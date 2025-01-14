Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Sosyal Medya

    TikTok, Elon Musk tarafından satın alınma iddialarına cevap verdi

    Elon Musk, TikTok platformunun ABD operasyonlarını mı satın alacak? Çinli sosyal ağdan iddialara ilişkin nihayet bir cevap geldi.
    Elon Musk - TikTok
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    Webmasto Google Haberler
    • Bugün ortaya çıkan bazı raporlar, Elon Musk'ın TikTok platformunu satın almakla ilgilendiğini ve bu konuda ByteDance ile masaya oturduğunu öne sürdü.
    • Ancak bir TikTok sözcüsünden gelen son açıklamalar, bu iddiaları kesin bir şekilde reddediyor.
    • TikTok'un ABD'de faaliyetlerine devam edebilmesi için 19 Ocak'a kadar ülkedeki hisselerini bir ABD'li firmaya devretmesi gerekiyor.

    Önümüzdeki birkaç gün, Amerika Birleşik Devletleri’nde yasaklanma ihtimaliyle karşı karşıya olan popüler sosyal medya platformu TikTok için kesinlikle çok önemli olacak. ABD Yüksek Mahkemesinde görülen davaya karşı uygulamanın birçok destekçisi, platform üzerinden veri sızıntısından korkan ülke hükümetine tepkilerini dile getiriyor.

    Yakın zamanda Bloomberg’de çıkan bir söylenti, yasağın kaçınılmaz olması halinde Çinli yetkililerin Elon Musk ile platformun ABD operasyonlarını satın almasına ilişkin masaya oturacağını iddia etmişti. Fakat TikTok’tan gelen son açıklama, platformun milyarder iş insanına satılacağına dair bu tür söylentilere cevap verdi.

    TikTok, Elon Musk iddialarını tümüyle yalanladı

    Bir TikTok sözcüsünün BBC’ye verdiği demeçte, “Bu tamamen uydurma bir senaryo. Böyle bir durumla ilgili yorum yapmamız beklenemez” ifadelerine yer verildi. Çinli sosyal ağ, yasağın kaldırılmaması ya da ertelenmemesi halinde ABD pazarından ayrılacağını doğrulamıştı. Şu anda platformun akıbeti belirsizliğini korumaya devam ediyor.

    Yakın zamanda göreve gelecek olan ABD’nin mevcut Başkanı Donald Trump bile durumu tersine çevirmeye çalışarak Yüksek Mahkeme’den söz konusu meseleyi kendi yöntemiyle çözmesine izin verilmesini istedi. Ancak Trump’ın bu yasağa engel olup olamayacağı da şu anda bilinmiyor.

    TikTok ByteDance

    Çin merkezli sosyal medya platformunun, Joe Biden’ın onayladığı yasanın ardından ABD hükümetinin verdiği maksimum süre olan 19 Ocak’a kadar satılması gerekiyor. ABD’ye göre Çin, buna dair hiçbir kanıt olmasa da platform üzerinden bilgi topluyor ve bununla birlikte çeşitli siyasi manipülasyonlar gerçekleştiriyor.

    Dünden bugüne Türkiye’de yasaklanan platformlar ve internet siteleri

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Dünden bugüne Türkiye’de yasaklanan platformlar ve internet siteleri

    TikTok kendisine yöneltilene tüm bu suçlamaları kesin bir dilde reddediyor. ByteDance’in sahibi olduğu sosyal ağ, Pekin hükümetiyle veri sağlamak için herhangi bir siyasi katılımı ya da ortaklığı olmadığını savunuyor. Bu hafta TikTok adına zorlu bir süreç yaşanacak. Platformun ABD’de özgürlüğe kavuşup kavuşamayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.