük işletmeler tek bir ayda 1 milyar dolardan fazla gelir kaybedeceğini söyledi. İçerik üreticilerin ise aynı dönemde yaklaşık 300 milyon dolar zararla karşı karşıya kalacağını ifade etti.

    TikTok, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın uygulamayı ‘kurtarma’ sözü verdiğine dikkat çekiyor. Yasanın geçici olarak askıya alınması, gelen yönetime konuyu değerlendirme ve geri dönüşü olmayan bir kırılmadan kaçınma şansı veriyor.

    Kuralın Trump’ın göreve başlamasından bir gün önce yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu da ne yazık ki durumu daha hassas bir hale getiriyor. Ertelemeye ilişkin kararın 16 Aralık’a kadar çıkması bekleniyor. İhtiyati tedbir kararı verilmezse, TikTok’un mücadelesi yine de burada sona ermeyecek gibi görünüyor.

    Yüksek Mahkeme durumu tersine çevirmek için son şansı temsil ediyor. Olumlu bir sonuç, şirketin ABD’de kısıtlamalar olmadan faaliyet göstermeye devam etmesine izin verecek. Aynı zamanda içerik üreticiler ve platformda iş yapanları koruyacak.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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