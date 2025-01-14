TikTok, Elon Musk tarafından satın alınma iddialarına cevap verdi

Bugün ortaya çıkan bazı raporlar, Elon Musk'ın TikTok platformunu satın almakla ilgilendiğini ve bu konuda ByteDance ile masaya oturduğunu öne sürdü.

Ancak bir TikTok sözcüsünden gelen son açıklamalar, bu iddiaları kesin bir şekilde reddediyor.

TikTok'un ABD'de faaliyetlerine devam edebilmesi için 19 Ocak'a kadar ülkedeki hisselerini bir ABD'li firmaya devretmesi gerekiyor.

Önümüzdeki birkaç gün, Amerika Birleşik Devletleri’nde yasaklanma ihtimaliyle karşı karşıya olan popüler sosyal medya platformu TikTok için kesinlikle çok önemli olacak. ABD Yüksek Mahkemesinde görülen davaya karşı uygulamanın birçok destekçisi, platform üzerinden veri sızıntısından korkan ülke hükümetine tepkilerini dile getiriyor.

Yakın zamanda Bloomberg’de çıkan bir söylenti, yasağın kaçınılmaz olması halinde Çinli yetkililerin Elon Musk ile platformun ABD operasyonlarını satın almasına ilişkin masaya oturacağını iddia etmişti. Fakat TikTok’tan gelen son açıklama, platformun milyarder iş insanına satılacağına dair bu tür söylentilere cevap verdi.

TikTok, Elon Musk iddialarını tümüyle yalanladı

Bir TikTok sözcüsünün BBC’ye verdiği demeçte, “Bu tamamen uydurma bir senaryo. Böyle bir durumla ilgili yorum yapmamız beklenemez” ifadelerine yer verildi. Çinli sosyal ağ, yasağın kaldırılmaması ya da ertelenmemesi halinde ABD pazarından ayrılacağını doğrulamıştı. Şu anda platformun akıbeti belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Yakın zamanda göreve gelecek olan ABD’nin mevcut Başkanı Donald Trump bile durumu tersine çevirmeye çalışarak Yüksek Mahkeme’den söz konusu meseleyi kendi yöntemiyle çözmesine izin verilmesini istedi. Ancak Trump’ın bu yasağa engel olup olamayacağı da şu anda bilinmiyor.

Çin merkezli sosyal medya platformunun, Joe Biden’ın onayladığı yasanın ardından ABD hükümetinin verdiği maksimum süre olan 19 Ocak’a kadar satılması gerekiyor. ABD’ye göre Çin, buna dair hiçbir kanıt olmasa da platform üzerinden bilgi topluyor ve bununla birlikte çeşitli siyasi manipülasyonlar gerçekleştiriyor.

TikTok kendisine yöneltilene tüm bu suçlamaları kesin bir dilde reddediyor. ByteDance’in sahibi olduğu sosyal ağ, Pekin hükümetiyle veri sağlamak için herhangi bir siyasi katılımı ya da ortaklığı olmadığını savunuyor. Bu hafta TikTok adına zorlu bir süreç yaşanacak. Platformun ABD’de özgürlüğe kavuşup kavuşamayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.