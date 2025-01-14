TikTok’un yeni sahibi Elon Musk olabilir

Elon Musk, TikTok'un ABD operasyonlarını satın almak istiyor.

TikTok bu satın alma ile birlikte ABD'de X (Twitter) çatısı altında faaliyet gösterebilir.

ByteDance, 19 Ocak'a kadar TikTok'u ABD'li bir şirkete satmaması halinde ülkede erişim engeli yasağıyla karşılaşacak.

Amerika Birleşik Devletleri’nde TikTok platformu için zaman daralıyor. Milyonlarca kişinin ilgiyle takip ettiği sosyal medya uygulaması olası bir yasakla karşı karşıya. Ana şirket ByteDance’in ABD’deki hisselerini 19 Ocak’a kadar başka bir firmaya satması gerekiyor. Aksi takdirde ABD’de uygulamaya erişim engeli getirileceği vurgulanıyor.

Ortaya çıkan son raporlar ise TikTok uygulamasının ABD operasyonlarının Elon Musk tarafından satın alınabileceğine işaret ediyor. Tesla ve SpaceX’in arkasındaki milyarder girişimci Musk’ın, platformun Amerika Birleşik Devletleri’ndeki faaliyetlerini devralmakla ilgilendiği öne sürülüyor.

Elon Musk, Tiktok’un ABD operasyonlarını devralabilir

Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre Çinli hükümet yetkilileri TikTok’un Amerika operasyonlarını, eskiden Twitter olarak bilinen ve şu anda Musk tarafından kontrol edilen platform olan X’e devretmeyi düşünüyor. X platformunun yönetimini devraldığından bu yana kullanıcıların büyük öfke ve eleştirileriyle karşı karşıya kalan yönetici, bu son iddialarla birlikte yine dikkatleri üzerine çekiyor.

TikTok’u ByteDance’in kanatları altında tutmayı tercih eden, fakat yine de en kötü senaryodan kaçınmak için alternatif planlar hazırlayan Pekin için stratejik bir tercih olabilir. Çin hükümeti bu noktada çıkarlarını korumak istiyor.

Çin hükümeti, uygulamanın geleceği için önemli bir faktör olan ABD satışında, sahibi olmasa da belirleyici bir rol hakkını elinde tutacak. Bu konuda karar verme yetkisi Çinli yetkililerin elinde olacak.

TikTok, X (Twitter) altında faaliyet gösterebilir

Elon Musk tarafından yönetilen X platformu TikTok uygulamasının ABD operasyonlarını devralabilir. Bu durumda her iki platform birlikte çalıştırabilir hale gelebilir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 170 milyondan fazla kullanıcısı olan TikTok, X’in reklamverenlere olan ilgisini artırmak için değerli bir kaynağı temsil ediyor. Ayrıca Musk’ın iddialı yapay zeka projesi xAI, TikTok’un ürettiği verilerden büyük ölçüde yararlanabilir. Dolayısıyla her senaryo Elon Musk için pozitif unsurlar barındırıyor.

Şu anda Elon Musk, TikTok satışı ile ilgili herhangi bir yorum yapmadı. Tecrübeli iş insanının TikTok ve ByteDance ile gerçekten pazarlık yapıp yapmadığı bilinmiyor. TikTok’un ABD’deki kaderi belirsizliğini korumaya devam ederken, yakın zamanda bu konuda resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor.