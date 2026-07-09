Dünyanın en değerli markaları (2026) açıklandı: Apple rakiplerine fark attı

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Apple, dünyanın en değerli markası (522,7 milyar dolar) unvanını elde etti.

Microsoft 424,8 milyar dolar, Google ise 365 milyar dolarlık marka değeriyle listenin en üst sıralarında yer aldı.

TikTok, 105,8 milyar dolarlık değeriyle Çinli şirketler arasında mutlak liderliğe oturdu.

Ülkemizi listede temsil eden tek isim ise 2.3 milyar dolar değerle Türk Hava Yolları oldu.

Teknoloji devi Apple, son raporlara göre Google ve Microsoft gibi büyük rakiplerini geride bırakarak dünyanın en değerli markası oldu. Finans şirketi OnDeck tarafından yapılan araştırma, aynı zamanda TikTok’un en yüksek piyasa değerine sahip Çinli firma olduğunu da gözler önüne seriyor.

Ondeck’in sıralama metodolojisi, bir şirketin kendi markasını dışarıdan satın almak istemesi ihtimalinde ödemesi gereken teorik fiyatı temel alarak hesaplanıyor. Bu süreçte markaların finansal performansı, gelecekteki kar potansiyeli, rakip şirketlere karşı ortaya koyduğu güç ve tüketiciler ile kurduğu duygusal bağ gibi ince detaylar da mercek altına alınıyor.

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ABD’li teknoloji devleri listede hakimiyet kurdu

OnDeck’e göre Apple, tahmini olarak 522,7 milyar dolar değere ulaşarak, ikinci sırada yer alan Microsoft’un 424,8 milyar dolarlık değerinden yaklaşık 100 milyar dolar daha fazla değere sahip oldu. Google ise 365 milyar dolar ile ilk üç basamağı tamamlıyor.

ABD merkezli teknoloji devleri, küresel listede ilk dört sırayı domine ediyor. Amazon, tahmini 338,1 milyar dolar marka değeriyle dördüncü sırada yer alıyor.

Bu şirketler aynı zamanda kendi sektörlerinde de dünya çapında lider konumda bulunuyor. Apple, lüks cihazlar ararken tüketicilerin düşüncesine hakim olurken, Amazon da dünyanın birçok yerinde çevrimiçi alışverişin önde gelen adresi haline gelmiş durumda.

OnDeck, bu şirketlerin her birinin güçlü bir niş oluşturmak için inovasyonu kullandığını ve Amerika Birleşik Devletleri’nin kültürel hakimiyetinden faydalandığını vurguluyor. Yönetici Laurence Newell, ülkenin ekonomideki ağırlığına odaklanarak bu senaryoyu detaylandırıyor:

“Apple ve Microsoft’tan Google ve YouTube’a kadar Amerikan kurumsal markaları rakipsiz kalmaya devam ediyor. İnovasyon, etki ve tüketici güveni konusunda küresel standartları belirlemeyi sürdürüyorlar. Ekonomik güç dikkat çekebilir. Fakat istikrar ve güven olmadan uzun vadeli etkiyi sürdürmek çok daha zor hale gelir.”

Sosyal medya devi TikTok da öne çıkıyor

Rapor ayrıca her büyük küresel ekonomideki en güçlü markaları da haritalandırıyor. TikTok, Çin’de lider ve genel sıralamada 105,8 milyar dolar değeriyle altıncı sırada yer alıyor.

Brand Finance, sosyal ağın yükselişini yenilikçi içerik stratejisine ve TikTok Mall sekmesiyle alışverişin yerel entegrasyonuna bağlıyor. TikTok sözcüsü Rema Vasan, platforma ilişkin algıdaki son aylardaki değişimi şöyle açıklıyor:

“Biz bir gösteriş platformu, farkındalık, trendler ve keşif sağlayan bir yer olarak görülüyorduk. Evet, bunların hepsi doğru. Ama aslında şimdi gördüğümüz değişim şu: Tüm bunları nasıl alıp kültüre dönüştürebiliriz? Ve sonra bu kültür nasıl dönüşüme yol açar?”

Son olarak listede dikkat çeken bir diğer isim, 2.3 milyar dolar değerle Türk Hava Yolları oluyor. THY, listede yer alan Türkiye merkezli tek şirket olarak karşımıza çıkıyor.